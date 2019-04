Stiri pe aceeasi tema

- Parcul acvatic de la Calimanesti, cunoscut si ca ''Mirajul Oltului'', cea mai mare investitie realizata de Consiliul Judetean (CJ) Valcea in domeniul turismului in ultimii ani, a fost inaugurat joi, dupa sapte ani de la inceperea lucrarilor. Potrivit presedintelui CJ Valcea, Constantin…

- In cadrul unei intervenții avute in plenul Consiliului Județean Maramureș, la ședința extraordinara de vineri, 22 martie 2019, alesul județean Teodor Ardelean a aratat ca sunt 19 biserici maramureșene in afara granițelor țarii, dar mai sunt biserici maramureșene și in alte 25 de județe din țara. Dintre…

- UPDATE: SMURD Brezoi preia mama si doi copii, iar SAJ ceilalti 2 copii. Un accident rutier, in care au fost implicate trei masini si un camion, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DN 7, intre Calimanesti si Caciulata. In timpul ...

- Un accident rutier, in care au fost implicate trei masini si un camion, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DN 7, intre Calimanesti si Caciulata. In timpul impactului, o persoana a fost ranita si preluata de SAJ. O mama ...

- Taierile ilegale de padure din Romania nu sunt ceva nou, insa codrii din Bujoreni, Valcea, au disparut peste noapte.Desi situata in apropierea unui drum national intens circulat, o padure din comuna Bujoreni, Valcea, a fost defrisata peste noapte.

- Alegerile din 1946 au reprezentat unul dintre momentele de turnura ale societații romanești in epoca contemporana. Atunci, puterea instituita prin șantaj și forța la 6 martie 1945 a obținut, in urma unor alegeri falsificate, o legitimitate politica in interior, in baza careia s-a trecut mai apoi la…

- Marti seara in urma unor caderi masive de pietre de pe versant, traficul pe Valea Oltului a fost blocat pe ambele sensuri, in jurul orei 22.30, in judetul Valcea. Evenimentul s-a produs la iesire din statiunea Calimanesti - Caciulata spre Sibiu, pe DN 7 / E 81.

- Marti seara in urma unor caderi masive de pietre de pe versant, traficul pe Valea Oltului a fost blocat pe ambele sensuri, in jurul orei 22.30, in judetul Valcea. Evenimentul s-a produs la iesire din statiunea Calimanesti - Caciulata spre Sibiu, pe DN 7 / E 81.