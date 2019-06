Stiri pe aceeasi tema

- Manu Bennett (49 de ani) este originar din Auckland, Noua Zeelanda. Familia lui s-a mutat in Australia in 1970, pe cand el avea doar cateva luni. A fost un The post Video – Scene uluitoare in vestul tarii. Un superstar din Hobbitul, gol-pusca, s-a dezlantuit: „Acest loc are atat de multa rezonanta spirituala”…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a declarat referitor la informațiile ca averea sa ar fi investigata de Agenția Naționala de Integritate (ANI), ca așteapta cu mare placere verificari și din partea DNA, DIICOT, Parchet și chiar din partea FBI-ului.Citește și: Președintele…

- Ancheta la Spitalul județean din Timișoara, dupa ce un pacient ar fi fost operat de un alt medic decat cel care trebuia, iar cel care a facut intervenția avea doar un contract de voluntariat. Conducerea spitalului a sesizat Poliția și Parchetul.

- Dana Belciug, procurorul care i a trimis in judecata pe Ioan Oltean si Crinuta Dumitrean intr o cauza restituita ulterior DNA, va parasi DNA, urmand a reveni la Parchetul Tribunalului Constanta, scrie stiripesurse.ro.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat incetarea…