VIDEO SUA: Incendiu puternic la o rafinărie din Philadelphia Un incendiu de mare amploare a izbucnit vineri dimineața la o rafinarie din Philadelphia, provocând un mare minge de foc pe cer și închiderea drumurilor din apropiere, potrivit televizionilor și autoritaților locale, relateaza AFP.

Imaginile difuzate de catre televiziunea locala NBC10 Philadelphia arata nori de fum ieșind din aceasta rafinarie, PED, localizata în sudul Philadelphiei.

Focul a pornit în jurul orei 4.00 dimineața (ora locala), dupa care au avut loc mai multe explozii. Incendiul este vizibil la kilometri distanța.





Potrivit Reuters, nu sunt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane au confiscat marți cocaina în valoare de peste un miliard de dolari, de pe un vas din portul Philadelphia, declarând ca aceasta este una dintre cele mai marti capturi de droguri din istoria Statelor Unite, scrie AP News. Biroul procurorului general din Philadephia…

- "Este una din cele mai importante capturi de stupefiante din istoria Statelor Unite", a anuntat procurorul general al orasului Philadelphia, William McSwain. "O asemenea cantitate de cocaina ar putea ucide milioane de persoane", a scris el pe Twitter.Cocaina are o valoare pe piata de peste…

- Un barbat disparut este cautat de pompieri in Raul Ialomița, iar pe mal a fost gasita o pereche de papuci. Barbatul are 60 de ani și a plecat de acasa luni dimineața. Potrivit ISU Prahova, exista informatii ca pe mal a fost gasita o pereche de papuci, iar barbatul disparut are 60 de ani si este plecat…

- Pompierii din cadrul ISU Maramures au intervenit pentru lichidarea a trei incendii in intervalul 3-5 mai. Vineri, 3 mai, militarii detasamentului Baia Mare au intervenit pe bulevardul Republicii, unde din cauza unei oale uitata pe foc a izbucnit un incendiu. Din fericire au ars doar alimentele din oala.…

- Patru oficialii nord-coreeni au fost executați pentru ca au vandut informații SUA inainte de intalnirea dintre Kim Jong-un și Donald Trump pe tema discuțiilor eșuate despre armelor nucleare, informeaza dailymail.co.uk.Citește și: Cruciada lui Donald Trump impotriva migranților - amenințari…

- Catedrala Notre-Dame din Paris a fost cuprinsa de un incendiu foarte violent luni seara, care a dus la prabusirea turlei monumentului istoric cel mai vizitat din Europa, incident care a provocat o emotie puternica in Franta. "Un incendiu teribil", a spus cu regret edilul Parisului, Anne Hidalgo,…

- Atat Donald Trump, cat si numerosi utilizatori ai retelelor sociale au sugerat ca incendiul de la Catedrala Notre Dame ar putea fi stins cu usurinta aruncand apa din avioane Canadair sau elicoptere specializate. Incendiu la Notre Dame. Momentul in care o turla a catedralei s-a prabusit VIDEO…

- In intervalul 12-14 aprilie, pompierii maramureseni au intervenit pentru lichidarea a 10 incendii. Vineri, 12 aprilie, militarii din cadrul Detasamentului Baia Mare au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit din cauza unei hote electrice defecte. Au ars circa 10 metri liniari de cablu electric.…