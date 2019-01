Economia Chinei a inregistrat in 2018 cel mai lent ritm de crestere din ultimii 28 de ani

China, a doua economie mondiala, a inregistrat o performanta sub asteptari in 2018, cu o crestere anuala de 6,6%, dupa un avans de 6,8% in 2017, arata datele publicate luni de Biroul National de Statistica, transmit DPA si… [citeste mai departe]