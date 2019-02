Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu ar trebui sa excluda posibilitatea unei prezențe militare rusești in Venezuela. Potrivit șefului Comandamentului Forțelor Armate a Statelor Unite in America Centrala și de Sud, Craig Fuller, Federația Rusa se comporta ca un „urs ranit, slabit, care doar se arunca” spre interese democratice…

- Statele Unite vor suspenda incepand de sambata obligatiile asumate in cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat cu Rusia, a anuntat vineri secretarul de Stat, Mike Pompeo. "Incalcarile comise de Rusia expun riscurilor milioane de europeni si americani. Este datoria noastra sa reactionam…

- Regiunea transnistreana și-a deschis o „ambasada” la Moscova, Federația Rusa. Așa-zisa instituție se numește - Fundația socio-culturala „Transnistria” și va avea ca sarcini de sprijinirea locuitorilor transnistreni in construirea legaturilor culturale, umanitare, socio-economice și de alta natura, menținerea…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- Statele Unite ale Americii (SUA) si Uniunea Europeana (UE) au indemnat Moscova sa-i elibereze pe marinarii care au fost plasati in detentie inainte de a fi judecati, dupa ce Rusia a arestat, in noiembrie, trei nave ucrainene si echipajele acestora. Rusia a afirmat ca navele au intrat in apele…

- Cele doua bombardiere trimise de Moscova in Venezuela pentru manevre militare au parasit vineri tara pentru a se intoarce in Rusia, a anuntat armata venezueleana, relateaza AFP. "Odata cu decolarea avioanelor TU-160, ne luam la revedere de la prietenii nostri din Federatia Rusa, cu care am impartasit…

- 'Atacul neprovocat al Rusiei asupra navelor ucrainene in Marea Neagra, in apropiere de Stramtoarea Kerci, reprezinta o escaladare periculoasa a unei activitati tot mai provocatoare si amenintatoare', a declarat Pentagonul intr-un comunicat.'Statele Unite doresc o relatie mai buna cu Rusia,…

