- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului, care marcheaza 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, ca ea crede in viitorul comun al celor doua state, afirmand ca Romania va fi mereu alaturi de Republica Moldova. Dancila a sustinut ca locul moldovenilor…

- Trei tinere, angajate ca medici specialisti la Spitalul Judetean Timisoara, au renuntat la salariile Irlanda pentru a salva vieti in Romania. Doctorii spun ca in tara noastra este nevoie de centre de recuperare si ca trebuie investiti mai multi bani in pregatirea personalului medical.

- Eliminata de Agnieszka Radwanska in turul al treilea de la Miami (6-3, 3-6, 6-2), Simona Halep a pus infrangerea in fata polonezei pe seama multelor greseli nefortate pe care le-a comis de-a lungul unui meci pe care l-a inceput perfect, dar pe care l-a scapat din mani in seturile al doilea si al treilea.

- Selectionata Romaniei a invins cu scorul de 2-1 (0-0) reprezentativa Israelului, intr-un meci international amical de fotbal, disputat sambata seara la Netanya.Golurile "tricolorilor" au fost marcate de Nicolae Stanciu (64) si George Tucudean (82), in timp ce pentru israelieni a punctat Tomer Hemed…

- Ce a declarat Cosmin Contra dupa amicalul cu Israel. Selecționerul Romaniei era fericit dupa victoria tricolorilor, scor 2-1, sambata seara, la Netanya. Cosmin Contra a declarat la PRO X: ”Am controlat prima repriza, ocazii Budescu și Keșeru. Am inceput prost repriza secunda. In primele 20 de minute…

- LIVE PRO TV ISRAEL ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM PRO TV. ISRAEL si ROMANIA s-au intalnit de 20 de ori pana acum. Palmaresul este favorabil "tricolorilor": zece victorii, cinci egaluri si cinci infrangeri, golaveraj 29-19. Meciul amical ISRAEL ROMANIA se joaca, sambata, de la ora 20:00, la Netanya,…

- Din '96, cand i-au batut ultima data, Romania a pierdut ultimele 4 partide cu Israel, toate amicale, la zero Amicalul dintre Israel și Romania se joaca sambata, de la 20:00, la Netanya, și e liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Pro TV. Pare greu de crezut, dar Romania nu a mai reusit sa castige impotriva…

- Florin Marin este casatorit cu preotul de 80 de ani, dar a fugit in Spania la actualul iubit. Pentru moment, acesta nu vrea sa divoțeze de barbatul cu care s-a casatorit in urma cu mai bine de un an. Florin Marin a facut dezvaluiri interesante despre viața lui și recunoaște ca se va muta alaturi de…

- Real Madrid a ajuns la un acord de principiu cu atacantul polonez al echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, care ar urma sa se transfere pe Santiago Bernabeu vara viitoare, informeaza Mundo Deportivo. Noul impresar al internationalului polonez, Pini Zahavi, a ajuns la un acord cu Jose…

- Selectionerul Suediei, Jan Andersson, a anuntat lotul pentru amicalul cu Romania programat pe 27 martie la Craiova. Tehnicianul nordicilor a fost ironic cu Zlatan Ibrahimovic, jucator retras de la naționala in urma cu aproape 2 ani, dar cu ganduri de revenire sub tricolor, dupa calificarea miraculoasa…

- Ungaria a fost una dintre tarile care au importat masini fabricate la Uzina de Autoturisme Pitesti, pe vremea lui Ceausescu. Dupa schimbarea de regim, cei din tara vecina au revandut Daciile romanilor.

- Campionii tirului s-au intors cu tolba plina din Mexic. Laura Coman si Alin Moldoveanu au revenit de la Cupa Mondiala cu o medalie de aur si una de argint, performante care au urcat Romania pe locul 3 in clasamentul pe natiuni. Dupa 48 de ore petrecute prin avioane sau aeroporturi din Mexic pana la…

- Celebra cantareata a devenit o prezenta tot mai rara in Romania. Dupa moartea sotului ei, fostul parlamentar Victor Surdu, Angela Similea, in varsta de 71 de ani, a ales sa isi petreaca cea mai mare parte a timpului in Statele Unite, la fiul ei. Acum, s-a intors pentru a fi alaturi de prietenul ei,…

- Jurnalistul Victor Ciutacu explica, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO, de ce a dat in judecata Parchetul General si pe conducatorul institutiei, Augustin Lazar. Ciutacu solicita daune morale de 100.000 de euro dupa ce a fost chemat la audieri la Parchet si, ulterior, dupa clasarea dosarului,…

- Camouflage e cel mai nou si cel mai indragit turneu al Larei Fabian. “Sunt si eu un fel de cameleon, ma reprezinta foarte mult aceasta piesa, de fapt tot acest turneu. Sa lucrez la acest album a fost amuzant, adevarat, onest, simplu si foarte pozitiv ca energie, a fost un lucru extraordinar de facut”,…

- Dupa ninsoarea din ultimele zile, pietonii circula cu dificultate pe trotuarele din Bucuresti, stratul de zapada asternut fiind consistent. Si cei care au iesit in oras cu masinile persoanele sau au folosit mijloacele de transport in comun au intampinat probleme. "Se merge greu. Nu mi…

- Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri și tablete prezent pe piața din România, a venit cu noutați și anul acesta la MWC Barcelona 2018, unul dintre cele mai mari congrese mondiale dedicate industriei IT&C. Allview a introdus noul concept smart creat în jurul asistentului…

- Vloggerul Laura Giurcanu a facut un exercitiu de imaginatie in cadrul emisiunii Adevar sau provocare si a spus ce canal nou de social media ar inventa si in ce ar consta acesta. Laura Giurcanu: „As inventa un canal de social media care sa semene cu Instagram“ „As face o chestie care sa semene cu Instagramul,…

- Un roman a condus eliberarea orasului Villeurbanne de sub ocupatia germana in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Dupa ce zgomotul armelor a tacut, Georges Filip Lefort s-a intors in Romania, pentru a cladi comunismul. Desi era un rasfatat al vremurilor, a fugit din nou in Franta, unde a luat-o de la zero.…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, il critica pe Augustin Lazar, precizand ca acesta are obligatia de a investiga fiecare dezvaluire, nu de a gasi scuze procurorilor, mentionand ca daca informatiile din spatiul public sunt reale, reprezinta un atac real la democratia din Romania.

- Gabriela Isadora, tanara din Targu Mureș care traiește intr-o casuța pe roți, vrea sa experimenteze fenomenul „tiny house”, popular in numeroase țari din lume. Spune ca un astfel de trai se potrivește celor care iubesc libertatea și care nu pun atat de mult accent pe marimea spatiului in care traiesc.…

- Serena Williams a fost "aproape de moarte" dupa ce a nascut Serena Williams a fost "aproape de moarte" dupa ce a adus pe lume primul ei copil, o fetita, in luna septembrie, a scris fostul lider al circuitului feminin de tenis, intr-un articol dat publicitatii joi de CNN. Jucatoarea americana dezvaluise…

- Aproape necunoscuți in Romania, cei patru copii ai marii Aurelia Dobre - DOBRE BROTHERS - sunt artiștii cu cei mai mulți fani, peste 7.000.000 de abonați pe Youtube, peste Inna ori Antonia. Aurelia a fost prima gimnasta din țara noastra care a caștigat titlul absolut la CM de la Rotterdam, in 1987,…

- Locuitorii din Floresti, comuna situata la periferia municipiului Cluj-Napoca in care traiesc 38.000 de oameni, au lansat o petitie in mediul online prin care isi arata nemultumirea fata de dezinteresul aratat de autoritatile locale fata de problemele lor.

- Pentru ca s-a tot discutat intens in ultima vreme despre o cheta nationala care trebuia facuta pentru Simona Halep, dupa ce constanteanca a ramas fara sponsor, sa vorbim si despre o tenismena care chiar are nevoie de ajutorul oamenilor. Ioana Loredana Rosca (21 de ani) a castigat turneul de la Roland…

- Loredana Groza a dezvaluit misterul operațiilor estetice. Toata lumea a crezut ca artista a apelat la astfel de intervenții chirurgicale, insa adevarul este altul, iar vedeta a recunoscut ce face pentru a arata atat de bine. Loredana Groza are 47 și in urma cu ceva timp, artista și-a transformat tenul.…

- Andra este, fara indoiala, una dintre cele mai indragite, dar si bine platite artiste din Romania. Mereu in top, cantareata are o avere impresionanta, iar acest lucru ii permite sa duca o viata de huzur. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Partidele celor trei romani vor putea fi vazute si in Romania la Telekom Sport. Dupa ce Bogdan Vatajelu si Nicolae Stanciu au fost laudati pentru modul in care s-au pregatit in cantonamentul Spartei, Andrea Stramaccioni a vorbit si despre Nita: "Sparta s-a pregatit bine pentru inlocuirea lui…

- Ultimele 14 partide ale Sparte Praga din actualul sezon vor fi transmise pe Telekom Sport. Florin Nița, Nicolae Stanciu și Bogdan Vatajelu vor putea fi urmariți in Romania. Telekom Sport a anunțat ca va transmite toate meciurile Spartei Praga din actualul sezon al primei ligi cehe. Nița și Stanciu sunt…

- Daca nu știi cine este Osho, inseamna ca de astazi incepe o noua etapa in viața ta, pentru ca intreaga colecție de carți scrise de maestrul indian sunt hotaratoare pentru soarta fiecarui om. Osho, pe numele sau adevarat Chandra Mohan Jain, s-a bucurat in ultimii ani de o popularitate fulminanta in Romania,…

- Egoismul, superficialitatea, minciuna si oboseala. Sunt cele mai mari obstacole pe care Romania trebuie sa le depaseasca, intr-o perioada in care este marcata de o „criza” in ceea ce priveste credinta, crede Arhiepiscopul Bisericii Catolice, Ioan Robu. Si-a intors Dumnezeu fata de la noi? „Cred ca raspunsul…

- Aventura Andei Adam la „Exatlon” s-a incheiat. Cantareata s-a intors in Romania accidentata la genunchi si a fost nevoita sa se deplaseze in scaun cu rotile si cu ajutorul carjelor. Cand si-a revazut fiica, solista a uitat de toate durerile, noteaza click.ro. “Atunci cand m-am accidentat am știut ca…

- Traian Basescu a vorbit despre controversatele Legi ale Justiției- legi ce au starnit acuze și dispute in spațiul public- spunand ca acestea aduc și cateva lucruri bune dar, chiar și așa, partidul pe care il conduce nu le va vota. Motivul invocat de fostul președinte?- Nu e treaba PMP sa treaca legile…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. La aeroport, artista a avut parte de o surpriza de zile mari. A fost asteptata de sotul ei, Sorin, si de fetita lor, Evelin. Cei doi i-au dus…

- Comenzile plasate de clienții evoMAG in provincie au generat anul trecut 60% din vanzarile totale ale retailerului, categoria cu cele mai mari creșteri fiind IT&C. Acesta este primul an in care vanzarile evoMAG din provincie le-au depasit pe cele din Bucuresti, tendința ce se va menține și in 2018.…

- Premiera muzicala de la moldoveanca Olga Verbitchi! Interpreta a lansat recent o superba melodie in colaborare cu Dj Sava din Romania. Piesa se numeste „Coco Bongo” si te duce cu gindul la zilele de vara si timpul liber din Mexic. Melodia vine la pachet si cu un videoclip incendiar, care, in mai putin…

- Anca Serea și Adrian Sina au sarbatorit Valentine’s Day in avans, la Sinaia. Cei doi au profitat de vremea perfecta pentru a merge la schi și s-au relaxat dupa o perioada in care au fost implicați in diferite proiecte. „Adi abia s-a intors din America, unde a inregistrat cateva piese noi, astfel ca…

- Diana Kovacs, sportiva care a fost eliminata marti, din competitia Exatlon, s-a intors acasa, in Romania. Dupa participare, tanara luptatoare de judo a parasit cu fruntea sus echipa Razboinicilor si Republica Dominicana, mai determinata ca oricand sa aprecieze fiecare clipa din viata.

- Primarul Romanului, domnul Lucian Micu, nu duce, in general, lipsa de idei. Mereu are cate o inițiativa; fie originala, fie inspirata de alții. La acest inceput de saptamana, domnul Micu a postat pe net urmatoarele: “Am vazut zilele trecute o știre despre tradiția dintr-un sat din Romania unde, an de…

- A mers la facultate la Imperial College of London, dar a decis sa se intoarca in Romania pentru un job "out of the ordinary", care ii ofera constant provocari. Revista CARIERE a stat de vorba cu Dan Demeter, care la 26 de ani ocupa o pozitie-cheie intr-o organizatie globala. 0 …

- Fotbalistul român Nicolae Stanciu s-a despartit de Anderlecht Bruxelles si este oficial jucatorul echipei Sparta Praga, cu care a semnat un contract valabil pâna în anul 2021, au anuntat marti site-urile oficiale ale celor doua cluburi. Stanciu, un mijlocas de 24 de ani,…

- Ne-a facut inima sa bata mai tare ca niciodata la primul ei concert live de la Sala Palatului, iar acum Andra se pregatește intens de a doua superproducție, “Aievea”. O admiram pentru talentul și autenticitatea ei și ne miram constant de faptul ca pare sa reușeasca mereu mai mult. Cei care iși doresc…

- In doar cateva zile de la lansare videoclipului “IDGAF” Dua Lipa poate spune ca a mai dat lovitura o data. Asta, cel puțin in Romania. Videoclipul e #1 in TRENDING pe YouTube-ul romanesc. La nivel mondial, clipul “IDGAF” are deja 18 milioane de vizualizari. Dua Lipa a anunțat ca lucreaza deja la al…

- Daca nu ați auzit de Tosh, cu siguranța ve-ți auzi multe despre el, palaria sa, dar mai cu seama despre muzica lui facuta cu atata pasiune și sentiment. Deși s-a lansat in 2017, Tosh a reușit sa cucereasca inimi, sa adune aprecieri și mii de viziualizari pe Youtube. Astazi, artistul nostru va susține…

- Gica Hagi s-a intors in țara cu Ianis: ”Tratativele sunt foarte avansate! Sper sa-l avem cand incepe campionatul”. Gica Hagi este aproape de a-și readuce fiul la echipa. „Regele” s-a intors in țara cu fiul sau cu tot și spune ca nu-l mai lasa sa plece! „Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate.…