Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a avertizat luni Rusia ca a incalcat „teritoriul suveran al Ucrainei” si a facut apel la Moscova sa reduca tesniunile cauzate de actiunea sa „aroganta”, scrie Reuters.

- Rusia a impus joi sanctiuni financiare impotriva elitei politice a Ucrainei, inghetand activele de pe teritoriul rus a sute de politicieni si oficiali ucraineni, precum si ale mai multor companii ce apartin unor oameni de afaceri ucraineni, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.Sanctiunile…

- Papa Francisc i-a denuntat marti - in ultima zi a turneului sau in tarile baltice, care l-a condus pana la frontiera cu Rusia - pe cei care recurg la ”amenintarea armelor” si la ”desfasurarea trupelor”, relateaza AFP.Suvernaul Pontif, care a strecurat acest avertisment in predica pe care a…

- Intentia Rusiei de a furniza Siriei sisteme de rachete S-300 ar fi o 'escaladare semnificativa' din partea Moscovei, a declarat luni consilierul prezidential american pentru securitate nationala John Bolton, care si-a exprimat speranta ca partea rusa isi va reconsidera pozitia in acest dosar, transmite…

- Administratia Trump a impus joi sanctiuni armatei chineze pentru ca a cumparat avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, incalcand sanctiunile americane impuse Moscovei pentru presupusul amestec in alegerile din SUA, din 2016. De asemenea, administratia americana a inclus pe lista neagra 33…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a acuzat luni Rusia ca incalca sistematic sanctiunile impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca exista "dovezi de incalcari semnificative si extinse" de catre Rusia ale sanctiunilor menite…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut joi Rusiei sa inceteze "hartuirea traficului maritim international" in Marea Azov si stramtoarea Kerci si a acuzat Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Actiunile Rusiei pentru a perturba tranzitul maritim constitutie…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut joi Rusiei sa inceteze "hartuirea traficului maritim international" in Marea Azov si stramtoarea Kerci si a acuzat Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, transmite Reuters. "Actiunile Rusiei pentru a perturba tranzitul maritim constitutie noi…