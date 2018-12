Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

- Michael Cohen s-a prezentat in mod surprinzator joi la o instanta din Manhattan (New York) si a pledat vinovat in cadrul unui acord cu echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza ingerintele ruse in scrutinul prezidential din 2016 si presupusele contacte cu Moscova ale echipei…

- Democratii vor ancheta legaturile financiare personale ale presedintelui american Donald Trump cu Arabia Saudita si Rusia, a declarat duminica Adam Schiff, viitor presedinte al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor (camera inferioara a Congresului

- Comitetul Executiv al PSD a votat luni pentru excluderea din partid a lui Adrian Tutuianu si Marian Neacsu, acestia anuntand ca vor contesta decizia. Deși se zvonea ca și vicepremierul Paul Stanescu, unul dintre puciști, va avea aceeași soarta, acesta a scapat. La finalul ședinței, Stanescu a criticat…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat marti statele europene impotriva dependentei de sursele de energie rusesti, in discursul rostit de la tribuna Adunarii Generale a ONU, relateaza dpa preluata de Agerpres. "Germania va deveni total dependenta de energia ruseasca daca nu schimba…