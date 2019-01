Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica se simte perfect in Arabia Saudita, acolo unde pe locul 3 cu Al Shabab. Dupa victoria cu Al Batin, 4-0, Marius Șumudica a celebrat azi Craciunul, alaturi de familia sa și de staff-ul sau. Intr-un video postat de fiica sa, Sarah, Șumudica apare petrecand intr-o camera de hotel și facand…

- Marius Sumudica a fost in culmea fericirii dupa ultima victorie a echipei sale, scor 1-0 pe terenul celor de la Al-Ahli, cu golul marcat de Arthur in minutul 90+6. Acesta s-a urcat pe gard si a sarbatorit reusita alaturi de suporterii lui Al-Shabab, dar le-a raspuns si contestatarilor, conform mediafax.…

- Al-Shabab, echipa antrneata de Marius Sumudica, a ajuns la al treilea meci consecutiv fara victorie in campionatul Arabiei Saudite, iar sefii i-au stabilit deja soarta. Pare ca fostul campion al Romaniei cu Astra are toata sustinerea conducerii.

- Constantin Budescu a marcat și a pasat decisiv la 2-2 acasa cu Al Ittifaq. Echipa romanilor e pe locul 5, la cinci puncte de podium și la 11 de liderul Al Hilal. Antrenorii noștri pleaca unul dupa altul din Golful Persic. ...

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al Shabab, a raspuns dupa atacurile de astazi ale lui Mircea Rednic, care a susținut ca portarul Cerniauskas se dadea mereu lovit in meciurile cu Astra din sezonul in care giurgiuvenii au luat titlul. "Imi pare rau ca nu ne-am intalnit in Arabia Saudita in etapa a 8-a.…

- Marius Șumudica, 47 de ani, antrenorul lui Al-Shabab, a pierdut procesul pe care il intentase impotriva Direcției Generale a Municipiului București, dupa ce a ramas fara permis de conducere in luna iunie. Dosarul fusese inregistrat in luna iunie, la Judecatoria Sectorului 2, iar judecatorii au decis…

- Marius Sumudica a vorbit in premiera, dupa incidentele de la meciul cu Al Qadisiya, cand s-a dus peste arbitrul care consulta VAR-ul, pentru ca apoi sa i se faca rau. Al-Shabab a obtinut o...

- Al-Shabab, formația antrenata de Marius Șumudica, a obținut azi o victorie dramatica infața lui Al Qadisiya, scor 2-1. Echipa lui Șumudica a reușit golul victoriei in al șaselea minut al prelungirilor, iar romanul a trait meciul la intensitate maxima. Golul izbavitor, reușit de Al Kabi, a fost scanteia…