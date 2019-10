Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Steaua Rosie Belgrad a fost impiedicata sa intre in Kosovo unde urma sa dispute un meci din Cupa Serbiei cu o formatie locala, informeaza AFP, potrivit news.ro.Serbia nu recunoaste independenta regiunii Kosovo, proclamata in 2008. Steaua Rosie urma sa intalneasca in nordul Kosovo…

- Echipa Steaua Rosie Belgrad a fost impiedicata sa intre in Kosovo unde urma sa dispute un meci din Cupa Serbiei cu o formatie locala, informeaza AFP.Serbia nu recunoaste independenta regiunii Kosovo, proclamata in 2008. Steaua Rosie urma sa intalneasca in nordul Kosovo echipa Trepca,…

- Novak Djokovic (1 ATP) l-a învins fara probleme, duminica, în finala turneului de la Tokyo, pe John Millman (80 ATP), câștigând în premiera acest trofeu și devenind al 11-lea lider mondial care obține aceasta performanța. Sârbul a câștigat astfel cel de-al patrulea…

- Europenii se bucura de multa vreme de dreptul la un proces liber al unui tribunal independent "fara obstacole majore", a declarat comisarul Dunja Mijatovic intr-un comunicat, citat marti de agentia DPA."Cu toate acestea", a scris Mijatovic, "vedem acum tot mai multe incercari ingrijoratoare…

- Rezervele valutare ale BNR au crescut in iulie. Ce s-a intamplat cu rezerva de aur Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei au urcat cu 0,41%, la 35,619 miliarde de euro la finalul lunii august, de la 35,473 miliarde de euro la 31 iulie 2019, potrivit datelor BNR. În cursul lunii au…

- In primele sase luni din 2018, profitul brut al producatorului de energie a fost de 35,12 milioane de lei. De asemenea, cifra de afaceri in primul semestru din 2019 a atins 1,510 miliarde de lei, cu 7% in plus fata de 1,414 miliarde de lei in anul precedent. EBITDA la 30 iunie 2019 este de 614 milioane…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj in cadrul Adunarii festive aniversare de sarbatorire a 100 de ani de la infiintarea Societatii "Mormintele Eroilor Cazuti in Razboi", in care subliniaza ca institutiile statului au obligatia "de a mentine treaza constiinta identitatii noastre…

- Administrația Prezidențiala a transmis, marți, la finalul ședinței CSAT, ca s-au avizat propunerile de rectificare bugetara pentru instituțiile cu atribuții in domeniul securitații naționale:„Marți, 30 iulie a.c., a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii,…