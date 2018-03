Stiri pe aceeasi tema

- Melodia este o compozitie a tanarului vlogger Daniel Pirvan si a fost una dintre primele piese inregistrate de Ligia Hojda in 2015, dupa participarea la Vocea Romaniei, unde a ajuns pana in semifinala. Doi ani mai tarziu, piesa a fost scoasa de la sertar si produsa in studiourile DeMoga Music, de catre…

- EXATLON. In timpul competitiei, Bogdan a amenintat-o pe Anca ca ii va da "doi pumni in gat", iar fosta concurenta a marturisit ca i-a fost teama, scrie wowbiz.ro. "Nu-i facusem nimic lui Bogdan, a venit medicul sa-mi faca injectie si m-a trimis in casa cu el. Mi-ai spus ca ma bati, chiar mi-a fost…

- Andy va fi ispita pentru a doua oara in “ Insula iubirii”, sezonul patru. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel…

- Dupa desparțirea de Diana, Aurel de la „Insula Iubirii” pare sa fi revenit la fosta lui iubita. Alexandra spune ca nu are niciun resentiment fața de el și ca intotdeauna l-a respectat. Fosta concurenta a intervenit telefonic, intr-o emisiune tv, unde a vorbit despre relația ei cu Aurel. Ea a ținut sa…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- Anca Mihailescu este una dintre concurentele care a parasit competiția „Exatlon” de curand, iar acest lucru s-a facut cu mici scantei. Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, fosta participanta a fost așteptata la aeroport de fratele ei și o echipa de jurnaliști. In cadrul interviului, bruneta „a…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Cristina, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", a reusit sa isi uimeasca prietenii de pe retelele de socializare.Aflata alaturi de sotul ei in Londra, tanara blonda i-a facut o urare de-a dreptul uimitoare.

- Ștefania, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", a nascut in urma cu cateva zile. Tanara și-a anunțat prietenii de pe rețelele de socializare ca a adus pe lume un baiațel perfect sanatos.

- Ce face Radu Valcan in Thailanda, dupa ce se incheie filmarile pentru “Insula Iubirii”. In aceasta perioada, soțul Adelei Popescu filmeaza cel de-al patrulea sezon al emisiunii , in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. In puținele momente libere pe…

- Nico și Catalin de la Insula Iubirii și-au pus fanii pe jar, mulți dintre aceștia crezand ca cei doi s-au desparțit. Reacția a venit din partea blondei, dupa ce a postat pe contul de socializare un mesaj, ce lasa loc de interpretari. Nico, fosta concurenta de la „Insula Iubirii” a postat o fotografie…

- Fosta creatoare de moda a povestit ce coșmar a trait alaturi de regizorul Marin Negreanu, tatal unicului ei fiu, Catalin. „Intr-o seara veneam de la o intalnire cu prietenele mele. Am intarziat acasa 30 de minute, am ajuns mai tarziu de ora la care ii spusesem inițial ca voi veni. Cand am…

- A crezut ca a gasit dragostea in bratele lui Nicolae, dar totul s-a incheiat foarte repede. El a ramas cu Catalina cu care s-a casatorit, dar au divortat, si fiecare a luat-o pe drumul sau, iar Laura si-a vazut de viata in continuare.

- Fosta creatoare de moda Zina Dumitrescu a trait un coșmar alaturi de primul sau soț, care a agresat-o și din cauza caruia a fost in coma. Zina Dumitrescu, aflata in prezent la azil, a avut o viața mai ceva ca in filme. Zina Dumitrescu, care a facut 21 de intreruperi de sarcina, de-a lungul vieții, a…

- O fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu" numara zilele pana cand isi va strange copilul in brate. Stefania, fosta concurenta in cel de-al saselea sezon, urmeaza sa nasca in mai putin de doua saptamani.

- Alexandra, fosta concurenta la "Insula Iubirii", s-a intalnit fata in fata cu Diana, actuala iubita a fostului ei, si anume Aurel. Tanara a postat un mesaj pe retelele de socializare despre cum decurge relatia lor acum, dupa ce au fost implciati in diferite scandaluri.

- Una dintre cele mai controversate concurente ce s-au facut remarcate in show-ul matrimonial „Mireasa pentru fiul meu” traverseaza o perioada de-a dreptul dificila. Si asta pentru ca, de ceva vreme tanara se confrunta cu grave probleme de sanatate, iar, acum, dupa ce i-au dat un verdict alarmant medicii…

- Un nou scandal e pe cale sa izbucneasca? Relația dintre Diana și Aurel, foști concurenți la "Insula Iubirii" a starnit o mulțime de controverse chiar și in randul ispitelor. Maria Ilioiu a facut un atac dur la adresa brunetei.

- Diana de la "Insula Iubirii" s-a filmat in ipostaze de tot rasul. Fosta concurenta a vorbit despre faptul ca ea este cocosul in relatie, dar si despre semnul pe care il adreseaza tuturor celor care o vorbesc in sens negativ.

- Cel mai nou cuplu de la „Insula Iubirii face furori”! Diana danseaza lasciv alaturi de Aurel si par mai fericiți ca niciodata. Amețit de muzica sau poate de iubire, Aurel ingenuncheaza in fața Dianei și o aplauda.

- In urma cu mai bine de trei ani, o tanara talentata din Chisinau pasea, pentru prima data, pe scena X Factor. I-a dat pe spate pe jurati, l-a impresionat pe mentorul Banica si a fost la un pas de marele premiu. De atunci, cariera Nicoletei Nuca este intr-o continua ascensiune...

- Alice a ramas una dintre cele mai indragite concurente care a participat la "Insula Iubirii” si face tot ce poate sa ramana in continuare in atentia publicului. De data aceasta, tanara este mai hotarata ca niciodata sa isi gaseasca sufletul pereche.

- Ionela, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", s-a facut de ras pe retelele de socializare. Sotia lui Teodor, si el fost concurent in cadrul show-ului matrimonial, a reusit sa provoace isterie, dupa ce a scris un mesaj pentru marele poet Mihai Eminescu.

- Cornelia, o fosta concurenta de la emisiunea ”Mireasa Pentru Fiul Meu”, nu s-a schimbat aproape deloc, fiind la fel de frumoasa si acum. Ea a format la momentul show-ului la care a participat un cuplu cu Dragos.A

- Alexandra Diaconescu, fosta concurenta a emisiunii "Insula Iubirii", a exprimat o parere destul de tranșanta in ceea ce ii privește pe Aurel, fostul iubit, și Diana, la randul ei, fosta concurenta.

- Diana si Aurel de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu ( VEZI AICI TOATE DETALIILE ), Diaconescu Alexandra, fosta iubita a tanarului, la randul ei fosta concurenta in cadrul show-ului, a postat, pe contul personal de socializare, un mesaj transant dupa ce ex-partenerul ei s-a cuplat cu excentrica bruneta.…

- Angie, cunoscuta drept Bad Angie de la emisiunea „Chefi la cuțite”, a povestit despre un teribil accident pe care l-a suferit. Angie Moisescu, supranumita Bad Angie și cunoscuta de la emisiunea „Chefi la cuțite” , a fost invitata la emisiunea „Rai da’ Buni”, de la Antena Stars, acolo unde a facut dezvaluiri…

- Fosta creatoare de moda a avut un frate care a sfarșit tragic. Acesta a murit inecat pe vremea cand era doar un copil. Zina Dumitrescu iși traiește batranețea intr-un azil de lux, din Ghermanești. Fosta creatoare de moda, despre care s-a spus ca ar avea un iubit la azil , a fost abandonata de fiul…

- Lavinia si Eduard sunt un cuplu foarte reusit, iar acest lucru se poate sesiza chiar din fotografiile pe care le posteaza pe retelele de socializare. Lavinia isi serbeaza ziua de nastere alaturi de Eduard, sotul ei.

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii", rupte tacerea! Dupa ce a dat de inteles ca si-a acoperit tatuajul facut impreuna cu Catalin in Thailanda, blondina spune adevarul si dezvaluie ca in niciun caz nu va acoperi acel desen.

- La scurt timp dupa ce ispita Nicoleta le-a aratat tuturor ca si-a acoperit tatuajul facut in Thailanda alaturi de Catalin, tanarul a reactionat. Blondina a preferat sa isi acopere acel desen cu altceva, iar el s-a filmat cantand.

- Nicoleta Dragne este in continuare una dintre cele mai controversate apariții dupa ce a fost ispita la “Insula Iubirii”. Fara sa iși propuna in mod special, dragostea a lovit-o cand se aștepta mai puțin și s-a indragostit in cadrul emisiunii de un concurent, pe care astazi vrea sa il dea uitarii.

- Catalin si Nicoleta, fosti concurenti de la „Insula Iubirii” au fost pusi la multe incercari, dar se pare ca in cazul lor, dragostea a invins. La doar cateva luni dupa logodna, cei doi s-au afisat langa alte persoane.

- Adriana, fosta concurenta de la "Mireasa pentru fiul meu", a primit cadouri impresionante de sarbatori! Aceasta a facut un videoclip pentru canalul sau, unde le-a aratat admiratorilor ce articole vestimentare și de infrumusețare a primit sau chiar și-a achiziționat.

- Alexandra de la "Insula Iubirii" le-a dezvaluit tuturor daca are iubit, la scurt timp dupa ce oamenii au cuplat-o cu ispita Raul. De asemenea, oamenii au speculat ca s-ar fi impacat cu Aurel, cel cu care a mers in Thailanda.

- Fosta prezentatoare de televiziune și cantareața Alexandra Badoi a anunțat ca a fost ceura in casatorie chiar in noaptea dintre ani. Alexandra Badoi, prezentatoare meteo a trustului Intact, si-a dat demisia de la Antena 1 in anul 2016 , dupa 8 ani. Anul trecut, Alexandra Badoi a participat la show-ul…

- In urma evidentelor operatii estetice, Alexandra, fosta concurenta la "Insula Iubirii", a fost judecata dur de prietenii din mediul virtual. Ca raspuns la anumite acuzatii, Alexandra Diaconescu a raspuns dur.

- Din fata blonda cu privire inocenta, Bianca de la "Insula Iubirii" s-a schimbat intr-o femeie in toata regula, cu buze mari și pomeți proeminenți. Cea mai recenta imagine cu ea, o prezinta total diferita fața de cum au vazut-o oamenii la TV.

- Liliana a devenit cunoscuta dupa ce a participat la show-ul matrimonial “Mireasa pentru fiul meu”. Chiar in Ajunul Craciunului, bruneta si anuntat prietenii virtuali ca este insarcinata. Mai mult, tanara nu exclude posibilitatea de a avea gemeni. A

- Este o veste nemaipomenita pentru fanii "Mireasa pentru fiul meu"! In Ajun de Craciun Liliana, fosta concurenta in cadrul show-ului matrimonial, a anunțat ca este insarcinata și a dezvaluit inclusiv ca s-ar bucura daca ar avea gemeni.

- Nico si Catalin de la “Insula Iubirii” au transmit fanilor un mesaj, prin care ii sfatuiește sa nu tale brazii de Craciun. Amorezii din Ardeal au ales ei inșiși un brad artifical și l-au fotografiat, spre bucuria admiratorilor.

- FINALA X FACTOR 2017. In urma cu trei ani, Nicoleta Nuca era in locul italianului nostru avand aceleasi emotii si speranta ca va castiga marele premiu. In aceasta seara, cei doi au reusit sa duca totul la un alt nivel cu piesa "Runnin'".

- Catalina, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", si-a gasit linistea dupa divortul de Nicolae. Tanara a stat o perioada singura, dar acum a decis sa isi refaca viata alaturi de un tanar care seamana foarte bine cu fostul sot.

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In prezent, tanara se poate considera implinita din toate punctele de vedere. Are un sot care o iubeste si, anul viitor, urmeaza sa devina mamica. A