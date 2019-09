Stiri pe aceeasi tema

- Un video in care o persoana mascata sustrage un carucior și o tricicleta de copii, dintr-un bloc din Alba Iulia, in miez de noapte, a fost facut public pe Facebook. Potrivit persoanei care a publicat video-ul, faptele s-au intamplat in scara unui bloc din zona Stadion, iar fapta care s-a petrecut in…

- Ultimele imagini cu Mihaela Adriana Feraru, inainte ca fetița de 11 ani sa dispara, in județul Dambovița, au fost surprinse de o camera de supraveghere amplasata pe drumul dintre școala copilei și locuința acesteia.

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Un nou magazin PEPCO in Alba Iulia. In decursul acestei luni, va fi deschis la Alba Mall Lanțul de magazine PEPCO se extinde in Alba Iulia. Un nou magazin va fi deschis in Alba Mall, in luna septembrie a acestui an. Pepco este de departe cel mai extins retailer activ pe…

- Ziarul Unirea VIDEO| Știrea ta: ACCIDENT FILMAT, in acesta dimineața, la Alba Iulia. Impact intre doua autoturisme, intr-o intersecție in sens giratoriu Camera de bord a unui autoturism aflat in trafic pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia a surprins momentul impactului dintre doua…

- Ziarul Unirea FOTO| Știrea ta: Trafic BLOCAT la ieșirea din Alba Iulia spre șoseaua de centura, pe strada Marașești. Barieria de la trecerea la nivel cu calea ferata s-a defectat Din cauza unei avarii la bariera de la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Marașești, spre șoseaua de centura…

- Un accident mai puțin obișnuit s-a produs, joi seara, pe drumul european E85, in localitatea buzoiana Poșta Calnau. Un șofer de 49 de ani din localitate a pierdut controlul volanului pe drum drept, a traversat benzile de pe celalalt sens de mers, a rupt gardul postului de poliție și s-a rasturnat pe…

- Un accident mai putin obisnuit s-a produs, joi seara, pe drumul european E85, in localitatea buzoiana Posta Calnau. Un sofer de 49 de ani din localitate a pierdut controlul volanului pe drum drept, a traversat benzile de pe celalalt sens de mers, a rupt gardul postului de politie si s-a rasturnat pe…

- Scandal mare, noaptea trecuta in Alba Iulia, la caminele studențești de pe strada Vasile Alecsandri. Se pare ca ”batalia” s-a dat intre un grup de localnici din zona și cațiva studenți. Oamenii care locuiesc in apropiere au auzit strigate și zgomot de geamuri sparte, dar nu au indraznit sa iasa din…