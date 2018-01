Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a vrut sa intre in contact cu parintii ei trecuti in nefiinta pentru a afla ce ii transmit acestia. Parapshilogul Iordanescu a fost invitat in emisiunea XNS, acolo unde a dezvaluit despre ce a aflat in urma intrarii in legatura cu spiritele parintilor Oanei Zavoranu.

- Prima poveste de dragoste de notorietate a cantarețului Pepe a fost cu o femeie pe nume Dana Gheorghe, pe care artistul a iubit-o enorm. Pepe are un trecut amoros de poveste. Are la activ doua casnicii. Primul mariaj al lui Pepe a fost cu Oana Zavoranu, de care a divorțat cu mare scandal . Ulterior,…

- Zavoranu sustine ca sunt momente cand aude diferite zgomote provenite de la mansarda, de la usi care scartaie, clante care trantesc usi, cu toate ca la mansarda nu locuieste nimeni, ba mai mult, casa este goala, scrie a1.ro. Citeste si Floricica Dansatoarea se viseaza Fecioara Maria. Virgina,…

- Oana Zavoranu s-a declarat de-a dreptul surprinsa de initiativa controversatei femei. Oana Zavoranu vrea cu orice pret un copil. Ofera 100.000 de euro unei mame purtatoare. "Femeile gravide sunt asa de fragile...." "Ii mulțumesc frumos pentru initiativa, dar din pacate nu se incadreaza.…

- Floricica Dansatoarea s-a oferit sa ii fie mama-surogat Oanei Zavoranu dupa ce vedeta a anuntat ca vrea doreste sa aiba un copil si ca este dispusa sa ofere chiar si 100.000 de euro unei femei purtatoare. A

- "Doamna Oana Zavoreanu vreau sa va spun ca sunt o fata curata si sunt domnisoara, eu m-am gindit sa va fac un bine pentru ca asa e in viata, in viata tre' sa fim oameni buni si as vrea sa fiu o mama TEROGATA. Sa va fac eu copilul dumneavoastra daca sunteti de acord si eu cred ca n-o sa pierdeti niciodata.…

- Un copil e tot ce ii lipseste Oanei Zavoranu, dar vedeta e pe cale sa schimbe acest lucru. Bruneta este pregatita sa devina mama, chiar daca nu vrea sa poarte in pantece bebelusul. Vedeta a anuntat ca isi cauta o mama surogat care sa aduca pe lume pruncul in locul ei. Pentru tot efortul ei, […]

- Oana Zavoranu a lansat un nou atac asupra vedetelor care se macheaza din abundenta! La fel le-a atacat si pe cele care profita de produsele primite gratis, in urma reclamelor pe care le fac... Nu au scapat nici cele care se mandresc cu stilul de viata sanatos.A

- Vesti bune pentru admiratorii Oanei Zavoranu! Diva i-a anuntat pe retelele de socializare ca a mai facut o comanda speciala a parfumului „June 16”, lansat de vedeta la sfarsitul anului 2017. Fericita de succesul nebun de care se bucura primul parfum lansat de Oana Zavoranu, diva a mai comandat special…

- De Sf. Ion, Oana Zavoranu si-a aniversat ziua de nume si a petrecut in stil mare. Vedeta a povestit cum a petrecut si ce cadou de 1.500 de euro a primit de la sotul ei, Alex. Oana Zavoranu nu spune niciodata nu unei distracții pe cinste, insa de aceasta data, conform spuselor Oanei Zavoranu, vedeta…

- Duminica aceasta, Oana Turcu si Cristian Brancu petrec ultima zi din acest an acasa la Oana Zavoranu si sotul acesteia, Alex, intr-o editie de colectie a emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, difuzata incepand cu ora 16.15, la Antena Stars.

- Oana Zavoranu traieste in teroarea unor spirite care ii bantuie casa despre care stie ca a fost blestemata. Fenomene stranii se petrec in vila divei care iti dau fiori pe sira spinarii. Televizoarele pornesc singure, usile se deschid fara nicio justificare, se aud pasi si o voce de barbat care ofteaza.…

- Monica Tatoiu a transmis un mesaj uluitor dupa ce s-a aflat ca s-a lovit la șold și ca urmeaza sa fie operata de urgența. Monica Tatoiu are probleme de sanatate inaintea sarbatorilor de iarna. Femeia de afaceri a cazut și s-a lovit la șold, urmand sa fie operata de urgența. Dupa ce s-a aflat despre…

- Scandal de proporții intre Oana Zavoranu și Cristina Șișcanu. Cele doua s-au luat la harța de la problema alaptarii in public și au ajuns sa iși arunce vorbe grele. Oana Zavoranu a declarat ca nu este de acord cu femeile care alapteaza in public și ca gestul i se pare grotesc. Cristina Șișcanu, care…

- Oana Zavoranu a oferit amanunte despre cum a decurs impaierea motanului ei, marty, pe care l-a iubit enorm de mult. Oana Zavoranu a șocat pe toata lumea dupa ce a dat publicitații imagini cu Marty impaiat, motanul ei preferat . Oana Zavoranu, care a afirmat ca are casa bantuita , a oferit detalii despre…

- Oana Zavoranu a facut un gest impresionant pentru copiii bolnavi de cancer, de la un spital din Capitala. Oana Zavoranu, care este casatorita cu Alex Ashraf , este pusa pe fapte mari inaintea sarbatorilor de iarna. Oana Zavoranu, care recent și-a donat o parte din haine și din accesorii , a mers, impreuna…

- Oana Zavoranu a explicat la ce truc a recurs in biserica, pentru a nu fi prea provocatoare și pentru a nu atrage atenția preotului care a cununat-o. In urma cu cateva luni, Oana Zavoranu ss-a cununat religios cu Alex Ashraf , cel alaturi de care și-a regasit liniștea. Nașii de cununie ai celor doi au…

- Oana Radu a lansat un atac la adresa Oanei Zavoranu dupa ce aceasta si-a impartit hainele pe care nu le mai purta oamenilor nevoiasi. Cantareata a abordat toate subiectele sensibile din viata brunetei fara niciun menajament.

- Oana Zavoranu a dezvaluit pozele de la cununia religioasa cu Alex Ashraf la mai bine de jumatate de an de la ziua cea mare. Bruneta le-a oferit prietenilor tabloul complet al zilei in care si-a intors fata catre Dumnezeu si a acceptat sa-i jure credinta vesnica barbatului pe care-l considera jumatatea…

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf au facut publice primele imagini de la cununia religioasa din vara acestui an. Desi s-au casatorit inca din data de 16 iunie, cei doi abia acum au facut publice imaginile din fericita zi.

- Pepe si Raluca au o relatie cum multi si-ar dori. De altfel, frumoasa bruneta nu rateaza nicio ocazie sa se pozeze alaturi de partenerul ei si sa scrie mesaje sugestive. Ultimul dintre acesta este, mai mult ca sigur, dedicat Oanei Zavoranu. "Acest razboi a fost castigat de iubirea noastra",…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca persoanele care au primit hainele Oanei Zavoranu gratis au inceput deja sa le vanda, bruneta a postat un mesaj pe rețelele de socializare.Oana Zavoranu nu a menționat nimic legat de ceea ce au decis sa faca oamenii cu hainele ei, ea declarandu-se mulțumita…

- Mara Banica a apreciat gestul Oanei Zavoranu, care a reusit sa aduca zambetul pe chipul atator oameni sarmani. DE RASUL CURCILOR. HAINELE de la pomana OANEI ZAVORANU, scoase la vanzare pe Internet. Cat cer pe ele FOTO "Zavo. Iubita si hulita. Judecata sau aparata. Nebuna sau prea sincera.…

- Astfel, aceștia au pus la vanzare pe OLX cadourile primite de la diva, scrie b1.ro. Citeste si Sute de oameni la usa Oanei Zavoranu dupa ce vedeta a anuntat ca doneaza haine si pantofi. A venit POLITIA. Reactia Oanei - VIDEO Reamintim ca Oana Zavoranu a anunțat public ca iși doneaza…

- Bunurile luate de pomana de la Oana Zavoranu au ajuns de vanzare pe OLX. O parte din oamenii care s-au batut ieri pentru a pune mana pe haine, incalțaminte sau bijuterii oferite gratuit de vedeta s-au gandit sa faca cu ajutorul lor și le-au scos la vanzare pe site-ul de licitații. O pereche…

- Bunurile luate de pomana de la Oana Zavoranu au ajuns de vanzare pe OLX. O parte din oamenii care s-au batut ieri pentru a pune mana pe haine, incalțaminte sau bijuterii oferite gratuit de vedeta s-au gandit sa faca cu ajutorul lor și le-au scos la vanzare pe site-ul de licitații. O pereche de cizme…

- Floricica Dansatoarea a facut show la apartamentul unde Oana Zavoranu a imparțit o parte din hainele și accesoriile sale. Oana Zavoranu a facut miercuri un gest cu totul neașteptat. Ea a imparțit o parte dintre hainele, dar și din accesoriile sale. A fost mare imbulzeala la apartamentul unde a avut…

- A fost zarva mare, ieri, la apartamentul Oanei Zavoranu. Bruneta a donat sute de haine de firma, dar s-a lasat si cu scandal. A fost nevoie de interventia Politiei si a Jandarmeriei pentru a linisti spiritele. Mai multi oameni au acuzat-o pe bruneta ca a vrut sa iasa in evidenta facand circ. Mara Banica…

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar i-a transmis un mesaj Oanei Zavoranu dupa ce aceasta a donat o parte din hainele și accesoriile sale. Miercuri, 29 noiembrie 2017, Oana Zavoranu a uluit pe toata lumea dupa ce a decis sa iși imparta o parte din hainele și accesoriile. A fost o mare de oameni…

- Oana Zavoranu si-a dat hainele de pomana. Bruneta a anuntat ca bunurile pe care le doneaza se ridica undeva la 200.000 de euro. Ceea ce a nu a anticipat ea a fost bataia si scandalul iscat pe seama hainelor ei. S-a lasat cu bataie, ieri, in fata apartamentului Oanei Zavoranu. Amuzat de situatie, Mihai…

- O importanta artera din Capitala, Calea Dorobanți, a fost blocata ieri de câteva sute de oameni, veniti sa primeasca haine de pomana de la Oana Zavoranu. La un moment dat, a izbucnit și o bataie, iar unul dintre protagoniști a fost chiar iubitul Oanei Zavoranu.

- Ce spun cititorii Libertatea despre isteria provocata de Oana Zavoranu dupa ce a anunțat ca iși doneaza hainele in valoare de 200. 000 de euro. Ei bine, ceea ce ar fi trebuit sa fie un eveniment pașnic, in care oamenii sa poata beneficia gratis de lucrurile vedetei, s-a transformat intr-un adevarat…

- Ca sa intelegeti ce inseamna manifestatie spontana, bazata pe o pornire sincera a sufletului si mintii, va invit sa priviti imaginile din fata apartamentului Oanei Zavoranu. Acolo, aproape 2000 de cetateni cu drept de vot s-au adunat inca de dimineata si nu dau semne ca vor parasi…

- Oana Zavoranu a trecut prin momente de durere. Mama lui Alex s-a stins din viata, dar a preferat sa nu spuna nimanui tristetea cu care se confruntau amandoi. Vedeta nu a dezvaluit cand a avut loc tragicul eveniment, insa a precizat ca in memoria soacrei ei a facut aceasta clinica medicala.

- Oana Zavoranu s-a gandit ca in prag de Mos Nicolae sa isi surprinda fanele cu un cadou special. Vedeta a anuntat pe contul de facebook ca va dona o parte din garderoba sa de lux pentru care inchiriase un intreg apartament unde sa o depoziteze. Hainele, pantofii si accesoriile oferite de Oana fanelor…

- Andreea Marin a fost criticata extrem de dur de Oana Zavoranu din cauza atitudinii pe care aceasta a avut-o la ultimul eveniment monden la care a participat Stela Popescu. Marți, Stela Popescu a fost prezenta, cu doua zile inainte de a muri , la o gala mondena, unde a șocat audiența cu comportamentul…