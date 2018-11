Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Marea Britanie care a ramas traumatizata in urma nasterii dificile a fiicei sale, care a venit pe lume printr-o nastere intarziata din neglijenta si care i-a provocat paralizie cerebrala, a primit despagubiri de peste 75.000 de lire sterline din partea unei judecatoare de la Inalta Curte…

- Firma se numeste Digital Authority Partners, are sediul in Chicago (SUA), are 50 de angajati si contracte in peste 200 de tari. Managerul si proprietarul acesteia este Codrin Stefan Arsene (31 de ani), un tanar originar din Galati.

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi au anuntat, joi, ca 35.800 de doze de vaccin antigripal sunt impartite medicilor de familie din judet. Purtatorul de cuvant al DSP Iasi, Marius Voicescu, a declarat presei ca aceasta este a doua transa de vaccin antigripal care va fi utilizat pentru…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri seara, de Politia Judeteana Timis, din anul 2017 si pana in prezent, un barbat de 36 de ani i-a furat mai multe poze de pe Facebook unei tinere de care se indragostise, dar care l-a refuzat, le-a trucat in mod compromitator, apoi le-a postat pe…

- Luni, pe pagina de Facebook, Coaliția pentru familie a anunțat ca a fost dizolvat Comitetul de inițiativa cetațeneasca pentru revizuirea Constituției, iar conducerea iși exprima recunoștința pentru cei ce au votat la referendumul pentru familie.

- O casuta cu doua camere, hol si baie, a fost construita in curtea unui complex de servicii sociale din Berca, pentru o mamica cu probleme de sanatate, cu trei copii. Femeia fusese despartita de cei mici, in luna iulie, din cauza saraciei, la scurt timp dupa ce tatal copiilor a murit intr-un accident.

- Ngar Min Swe a fost gasit vinovat, marti, de "revolta" pentru ca "a scris mesaje abuzive pe Facebook contra consilierei de Stat Aung San Suu Kyi, inducand oamenilor informatii false despre ea", a declarat pentru AFP Htay Aung, un purtator de cuvant al tribunalului. Cel care scria in ziarul oficial Global…

- Romanii s-ar putea prezenta la vot in weekend-ul 6-7 octombrie. Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, luni, ca legea de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie respecta dispozitiile constituționale. Dupa avizul CCR,…