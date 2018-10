Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 persoane si-au pierdut viata duminica in comitatul Schoharie, din statul american New York, dupa ce o limuzina care participa la o nunta a lovit un grup de pietoni. Limuzina cobora cu viteza un deal cand s-a izbit de un alt vehicul si a ricosat intr-un grup de pietoni, in fata unui centru…

- Un accident soldat cu trei morți a avut loc in noaptea de sambata, 1 spre azi, 2 septembrie, in jurul orei 01.00, pe strada Mitropoliei din Suceava. In teribilul accident a fost implicata o mașina inmatriculata in județul Satu Mare. Potrivit jurnaliștilor de la Observator TV, trei tineri au petrecut…

- Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, joi, intr-un accident produs in incinta hidrocentralei Una Kostela, situata in Bosnia-Hertegovina, anunta autoritatile bosniace, conform mediafax. O scurgere de gaze a avut loc in incinta hidrocentralei, a comunicat operatorul complexului,…

- Un accident foarte grav s a produs vineri, la amiaza, in Timis, pe drumul national 6, intre localitatile timisene Remetea Mare si Izvin. In impact au fost implicate doua autoturisme si o ambulanta.Potrivit martorilor, o persoana a fost resuscitata de medici, iar alte 5 au fost ranite. Incidentul s a…

- Patru persoane, dintre care doi copii, au fost ranite, sambata dimineata, 14 iulie, in Letcani, judetul Iasi, dupa ce soferul ar fi adormit la volan si apoi a intrat frontal intr-un copac de pe marginea drumului, transmite IPN.