Stiri pe aceeasi tema

- Prima-doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump (49 de ani), si prima-doamna a Frantei, Brigitte Macron (66 de ani), au atras toate privirile la summit-ul G7, ce se desfasoara in perioada 24-26 august, la Biarritz, in sudul Frantei.

- Ministrul de externe al Coreei de Nord a declarat vineri ca țara sa va incerca sa ramana „cea mai mare amenințare a Americii” daca SUA continua sa o confrunte cu sancțiuni. Ministrul de externe de la Phenian, Ri Yong Ho, l-a numit, de asemenea, pe secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, o „planta otravitoare…

- Un reprezentant al regimului de la Phenian a declarat joi ca o serie de acțiune militare efectuate de SUA, inclusiv testul cu o racheta cu raza medie de acțiune și planurile de a disloca avioane F-35 și echipamente ofensive în zona Peninsulei Coreea, ar putea "declanșa un nou razboi rece",…

- Klaus Iohannis se va intalni la Washington, cu presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Printre cele mai importante subiecte ce vor fi abordate in cadrul intalnirii bilaterale se numara securitatea in zona Marii Negre, energia si vizele. Este a doua vizita a presedintelui in mandatul…

- Presedintele Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA a inceput negocierile cu Coreea de Sud privind costul apararii, transmite Reuters. Ministerul de externe de la Seul a dezmintit informatia. "Au inceput discutiile pentru suplimentarea in continuare a platilor catre Statele Unite. Coreea de Sud este…

- Japonia a decis sa îndeparteze Coreea de Sud de pe lista de destinații de încredere pentru export, pe fundalul tensiunilor din ce în ce mai crescute dintre cei doi aliați ai SUA, care amenința sa afecteze legaturile de securitate și liniile globale de furnizare, scrie Bloomberg.Cabinetul…

- Președintele chinez Xi Jinping a facut apel omologului sau american Donald Trump sa arate flexibilitate in negocierile cu Coreea de Nord și sa reduca sancțiunile impuse impotriva acesteia, a informat vineri Ministerul chinez de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.

- Președintele chinez Xi Jinping a facut apel omologului sau american Donald Trump sa arate flexibilitate in negocierile cu Coreea de Nord și sa reduca sancțiunile impuse impotriva acesteia, a informat vineri Ministerul chinez de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Un…