- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a adaugat duminica o noua conditie la retragerea trupelor americane din Siria, conform careia Turcia trebuie sa protejeze kurzii, aliati ai Statelor Unite, relateaza BBC.

- Dupa anuntul lui Donald Trump cu privire la retragerea trupelor americane din Siria, Turcia i-a transmis Frantei ca „nu va fi benefic“ sa-i apere pe combatantii kurzi din Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), relateaza Le Parisien.

- Doi barbați implicați intr-o campanie de lobby codusa de Michael Flynn, fost consilier al președintelui american Donald Trump, au fost acuzați ca au lucrat impreuna in 2016 pentru gasirea unei metode de extradare a clericului Fethullah Gulen din SUA in Turcia, relateaza Associated Press, potrivit…

- Turcia va lansa o noua misiune militara in nordul Siriei, in cateva zile, care va viza luptatorii militiei kurde, care sunt sustinuti de trupe americane, la est de Eufrat, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, miercuri, potrivit Reuters.

- Masura anuntata de Casa Alba va intra in vigoare incepand din 5 noiembrie. Totusi, opt tari nu vor fi penalizate de SUA daca vor continua sa importe petrol din Iran. „Sanctiunile vin”, a scris presedintele american, Donald Trump, pe Twitter dupa anuntul de vineri.SUA a reimpus sanctiunile…