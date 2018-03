Stiri pe aceeasi tema

- Cum nimeni nu este perfect, fiecare zodie are aspectul sau de umbra si deci anumite caracteristici negative care pot iesi la iveala fie niciodata fie in circumstante anume, ori des ori doar o data in viata. Afla ce spune zodia ta despre tine ca mama, vezi cum se potriveste zodia ta la mama ta…

- Brigitte Sfat a avut o perioada de aproximativ doua saptamani, inainte de a depune actele de divort, in care a stat imbracata cu haine pana la barbie, pentru a ascunde herpesul. Brigitte Sfat dezvaluie ADEVARATUL MOTIV pentru care a cerut DIVORTUL de Ilie Nastase "Pe 7 februarie, atunci…

- Romanița Iovan a fost insarcinata cu iubitul ei, dar a pierdut copilul. Aceasta a vorbit pentru prima oara, intr-un interviu acordat revistei VIVA!, despre cel mai delicat moment din viața acesteia. Designer-ul nu s-a casatorit cu Iulian Gogan, așa cum s-a spus, deși traiesc o frumoasa poveste de dragoste…

- Aceste institutii isi propun ca, in anul Centenarului, sa creeze un spectacol care sa omagieze memoria celei care a fost Principesa Ileana a Romaniei, Arhiducesa de Austria, „un destin care s-a desfasurat intre palat si manastire, pe fundalul celor doua razboaie mondiale, intr-o perioada de mari framantari…

- Elena Carstea refuza sa mai cante in Romania. Artista a trecut prin momente grele și a suferit mult atunci cand a venit in țara și nimeni nu a invitat-o sa susțina un moment muzical. Elena Carstea a vorbit pentru emisiunea „Rai Da’ Buni” despre cum si-a sarbatorit onomastica și despre momentul in…

- Baiețelul lui Andrei Ștefanescu a implinit 1 an, iar artistul a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant. Ayan a primit zeci de urari din partea prietenilor virtuali ai tatalui sau. „Astazi este ziua lui Ayan, ființa care ne-a schimbat viața, baiețelul meu iubit și cea mai mare bucurie pe…

- Marius Bodochi, cunoscut pentru numeroasele roluri in piese de teatru, dar si in filme si seriale de televiziune, a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Bodochi a vorbit la Antena Stars despre cumplitul moment in care a primit vestea ca mama lui a murit. Actorul se afla…

- Cum arata Denisa Nechifor dupa ce și-a operat nasul. Fosta iubita a lui Adi Cristea traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Este iubita și radiaza de fericire. Denisa Nechifor arata altfel, dupa ce și-a operat nasul. Vedeta a vorbit in direct la tv, despre schimbarile din viața ei. „Sunt iubita…

- Randi a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars si a vorbit despre viata personala, despre cariera, dar si despre infidelitate! A inselat sau a fost inselat? Randi a dezvaluit si ce planuri are!

- Nicole Cherry și-a deschis sufletul și a oferit amanunte despre viața ei sentimentala. Nicole Cherry, care a ratat prima ei zi de facultate , are 19 ani și o cariera frumoasa in muzica din Romania. Tanara artista a fost invitata la emisiunea Dincolo de aparențe, de la Antena Stars, unde a facut declarații…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a facut declarații despre viața sa personala la o emisiune TV. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a finalizat, in luna ianuarie a acestui an, divorțul de omul de afaceri Marcel Toader . Dupa separarea de acesta, vedeta iși vede liniștita de…

- BERBEC: Daca se vor stradui puțin, berbecii vor reuși sa-și rezolve o problema financiara cu care se confruntau de mult timp. Este bine sa o rezolve acum. TAUR: Este posibil ca acești nativi sa sa semneze un nou contract de munca prin intermediul caruia vor avea ocazia sa caștige…

- 1. Te face fericita. Intr-o relație, fericirea partenerului ar trebui sa fie egala cu fericirea ta și invers. Daca iubitul tau este fericit doar daca tu ești fericita, inseamna ca te iubește cu adevarat. Nu numai ca vrea sa te vada fericita, ci face și anumite gesturi de tandrețe, chiar…

- De ce nu a avut Cezara Dafinescu niciodata prietene. Invitata la o emisiune la Antena 3, actrița a recunoscut ca o singura persoana a fost alaturi de ea, totul fiind cauzat de frumusete pe care o considera ca poate fi intr-un anume fel un handicap. „Eu nu am prietene. Pentru ca sunt aspectuoasa, sunt…

- Milionarul Dragoș Savulescu, fost acționar al clubului de fotbal Dinamo, acum producator de filme la Hollywood, este invitat sambata, de la ora19.55, la Antena Stars, unde in cadrul unui interviu...

- De ce și-a ascuns Adelina Pestrițu relația cu Virgil, tatal copilului ei. Vedeta este insarcinata in trei luni și așteapta cu nerabdare sa devina mama pentru prima oara. Pana acum, nimeni nu a știut despre frumoasa poveste de dragoste pe care o traiește alaturi de iubitul ei. „Poti ascunde daca iti…

- Delia a facut declarații despre dorințele pe care și le punea, de ziua ei, in copilarie, atunci cand sufla in lumanarile de pe tort. Un interviu, inedit, acordat la Antena Stars, scoate la iveala omul implinit, care se bucura de viața și de echilibru pe plan personal, dar și profesional.

- In 2015 se pronunța divorțul de James Keach, barbatul cu care a fost casatorita timp de 22 de ani. Puțini știu, insa, ca actrița avea un alt iubit inainte ca divorțul de fostul soț sa fie pronunțat. Jane Seymour a dezvaluit ca se iubește de patru ani cu un regizor de la Hollywood La cel mai recent eveniment…

- Florin Piersic si Angela Similea au format in anii '80 cel mai frumos cuplu de pe scena, iar in viata reala au trait o poveste de dragoste interzisa. Ambii erau casatoriti. De la spectacolele care ii aducea pe aceeasi scena si pana la dragoste nu a fost decat un pas. "Cu Angela am fost intr-un…

- Mariana Capitanescu, indragita interpreta de muzica populara, este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 16.30, in cadrul emsiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars, unde nu ezita sa spuna lucrurilor pe nume, atat in privinta vietii personale cat si a celei profesionale.

- Interpreta Mariana Capitanescu s-a dat de gol. Artista de muzica populara, este invitata Oanei Turcu, in cadrul emsiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars, unde nu ezita sa spuna lucrurilor pe nume, atat in privința vieții personale cat și a celei profesionale. Mariana Capitanescu iubește același…

- Actorul Florin Piersic implineste, sambata, 82 de ani si va fi sarbatorit de prieteni si familie, la Bucuresti. „Maestrul” iubeste si este iubit deopotriva de public si crede ca i-a fost ursit „dragul de viata si bucuria de a trai”, transmite Mediafax. Florin Piersic nu poate ramane o clipa departe…

- Ioan Carmazan, despre moartea lui Sergiu Nicolaescu. Unul dintre cei mai apreciați regizori romani, scriitor și profesor universitar, a vorbit despre vasta sa experiența și despre poveștile incredibile, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars. Ioan Carmazan, care a fost bun prieten…

- Muzicianul Tavi Clonda a oferit amanunte despre data cand vor avea loc nunta sa cu Gabriela Cristea, dar și botezul fetiței, Victoria. Muzicianul Tavi Clonda se poate declara un barbat fericit alaturi de soția sa, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea , dar și de fiica lor, Victoria, pe care…

- Connect-R, mesaj pentru mama lui, de ziua acesteia. Artistul și cea care i-a dat viața au o relație speciala, iar artistul nu ezita sa ii arate public dragostea . El a scris un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie. Connect-R i-a transmis mamei lui un mesaj pe contul…

- Denisa Tanase, primele declarații despre noul iubit. Artista a recunoscut ca a fost alaturi de acesta in Dubai, insa vrea sa ramana in continuare discreta, in ceea ce privește viața personala. Interpreta marturisește ca pregatește un nou proiect, despre care va dezvalui mai mult in urmatoarea perioada.…

- Intrebat de relatia pe care o are cu serviciile, premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca are o relatie institutionala. ”Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo. Sunt institutii ale statului si sunt in regula. (...) Am o relatie institutionala…

- Inainte de revenirea la TV, Simona Gherghe a facut marturisiri despre cat de greu o sa-i fie sa stea departe de fiica sa, de care a fost nedezlipita in concediul postnatal. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani , este topita dupa fetița ei, Ana Georgia. Viața vedetei s-a…

- Betty Salam a oferit un interviu pentru Antena Stars, in care a vorbit despre ce va face de Revelion, dar si cu cine il va petrece. Surprinzator, fiica lui Florin Salam nu l-a mentionat nici pe acesta in interviu, dar nici pe Roxana Dobre, lucru ce ar putea confirma ca i-ar fi "sters" pe cei doi din…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Simona Gherghe, marturisire emoționanta despre fiica ei, Ana Georgiana. Prezentatoare tv a povestit la Antena Stars despre cea mai frumoasa perioada din viața ei. „Parca ieri am nascut-o si nu dormeam noaptea. Ma simteam asa neputincioasa pentru ca trei luni de zile s-a chinuit, a durut-o burtica. Am…

- Nadine, declarații uimitoare de Craciun. Artista a povestit despre evenimentele marcante din viața ei și cat de grea a fost copilaria la casa de copii. Nadine are o familie fericita, un soț care o iubește și un baiețel de 7 ani, care ii seamana perfect. Insa, viața ei nu a fost intotdeauna frumoasa…

- Brigitte Sfat a facut o dezvaluire incendiara! Bruneta a marturisit in fata camerelor de luat vederi ca ea si Ilie Nastase au fost la notar, pentru a divorta. "Daca el mai tine capul sus si crede ca el este Ilie care in ‘72 a castigat… Nu, intre noi este o relatie om – om. Tot respectul pentru cariera…

- Paula Chirila a divortat in urma cu 2 luni, dupa o casnicie de 12 ani, insa se pare ca anul 2017 a fost unul foarte greu pentru indragita vedeta TV. Paula Chirila a explicat cum a fost anul 2017 pentru ea și a dezvaluit ca a avut momente extrem de dificile. Fosta prezentatoare de la „Mireasa pentru…

- Lavinia Parva are o relatie speciala cu... verigheta ei, de care e tare mandra! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut imagini exclusive cu sotia lui Stefan Banica Jr. in timp ce isi poarta, intr-un mod cu totul special, pretioasa bijuterie. (VEZI SI: Adevarul despre nunta lui Stefan Banica…

- Lavinia Parva a acordat un interviu in care a vorbit despre muzica, despre sarbatorile din copilarie, despre Stefan Banica dar si depre copil, scrie click.ro. Citeste si Lavinia Parva, destainuire in direct. Vedeta a povestit pentru prima data despre nunta cu Stefan Banica "Imi doresc…

- BERBEC: Ai rabdare și așteapta timpul potrivit. Inceteaza sa te mai forțezi atat de mult. Liniștește-te și lasa timpul sa treaca pentru ca se va intoarce in favoarea ta. Ești una dintre zodiile care vor avea de caștigat pe plan sentimental in 2018. TAUR: Pot exista neințelegeri.…

- SCOALA GIMNAYIALA NR.3 CUGIR, in calitate de Organizatia aplicanta, implementeaza, incepand cu data de 07 decembrie 2017, proiectul ERASMUS + „Sa jucam viata pe scena educatiei”. Proiectul are o perioada de implementare de 18 luni, cu o valoare totala de 24,040 euro și este finantat de Comisia Europeana…

- Lavinia Pirva a oferit amanunte in plus dupa ce s-a aflat ca s-a casatorit cu Ștefan Banica Junior. Ea a vorbit despre nunta lor. Cantareața Lavinia Pirva s-a casatorit de curand, in mare secret, cu artistul Ștefan Banica Junior , cel cu care traiește o poveste de dragoste de mai mulți ani. Lavinia…

- Radu Valcan a facut marturisiri despre familia sa, de care este extrem de atașat. Radu Valcan, care este casatorita cu Adela Popescu , este cunoscut publicului telespectator din țara noastra din postura de prezentator de televiziune. Radu Valcan și Adela Popescu au impreuna un baiețel, Alexandru . Prezentatorul…

- Cornel Galeș a mers la biserica și a dat de pomana la implinirea a noua luni de la moartea celei care i-a fost partenera de viața, Ileana Ciuculete. Cantareața de muzica populara Ileana Ciuculete a incetat din viața in data de 14 martie 2017 . Ileana Ciuculete, al carui nume real era cu totul altul…

- Paula Chirila a facut o declarație incredibila despre barbatul de care a divorțat. Deși și-au spus adio, actrița marturisește ca inca il iubește pe cel care i-a fost partener de viața. Actrița Paula Chirila a divorțat de cel care i-a fost ani de zile partener de viața, Marius Aciu , impreuna cu care…