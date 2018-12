Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Elizabeth Warren, o critica inversunata a presedintelui Donald Trump, a facut luni primul pas in directia unei candidaturi la alegerile prezidentiale din SUA din 2020, devenind prima personalitate democrata proeminenta care isi oficializeaza ambitiile, relateaza AFP, Reuters si dpa.…

- Candidatul democrat Beto O’Rourke a pierdut lupta dificila împotriva lui Ted Cruz pentru mandatul de senator al statului Texas, dar suporterii sai cred ca noul star al politicii are șanse sa fie omul care îl va învinge pe Donald Trump

- Senatorul republican Ted Cruz și democratul Beto O'Rourke, un potențial contracandidat al lui Donald Trump la scrutinul prezidențial din 2020, sunt aproape la egalitate in cursa pentru postul de reprezentat al Texasului in Congresul SUA, dupa numararea a trei sferturi din voturi, potrivit NBC News.Cruz…

- Senatorul social-democrat Scarlat Iriza susține ca nu intelege atacurile din ultima perioada a noilor sefi de la ALDE Gorj la adresa PSD si a protocoului de colaboare cu pesedistii. Iriza le reaminteste celor de la ALDE, in frunte cu Ion Iordache faptul ca au putin peste 5% in sondaje, procent care…

- Fostul presedinte Traian Basescu, senator PMP, a declarat joi, la la B1 TV, ca, in opinia sa, Klaus Iohannis nu are in prezent adversar in cursa prezidentiala. "Klaus Iohannis nu are adversar, in momentul de...

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat ca șeful statului Klaus Iohannis nu are in prezent un adversar serios in cursa pentru Cotroceni, iar un candidat de stanga "va fi casapit" de acesta din turul al doilea al alegerilor prezidențiale, potrivit Mediafax.

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat ca in proiectul de lege care prevede declasificarea hotararii CSAT 17/2005 ar trebui inclus un articol prin care sa fie desecretizate cele 322 de acțiuni comune ale SRI și instituțiior din Justiție, despre care a vorbit directorul Serviciului, Eduard Hellvig.Citește…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, a declarat sambata, la iesirea de la urne, ca a votat "pentru familie, pentru familia traditionala". "Pentru familie, familia traditionala, familia in care ne-am nascut fiecare dintre noi si in care fiecare copil are dreptul la o mama, chiar daca…