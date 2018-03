Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni i-au adus un ultim omagiu fizicianului Stephen Hawking, la ceremonia funerara ce a avut loc la Cambridge. În capela au intrat numai rudele si prietenii eminentului om de stiinta. Numeroase celebritati au asistat la slujba.

- Sute de persoane au fost prezente sambata pe strazile din Cambridge pentru a-si lua ramas bun de la fizicianul Stephen Hawking, la a carui slujba funerara au fost invitati, intre altii actorul Eddie Redmayne, care a castigat un premiu Oscar pentru interpretarea profesorului in filmul „The Theory…

- Actorul Eddie Redmayne, care a interpretat rolul profesorului Stephen Hawking in filmul biografic din 2014 ''The Theory of Everything'', a citit un pasaj din Biblie in cadrul ceremoniei de inmormantare a astrofizicianului britanic, desfasurata sambata la biserica St Mary din Cambridge,…

- Ceremonia de inmormantare a lui Stephen Hawking are loc sambata la Cambridge, urmand ca in iunie cenușa sa sa fie așezata intr-un mausoleu din Westminster Abbey, Londra, alaturi de Isaac Newton, scrie BBC. Fizicianul Stephen Hawking, care suferea de scleroza Laterala amiotrofica, o boala care l-a ținut…

- Astazi au loc funeraliile fizicianului Stephen Hawking. Serviciul religios e oficiat la o biserica din Cambridge, nu de parte de facultatea la care savantul a predat mai bine de o jumatate de secol. Hawking a murit pe 14 martie.

- Astrofizicianul Stephen Hawking este condus pe ultimul drum de familie și prieteni. Ceremonia, care este atat una religioasa, cat și una incluziva, se desfașoara la o biserica din Cambridge, in apropiere de facultatea la care Hawking a predat timp de un jumatate de veac. Aproximativ 500 de persoane,…

- Funeraliile reputatului astrofizician britanic Stephen Hawking se desfasoara sambata, la o biserica din Cambridge, nu departe de facultatea la care savantul a predat peste cinci decenii, informeaza DPA. Hawking a fost diagnosticat la varsta de 21 de ani cu scleroza laterala amiotrofica…

- Inhumarea celebrului astrofizician britanic, care s-a stins din viata la Cambridge in 14 martie la virsta de 76 de ani va avea loc la catedrala Westminster din Londra. Informatia a fost furnizata de un purtator de cuvant al Westminster Abbey, fara a furniza data inmormantarii. Funeraliile lui Hawking…

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking va fi inhumat in catedrala Westminster Abbey de la Londra, un omagiu rezervat celor mai mari personalitati, alaturi de un alt gigant al stiintei, Isaac Newton, a anuntat marti un purtator de cuvant al lacasului de cult, fara a furniza alte informatii, relateaza…

- Stephen Hawking a prezis SFARSITUL lumii Celebrul fizician britanic a murit miercuri dimineata, la varsta de 76 de ani. El s-a stins din viata in locuinta sa din Cambridge. Cu toate ca era grav bolnav, Stephen a desfasurat o activitate stiintifica, iar cartea lui ”Scurta istorie a timpului” s-a vandut…

- In weekendul trecut, Kate și William au infruntat temperaturile scazute și au participat la ceremonia anuala organizata de St. Patrick`s Day. A fost și ocazia in care i-am vazut pe Ducii de Cambridge mai apropiați ca oricand, facand risipa de gesturi tandre in public! foto: Getty Images Kate nu l-a…

- Ce a vrut Stephen Hawking sa fie inscripționat pe piatra sa funerara? Stephen Hawking a murit, miercuri, la varsta de 76 de ani. Astrofizicianul britanic a dorit ca pe piatra sa funerara sa fie inscriptionata o formula celebra care contine toate partile esentiale ale celei mai importante descoperiri…

- Conform dorintei sale, piatra funerara a fizicianului Stephen Hawking care a murit recent va fi inscriptionata cu o formula celebra de a sa care contine toate partile esentiale ale celei mai importante descoperiri a fizicianului, anume radiatia...

- Renumitul om de stiinta britanic Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata in locuinta sa din Cambridge, insa a lasat in urma teorii si contributii majore in domenii precum cosmologie, relativitatea generala si mecanica cuantica ce au influentat fizica si lumea moderna. Am strans cateva informatii…

- Stephen Hawking a murit miercuri, la vârsta de 76 de ani. Vestea trecerii în neființa a cunoscutului fizician a întristat întreaga lume. Profesorul de la Cambridge știa din timp faptul ca își dorea ca pe piatra lui de mormânt sa fie gravata…

- Reacția actorului Eddie Redmayne, dupa ce a aflat ca Stephen Hawking a murit. Actorul Eddie Redmayne, care l-a interpretat pe Stephen Hawking in filmul ”The Theory of Everything”, și-a exprimat regretul pentru moartea fizicianului Stephen Hawking, afirmand ca lumea a pierdut o mintea sclipitoare. „Am…

- Eddie Redmayne, actorul britanic care l-a interpretat pe Stephen Hawking in „The Theory of Everything”, și-a exprimat regretul pentru trecerea in neființa a fizicianului Stephen Hawking. Acesta a declarat ca lumea a pierdut o minte sclipitoare.

- Actorul Eddie Redmayne i-a adus un omagiu lui Stephen Hawking dupa moartea fizicianului, miercuri, la 76 de ani, afirmand ca a fost "cel mai amuzant om" pe care l-a cunoscut vreodata, relateaza Press Association. Actorul, care a castigat un premiu Oscar pentru cel mai bun rol masculin pentru modul in…

- "Scopul meu este sa inteleg complet universul: de ce este asa si de ce exista", spunea Stephen Hawking, una dintre cele mai stralucitoare minti ale timpurilor noastre. Opiniile sale au starnit un interes urias, fie ca a fost vorba de nevoia oamenilor de a intemeia colonii pe alte Planete sau de faptul…

- Actorul britanic Eddie Redmayne (36 de ani), care a castigat Oscarul pentru portretizarea lui Stephen Hawking, si-a exprimat regretul pentru moartea astrofizicianului, precizand ca lumea a pierdut o minte sclipitoare.

- Stephen Hawking a murit azi-noapte in casa sa din Cambridge, Regatul Unit, la varsta de 76 de ani. Fizicianul care a conturat teoria gaurilor negre si care a invins toate obstacolele de sanatate intampinate de-a lungul anilor traia alaturi de cei trei copii ai sai.

- Filmul “The Theory of Everything”, a adus in prim plan viata si cariera astrofizicianului Stephen Hawking. Dar iata cum arata, in realitate, Jane Wilde, prima soție a lui Stephen Hawking, mama celor trei copii ai lui și femeia care i-a fost alaturi pana in clipa morții. Chiar daca a divortat de Jane…

- Stephen Hawking, fizicianul care a inventat teorii despre timp și spațiu și a devenit celebru pentru filozofia sa legata de umanitate și univers, nu a fost doar un om de știința de geniu ci și o forța a culturii pop. Prezența sa ca personaj in unele dintre cele mai celebre seriale de televiziune, animate…

- Actorul, care l-a portretizat atat de fidel pe astrofizician in filmul „The Theory of Everything” a fost marcat de vestea disparitiei acestuia. In urma cu trei ani, Eddie Redmayne castiga primul Oscar din cariera, datorita transformarii remarcabile pe care a facut-o in „The Theory of Everything”, in…

- Cercetatorul britanic, portretizat de Eddie Redmayne in filmul de Oscar „The Theory of Everything“, a murit la varsta de 76 de ani, intr-o zi cu semnificatie matematica. „Universul este astazi trist”, noteaza presa de peste Ocean, anuntand vestea trecerii in nefiinta a unuia dintre cei mai ilustri cercetatori…

- "Sunt sigur ca handicapul meu are o legatura cu celebritatea mea. Oamenii sunt fascinati de contrastul intre capacitatile mele fizice foarte limitate si natura extrem de vasta a universului pe care il studiez", declara omul de stiinta contemporan cel mai celebru din lume. Stephen Hawking…

- La aflarea veștii despre moartea fizicianului Stephen Hawking intreaga lume a reacționat. Fizicianul considereat parintele științei moderne a incetat din viața in dimineața sata la locuința sa din Cambridge, la varsta de 76 de ani. Stephen Hawking a declarat in repetate randuri ca iși dorește sa ajunga…

- Stephen Hawking, astrofizicianul britanic, a murit la varsta de 76 de ani, la Cambridge, Marea Britanie, a anuntat un purtator de cuvant al familiei. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig, neputandu-se mișca și comunica numai cu ajutorul unui așa-numit sintetizator de voce. Hawking a murit astazi,…

- Renumitul fizician si scriitor britanic, Stephen Hawking, a murit la varsta de 76 de ani. Autorul a numeroase teorii care au facut revolutie in astrofizica si astronomie, s-a stins in propria locuinta din Cambridge, dupa o lunga lupta cu o grava maladie neurologica, de care

- Stephen Hawking a murit, miercuri dimineata, „in liniste”, in locuinta sa din Cambridge, potrivit purtatorului de cuvant al familiei, citat de BBC. Avea 76 de ani, se deplasa intr-un scaun cu rotile și comunica prin computer, mintea lui insa era a unui geniu. „Suntem profund intristati de faptul ca…

- Stephen Hawking, cea mai stralucita stea a cosmologiei moderne, a murit la varsta de 76 de ani, potrivit www.theguardian.com. Fizicianul și autorul unei scurte istorii a timpului a murit in casa sa din Cambridge, iar copiii sai au spus: “Ii ...

- Renumitul astrofizician si om de stiinta britanic Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata in locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia sa. Copiii lui Hawking, Lucy, Robert si Tim Hawking au declarat ca sunt profund indurerati "ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa citate de Agerpres.ro Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. Cu…

- Fizicianul Stephen Hawking a murit in casa sa din Cambridge, Marea Britanie, la varsta de 76 de ani. Savantul a incetat din viața in liniște, a anunțat familia in aceasta dimineața. Cei trei copii ai sai au emis un comunicat in care iși exprima regretul pentru pierderea parintelui lor: ”Suntem profund…

- Compozitorul islandez Johann Johannsson, cunoscut pentru coloanele sonore ale filmelor „Teoria intregului/ The Theory of Everything”, „Sicario: Asasinul/ Sicario” si „Primul contact/ Arrival”, a murit, vineri, la varsta de 48 de ani, scrie nme.com. Decesul compozitorului a fost confirmat de…

- Stephen Hawking a transmis un mesaj incurajator persoanelor care sufera de depresie. Reputatul om de știința a comparat depresia cu o gaura neagra dar a precizat ca exista posibilitatea de a scapa chiar și de forța gravitaționala a acesteia. Intr-o conferința publica organizata de BBC, profesorul Stephen…