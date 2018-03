VIDEO Startup-ul finantat de cofondatorul Google a prezentat taxiul zburator

Stiri pe aceeasi tema

- Spotify a venit in Romania. A fost, aproape, ca si cand Dumnezeu s-a pogorat din ceruri in triluri de harpa. Aproape, ca realitatea e putin diferita. Ne-a incantat si pe noi, am inceput sa ne facem conturi si sa descoperim ca la pomul laudat s-au cam lasat crengile. Spotify e cel…

- The #CHANELFallWinter 2018/19 show, presented by Karl Lagerfeld yesterday in Paris. #PFW A post shared by CHANEL (@chanelofficial) on Mar 7, 2018 at 4:02am PST Decorul Chanel a tinut neaparat sa isi duca invitatii in atmosfera sezonului de toamna, iar pentru asta, pana si invitatiile la aceasta prezentare…

- Companiile de tehnologie, ca Google, Amazon sau Facebook, ar putea fi taxate in interiorul Uniunii Europene asupra veniturilor, ci nu asupra profiturilor, potrivit optiunii preferate de Comisia Europeana in reforma taxarii. In schimb, startupurile si firmele cu marje mici de profit din venit ar risca…

- Accident rutier la intrarea in municipiul Alexandria in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, cu putin timp in urma, la intrarea in municipiul Alexandria dinspre Bucuresti, iar in urma evenimentului rutier doua persoane au ajuns la spital.…

- Constructorul auto german Porsche ar putea construi taxiuri zburatoare. O spune chiar Detlev von Platen, directorul sau de vanzari. Intrebat de catre revista germana Automobilwoche, acesta a spus ca taxiurile zburatoare ar avea sens, compania putand concura astfel rivalii care testeaza vehicule similare.…

- Mircea Radu a revenit la Antena 1, cu emisiunea „Ie, Romanie“. Postul Intact a fost pe locul trei in audiente, pe toate targeturile, dupa Pro TV si Kanal D. Emisiunea continua si in aceasta seara, de la ora 21.15.

- "Cred ca acest program si-a atins scopul pentru ca asa cum vedem astazi aceasta piata este deblocata. Acest Program continua. Este finantat...Va continua pana in 2021, asa cum este el gandit astfel, dar cred ca va continua atata timp cat va fi necesar in piata, cat dumneavoastra si piata in general…

- (...) Cuvinte cheie: smartphone , android , tehnologie , iphone Subiecte asemEnEtoare:» Smartphone-urile noi, plictisitoare? Telefoanele din generatii mai vechi xi cele resigilate, la mare cEutare » Samsung Galaxy A8 (2018): mid-range scump sau premium accesibil? [REVIEW] » Ce sunt Android One xi Android…

- Saptamana care se incheie a fost grea pentru miliardari, care au pierdut sume importante din cauza scaderilor inregistrate pe pietele de capital, investitorul Warren Buffet fiind cel mai afectat, cu 3,74 miliarde dolari. Mark Zuckerber, creatorul Facebook, a pierdut 3,71 miliarde dolari,…

- Cinci startup-uri au participat la un concurs de prezentari, unde au sutinut pitch-uri in fata unui juriu format din antreprenori romani de succes precum fondatorul Clever Taxi — Mihai Rotaru si presedintele TechAngels Romania — Dan Calugareanu.

- Evan Spiegel, miliardarul care a creat Snapchat, are cele mai mari sanse sa fie „incoronat” cel mai bine platit director executiv al SUA in 2017, dupa ce veniturile sale totale au fost de 638 mil. dolari anul trecut, potrivit Financial Times. Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap,…

- Compania Airbus a efectuat recent, in Singapore, primul test al dronei sale autonome pentru livrarea pachetelor de mici dimensiuni. In acest domeniu, Airbus se afla intr-o competitie acerba cu Amazon, Google, Walmart si Boeing, care isi dezvolta propriile drone de livrare autonome.

- STIRIPESURSE.RO va pune la dispoziție RAPORTUL (contra-raportul) procurorului-șef al DMA, Laura Codruța Kovesi, susținut in fața Secției de Procurori a CSM, fața de Raportul prezentat de ministrului Justiției (AICI + anexele), Tudorel Toader, in baza caruia a solicitat președintelui Romaniei revocarea…

- Scolile din judet raman inchise in urmatoarele 3 zile in Eveniment / Prescolarii si elevii din Teleorman nu vor merge la scoala nici in urmatoarele 3 zile, respectiv miercuri, 28 februarie 2018, joi, 1 martie 2018, si vineri, 2 martie 2018, decizia de suspendare a cursurilor fiind luata in sedinta…

- Prezentat de Tudorel Toader in 22 februarie 2018 Avem o justitie - unii spun ca este buna, altii spun ca este rea. Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, trebuie sa fie in slujba cetateanului, trebuie sa fie buna, nu si rea! In urma cu sase luni, se implineau sase luni de la preluarea demnitatii…

- Aproape 1.000 dintre cei 4.450 de elevi din judetul Galati care anul acesta ar trebui sa dea Bacul au absentat de la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare in limba romana, ceea inseamna ca vor mai putea sustine celalalte probe decat ca „antrenament” pentru sesiunea din toamna.

- Google lanseaza un program prin care incearca sa faca mai usoara alegerea smartphone-urilor pentru uz in mediul de afaceri. Android Enterprise Recommnded este cea mai noua incercare a celor de la Google de a prinde radacini cu Android in domeniul business, domeniu in care Microsoft si Google au avut…

- Se incearca iar modernizarea singurului spargator de gheata al Romaniei Spargatorul de gheata Perseus Foto: rador.ro/2017/01/08/perseus-cel-mai-mare-spargator-de-gheata-romanesc-intervine-pe-segmentul-brailean-al-dunarii. Autoritatile fac în aceasta…

- Rata de abandon a cosului de cumparaturi in eCommerce este de circa 78-80% in Romania - adica patru din cinci oameni care ajung la "casa de marcat" cu produsele se razgandesc, subliniaza Valentin Radu, antreprenor si CEO Omniconvert. Cum poti reduce aceasta rata de abandon si cum poti creste…

- Visul dintotdeauna al omului de a zbura, intruchipat in calul cu aripi din poveștile copilariei noastre, deja a trecut demult din ficțiune in realitate, caci azi cerul nu e brazdat doar de șirurile de cocori sau berze, de randunici și vulturi ori rațe salbatice, ci și de nenumarate mașini zburatoare,…

- Seful diviziei de smartphone-uri a companiei taiwaneze HTC, Chialin Chang, si-a anuntat, miercuri, demisia. In scurta comunicare emisa de cei de la HTC se arata ca demisia lui Chang are la baza motive ce tin de alegerile pentru viitorul carierei sale profesionale. Tradus, motivarea inseamna ca Chialin…

- Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana și-a prezentat programul pentru anul 2018, ultimul an din etapa de start-up. Evenimentul a avut loc in Aula Magna Universitații de Vest din Timișoara, in aceasta dupa-masa, și a strans o mulțime de curioși. Proiectele din 2018 vor include parteriate cu…

- Pariuri 100% sigure, blaturi și ponturi de la meciuri trucate vandute pe Facebook Exista așa ceva? Daca ar exista, atunci Google-ul ar returna 0 rezultate când ai cauta case de pariuri online 2018. Exact! Daca s-ar fi gasit atât de ușor pe Internet informații pe…

- Ministrul Tudorel Toader a prezentat vineri, pe Facebook, masurile luate de Ministerul Justitiei in perioada februarie-decembrie 2017 pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care se precizeaza, printre altele, ca in bugetul pe anul in curs au fost alocate fonduri pentru lucrari de investiti in…

- Fotocredit: Kia Kia a publicat astazi o prima schița ce ne infațișeaza silueta noului Ceed - model ce va fi prezentat intr-o noua generație in luna martie, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva. Inspirata estetic din formele conceptului Proceed (prezentat anul trecut la Frankfurt), dar și cu elemente…

- Startup-urile care vor sa isi extinda afacerea la nivel international se pot inscrie in programul Campus Residency, pe care Google il organizeza la Varsovia. Aplicatiile se pot depune pana pe 25 februarie. Cum functioneaza programul si cine se poate inscrie.

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP.

- Procesul preotilor bate pasul pe loc AMANARE…Procesul preotilor acuzati de santaj bate pasul pe loc dupa ce termenul de ieri a fost amanat. Si asta in conditiile in care martorii acuzarii s-au prezentat in fata judecatorilor, aceiasi martori care la ultima sedinta nu s-au prezentat pe motiv ca nu au…

- La pachet cu o echipa de peste 4000 de angajati implicati in dezvoltarea seriilor HTC Pixel si Pixel XL, Google a obtinut si licentele pentru tehnologiile brevetate de HTC in domeniul produselor smartphone. Acordul negociat pentru suma de 1.1 miliarde dolari nu exclude posibilitatea ca HTC sa produca…

- Rivaldinho a plecat de la Dinamo. Transferul atacantului la formația bulgara Levski Sofia este oficial. Brazilianul a fost deja prezentat pe site-ul oficial. Tras pe linie moarta de Vasile Miriuța, brazilianul Rivaldinho este primul care și-a gasit echipa dintre cei 3 renegați (Rivaldinho, Maxi Oliva…

- Mașina rasturnata pe E70, in apropiere de Alexandria in Eveniment / O mașina s-a rasturnat pe Drumul European 70, intre Alexandria și Vitanești, in seara zilei de joi, 25 ianuarie, iar in urma evenimentului rutier o persoana, conducatorul auto, a fost ranita ușor și transportata la Spitalul Județean…

- Autoritatile iau in calcul ca plata contributiilor sociale estimate pe baza veniturilor extra-salariale sa se realizeze pe baza CNP la organul fiscal, fara a se depune Declaratia 600, conform unui anunt facut de ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a...

- In prima zi a saptamanii viitoare, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va primi, la Palatul Versaille, vizita a 140 de sefi de mari companii mondiale, printre care Google, Facebook si Alibaba. In drum...

- CGMB a respins proiectul primarului general, Gabriela Firea Primarul Capitalei, Gabriela Firea Foto: Arhiva Consiliul General al Municipiului Bucuresti a respins,miercuri, proiectul prezentat, astazi, de primarul general, Gabriela Firea, privind transferarea unui teren pe care se afla, în…

- Și-a luat viața! Un pompier a fost gasit spanzurat in Eveniment / Un pompier, subofițer operativ al ISU “A.D.Ghica” Teleorman, și-a pus capat zilelor in seara zilei de sambata, 13 ianuarie. Cea care l-a gasit spanzurat in debaraua apartamentului in care locuiau a fost chiar soția sa,…

- Anul trecut, in luna ianuarie, iși punea in vanzare un apartament din New York și se muta intr-o somputoasa vila din Beverly Hills, alaturi de partenerul sau de viața și de cei doi copii. Ricky Martin le-a dezvaluit recent fanilor cum arata casa lui, intr-un video in care apare alaturi de familie, realizat…

- Bunuri de peste 237.000 lei, susceptibile a fi contrafacute, confiscate de politistii de frontiera in Eveniment / Politistii de frontiera teleormaneni au descoperit articole de incalțaminte, despre care exista indicii ca ar fi contrafacute si pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca,…

- Vremea frumoasa și temperaturile ridicat i-au indemnat pe cugireni sa participe intr-un numar foarte mare la slujba de Boboteaza, care a avut loc sambata dimineața, la Biserica Ortodoxa cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Slujba a fost oficiata de catre preoții parohi Mircea Giurgea și Mihai Galațeanu.…

- In timp ce in Bucuresti aplicatii mobile de taximetrie, dezvoltate de doua firme locale de tehnologie, risca sa fie scoase din piata, tot mai multe startup-uri din afara lucreaza la proiecte care sa revolutioneze domeniul auto si cel al taximetriei. Unul dintre ele este Aurora Innovation, care lucreaza…

- Proiectul Jurnalisport, inițiat de GSP, susținut de Google pana in mai 2017 (DETALII) și continuat apoi din resurse proprii de Gazeta, este o platforma unde cititorii pasionați ai Gazetei Sporturilor experimenteaza jobul unor jurnaliști adevarați și scriu știri, ghidați de editorii GSP. Intra și tu…

- Mihai Lucan a trecut vineri, pentru putin timp, pe la Sectia 17 Politie din Bucuresti. Medicul trebuie sa se prezinte acolo de doua ori pe saptamana. Este una dintre conditiile controlului judiciar impus in dosarul in care DIICOT il cerceteaza pentru delapidarea Institutului de Urologie si Transplant…

- Fost director executiv al Google, Eric Schmidt (62 de ani) a anuntat ca pleaca de la conducerea grupului Alphabet. El ramane totusi in consiliul de conducere si va avea rol de consilier tehnic (technical adviser).

- Politistii Sectiei 4 Leordina au retinut pentru 24 de ore un barbat de 39 de ani din Petrova, banuit de comiterea infractiunii de distrugere. Acesta urmeaza a fi prezentat instantei. La data de 20 noiembrie a.c., politia a fost sesizata ca la un imobil din Petrova a izbucnit un incendiu. In urma activitatilor…

- Au trecut doar cateva zile de cand am detaliat din nou problema fragmentarii platformei Android. Acum aflam alte particularitati frustrante despre sistemul de operare al Google. Inginerii gigantului din Mountain View, la fel ca si cei din Cupertino, sunt foarte eficienti cand vine vorba de…

- O noua camera de supraveghere reinventeaza complet aceasta categorie de produse pe care le vedem din ce in ce mai des in casele oamenilor. In foarte multe domenii, ești tentat deseori sa afirmi ca este imposibil sa mai vii la inaintare cu o funcționalitate revoluționara. Pornind de la premisa ca nu…

- Pentru fiecare startup care ajunge sa fie finantat cu milioane de dolari, exista o multitudine care dispar la fel de repede, poate, cum apar. Iar despre lucrurile care pot asigura marirea sau decaderea unui start-up au curs rauri de cerneala. Ar fi bine, insa, sa tii mereu cont de cateva lucruri,…

- ,,Stimati consilieri locali ai Municipiului Sighetu-Marmatiei, Din nou vi se cere sa decideti soarta unei institutii emblematice de cultura sighetene. De data aceasta este vorba despre Casa Memoriala „Elie Wiesel". Muzeul Culturii Evreiesti. Astfel, joi, 14 decembrie, va trebui sa aprobati, sau nu,…