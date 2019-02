Stiri pe aceeasi tema

- RCS & RDS | Digi 24, care trece prin modificari de personal în aceste zile, ar urma sa faca schimbari majore și la nivelul conținutului televiziunii, a notat paginademedia.ro.

- Japoneza Naomi Osaka a castigat zilele trecute Australian Open si de luni a devenit oficial noul lider mondial, pozitie ocupata pana acum de Simona Halep. Dar, tenismena e deranjata de o lege din Japonia care specifica faptul ca o persoana poate avea dubla cetatenie doar pana la...

- Veste-soc in lumea tenisului. Fostul lider mondial, Andy Murray, si-a anuntat cu ochii in lacrimi retragerea din "sportul alb", la o conferinta de presa tinuta la Melbourne, inaintea debutului Australian Open 2019.Scotianul a dezvaluit ca vrea sa renunte la tenis dupa al treilea Grand Slam al anului,…

- Silvia Chifiriuc, soția primului premier post-decembrist al Romaniei, a facut o marturisire absolut neașteptata. Femeia pentru care Petre Roman a ales sa se desparta de prima soție, Mioara, a surprins pe toata lumea joi seara.Silvia a dezvaluit ca vrea sa dea o imensa lovitura. Citește AICI…

- In 2019, Dacia lanseaza noile Logan si Sandero, dar si in care apare noul motor 1.3 TCE GPF pentru Duster. Dacia a relansat Duster anul acesta, iar in aceasta perioada versiunea a doua a primului SUV romanesc se lanseaza in jurul lumii. Duster poate fi cumparat in trei variante, Essential, Comfort…

- Fiicele lui Mihai Morar au implinit 10 ani, luna trceuta, iar prezentatorul emisiunii „Rai da' buni” le rasfata de mama focului. Recent, indragitul om de televiziune le-a facut o surpriza de proportii celor doua gemene, Mara si Cezara.

- A venit in platoul emisiunii "Rai Da Buni" insotit de micuta Victoria si a tinut sa-i faca iubitei sale sotii, Gabriela Cristea, o surpriza de proportii. Din spatele camerelor, Tavi Clonda a fost privit de indragita prezentatoare in timp ce canta piesa de la "Te iubesc de nu te vezi".

- Anunțul prin care Darren Cahill și-a anunțat incetarea colaborarii cu Simona Halep a luat prin surprindere intreaga lume a tenisului, antrenorul fiind cel care a ajutat-o pe romanca sa obține primul trofeu de Grand Slam din cariera.