Uzbekistan, țara cunoscuta pentru superbele orașe de pe Drumul Matasii, dar și pentru fostul dictator Karimov, se numara printre puținele țari din lume care au trenuri de mare viteza. Țara are peste 800 km pe care circula și trenuri spaniole Talgo ce ating 250 km, astfel ca cei 600 km de la Tașkent la Buhara sunt parcurși in sub patru ore. Prezența Uzbekistanului in lista selecta a țarilor care au trenuri de mare viteza este o mare surpriza, iar in articol puteți citi despre strategia uzbecilor de a construi cu buget mic trenuri super-rapide.