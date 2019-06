Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile urmatoare ne-au fost trimise sambata, 1 iunie, in jurul amiezii. Este vorba despre strada Mihail Kogalniceanu din municipiul Sebeș. Dupa cum se vede deșeuri și resturi menajere impraștiate pe zeci de metri patrați, pungi pline de gunoaie, cartoane, peturi și alte resturi menajere. Și asta…

- Joi, 30 mai, a fost un trafic de coșmar pe porțiunea de drum de la Șard la Alba Iulia, pe ambele sensuri de mers. S-au format coloane de TIR-uri din Serbia sau de autoturisme care au ingreunat traficul pe tot cursul zilei, dupa cum se poate vedea din imaginile primite de ziarulunirea.ro. The post…

- Bicicliștii nu mai au voie sa treaca peste podul de sticla din Cetatea Alba Carolina. Un indicator de circulație care semnalizeaza restricția, a aparut in aceste zile in zona. Un cititor al publicației noastre a observat, cu surprindere, apariția unui nou indicator de circulație in Cetatea Alba Carolina,…

- In urma ploilor mai serioase, locatarii de pe strada Horea din municipiul Sebeș, sunt nevoiți sa cheme pompierii. Apa care se aduna se duce direct in curțile și locuințele lor. La fel s-a intamplat și vineri, 10 mai 2019, cand in urma ploii cazute Garda de intervenție Sebeș a intervenit cu o autospeciala…

Atenție șoferi, se circula greu pe autostrada A10 SEBES-TURDA, la iesirea din autostrada spre Aiud. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, vineri dupa-amiaza,

- Doi inculpati au fost trimiși in judecata pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa dupa ce Parchetele de pe langa Judecatoriile din Aiud si Sebes au finalizat cercetarile. Cei doi sunt acuzati ca au provocat accidente rutiere soldate cu decesul unor persoane. La Judecatoria Aiud a fost inregistrat…

- Șoferi din Alba și Hunedoara, cu alcool ”la bord” și cu permis de conducere suspendat, depistați in trafic de polițiști – S-au ales cu dosar penal La data de 7 aprilie 2019, in jurul orei 14:30, politistii din cadrul Postului de Politie Cut si Postului de Poliție Pianu de Sus, in timp ce actionau pe…

Șoferi din Sebeș și Șibot, prinși și cercetați de polițiști pentru conducere fara permis La data de 15 martie 2019, in jurul orei 15.00,