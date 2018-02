VIDEO Spectacolul reclamelor la Super Bowl: 5 mil. USD pentru 30 de secunde !

Stiri pe aceeasi tema

- SUPER BOWL LIVE. PATRIOTS - EAGLES ONLINE STREAM Telekom Sport - VIDEO. In aceasta noapte are loc finala Ligii americane de fotbal (NFL) - Super Bowl, intre New England Patriots si Philadelphia Eagles (Minneapolis). Partida este LIVE VIDEO de la ora 1:30 pe TELEKOM SPORT. SUPER BOWL LIVE.…

- Pe scena Teatrului Municipal „Matei Visniec" Suceava va avea loc duminica, 11 februarie, de la ora 19:00, spectacolul „Povestea Unirii", in regia lui Ovidiu Lazar, o poveste plina de emotie, de farmec si de adevar. Spectacolul este prezentat de Ateneul din Iasi, fiind una ...

- Florin Piersic revine la Deva cu ”Straini in noapte”- o piesa scrisa de Eric Assous și montata de Radu Beligan, in care joaca alaturi de Medeea Marinescu. Spectacolul va fi gazduit de Centrul Cultural ”Dragan Muntean”, marți, 27 martie 2018, de la ora 19:00. ”Straini in noapte” este o comedie…

- Costurile pentru fiecare reclama publicitara de 30 secunde in timpul editiei 52 a Super Bowl-ului, finala ligii de fotbal american (NFL), programata duminica 4 februarie, la Minneapolis, va creste de la 5,05 milioane la 6 milioane dolari, relateaza EFE. In finala s-au calificat New England…

- Artistii de la Carla’s Dreams sunt asteptati luna viitoare la Suceava, unde ar concerta pentru prima data. Spectacolul cantaretilor de peste Prut insa a pus pe jar Consiliul Local al orasului. In sedinta de ieri, unii dintre oficiali si-au exprimat nemultumirea fata de pretul pe care ar trebui sa il…

- Centrul Judetean de Cultura Prahova organizeaza la Ploiesti, in data de 24 ianuarie, un spectacol dedicat aniversarii Unirii Principatelor Romane din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. In acest an, evenimentul are o insemnatate aparte, in contextul in care in 2018 se sarbatoreste centenarul Marii…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca programul de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este realizat in proportie de doar 23,5%, desi trebuia finalizat la sfarsitul anului 2017. „Pana in prezent, din finantarea de 80 de milioane de…

- Recital la Centenar In anticiparea evenimentelor pe care Opera Naționala Romana din Cluj-Napoca dorește sa le dedice publicului cu prilejul Anului Centenarului, soliștii Veronica Fizeșan, Iulia Merca, Liliana Neciu, Andrada Ioana Roșu, Cristian Mogoșan și Cristian Hodrea au pregatit cateva lieduri reprezentative…

- In luna ianuarie 2017, scriam despre modul in care a fost prezentat guvernul condus de Sorin Grindeanu. „Liviu Dragnea ne-a prezentat guvernul. Și-a marcat teritoriul la Palatul Victoria așa cum un urs batran iși marcheaza locul de hibernare. El este liderul real! Intregul proces tehnologic, care a…

- Toți șoferii se lupta cu gheața de pe parbriz, in sezonul rece fiind o adevarata provocare. Iata cum sa cureți gheața de pe parbriz in numai 60 de secunde, scrie realitatea.net.Viscolul și frigul de afara nu sunt deloc ideale ca sa stai și sa incerci sa cureți parbrizul.

- Primaria Municipiului Zalau și Casa Municipala de Cultura Zalau ii invita pe zalauani la spectacolul muzical-coregrafic dedicat zilei de 24 ianuarie in Anul Centenar – “Hai sa dam mana cu mana”. Spectacolul va avea loc miercuri, 24 ianuarie 2018, la ora 16. Participa Ansamblul Artistic Profesionist…

- Al cincilea album pregatit de Justin Timberlake, ”Man of the Woods”, se lanseaza pe 2 februarie, cu doua zile inainte de show-ul de la Super Bowl, finala campionatului de fotbal american si unul dintre cele mai vizionate evenimente de televiziune din Statele Unite. In varsta de 36 de ani, Justin Timberlake…

- Deși mancarea din avion nu este intotdeauna o experiența culinara de lux, masa la inalțime este o parte a zborului care face timpul sa treaca mai repede și mai placut. Pentru pasagerii unui zbor al companiei Tunisair, ghinionul le-a taiat complet pofta de masa, dupa ce aeronava a trecut printr-o zona…

- La nord de capitala Asuncion, intr-o bucla a raului Paraguay, turistii se ingramadesc sa vada spectacolul unic al nuferilor giganti, cu frunze de pana la un metru si jumatate in diametru, care nu isi fac aparitia decat o data la patru ani, in timpul verii australe, informeaza AFP. Sursa…

- Daca zapada cazuta in Florida pentru prima data dupa aproape 30 de ani i-a incantat pe americani, consecintele temperaturilor glaciare inregistrate in alte parti din Statele Unite si Canada ne sterg zambetul de pe buze, relateaza vineri L'Express.Trei rechini au fost gasiti morti si inghetati…

- Peste 1.000 de oameni au petrecut noaptea dintre ani in aer liber, la concertul organizat pe strada Crișan din municipiul Drobeta-Turnu Severin. Numerosi artisti de muzica populara au concertat la Revelionul organizat de Primaria Drobeta-Turnu Severin și Palatul Culturii „Teodor Costescu”, la scena…

- Trecerea dintre ani va fi sarbatorita in Bucuresti prin deja obisnuitul Revelion la Palatul Parlamentului si prin petrecerile in aer liber Hit Revelion 2018, in Piata George Enescu, unde vor canta artisti si trupe precum Andra, Carla’s Dreams, Delia, Holograf, Loredana, Voltaj, Marcel Pavel si Directia…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca ministrii sensibili care se plang de atitudinea sa au trei secunde sa isi scrie demisia, dar dupa 27 de ani de nefacut nimic doar cine nu intelege poate sa fie calm. Premierul a raspuns in acest fel sfatului liderului PSD sa fie mai calm.

- IPJ Giurgiu anuta ca saptamana trecuta, 390 de autospeciale au intrat in dotarea Poliției Romane. Autovehiculele au fost achiziționate in cadrul proiectului PolHumint și au fost repartizate la nivel național, urmand a fi folosite pentru activitatea operativa. Saptamana trecuta, 390 de autospeciale Dacia …

- Faci o prajitura si ai nevoie de cateva picaturi de zeama de lamaie? E destul de anevoios sa scoti storcatorul de citrice pentru 1 lingurita de suc de lamaie, insa nici nu poti risca sa scapi samburi in compozitie. E atat de simplu sa eviti ambele situatii:

- In data de 23 decembrie, incepand cu ora 17:00, pe scena amplasata in Piața Libertații din Baia Mare, va avea loc spectacolul susținut de Ansamblul Național Folcloric Transilvania și concertul maramureșeanului Ștefan Hrușca. Spectacolul din seara aceasta face parte din seria de evenimente marca ”Baia…

- La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, 10 autospeciale Dacia Logan, achiziționate in baza Programului de creștere a mobilitații in culegerea informațiilor și diseminarea produselor analitice, au intrat in dotarea polițiștilor. Intregul efort de imbunatațire a mobilitații Poliției Romane…

- Andrei Paunescu, fiul regretatului poet, a anunțat amanarea propriului spectacol și reprogramarea lui, intrucat organizatorul acestuia s-a simțit foarte rau. Andrei Paunescu a reușit sa duca mai departe, cu succes, numele tatalui sau. Fiul regretatului poet a reinviat Cenaclul Flacara, care s-a desfașurat…

- Ziua Minoritatilor Nationale din Romania, inclusa, de anul acesta, de Camera Deputatilor, in calendarul sarbatorilor nationale, va fi marcata luni, 18 decembrie, incepand cu ora 17.00, la Liceul Teoretic "Ovidiusldquo; din Constanta, printr un ampla actiune culturala, "Oratoriul lui Ovidiusldquo;, din…

- Politistii au reusit sa blocheze in trafic un autoturism si sa-l identifice pe cel de la volan, dupa ce au fost nevoiti sa-l urmareasca in trafic, pentru ca ignorase semnalele echipajelor de politie.Intregul incident s-a petrecut joi, in jurul orei 10.00, in orasul Vicovu de Sus, dupa ce o patrula…

- Numita pre-roll, acest tip de reclama va incepe in momentul in care utilizatorul apasa butonul play sau clipul porneste automat si dureaza 6 secunde. Debutul reclamelor pre-roll se va petrece anul viitor, iar pentru inceput acestea vor fi vizibile doar in sectiunea Watch. Lansata in vara acestui…

- Selectionerul Cosmin Contra este de parere ca inainte de implementarea arbitrajului video, sefii fotbalului romanesc ar trebui sa se preocupe de starea stadioanelor din Romania. Contra a mentionat modul in care arata gazonul la meciul dintre Sepsi si Poli Iasi (2-1), jucat la inceputul saptamanii. Terenul…

- Dans + video + muzica = Heterocromia Daca aveti nevoie de idei pentru vineri seara, iata una interesanta: spectacolul "Heterocromia", care imbina dansul contemporan cu text, proiectii video si o muzica speciala creata de Vladimir Calin . Spectacolul are loc vineri, 15 decembrie 2017, la Fabrica…

- Nia Payne, în vârsta de 26 de ani, a vrut sa vada eclipsa solara de pe 21 august pe insula Staten Island din New York, însa nu îsi imagina ca urma sa ajunga la camera de garda. Leziunea oculara suferita de Nia Payne în timpul urmaririi eclipsei totale de Soare…

- Mereu elegant, cu mers tantos, barba aranjata si mustacioara rasucita in sus, Catalin Constantin sau Bartie Don Con, cum ii place sa-si spuna, n-are cum sa treaca neobservat. Nu iese din casa nici pentru treburile zilnice fara palarie pe cap asortata cu vesta si pantaloni colorati, neaparat sosete la…

- Personalul tehnic-economic-secretariat-administrativ (TESA) din cadrul Spitalelor de Pneumoftiziologie (TBC) ar putea sa beneficieze de sporul pentru conditii deosebit de periculoase – reprezentand 85% din salariul de baza. Acest sport a fost scos, odata cu intrarea in vigoare a Legii salarizarii unitare.…

- Primaria Municipiului Constanța aduce la cunoștința opiniei publice faptul ca in data de 06.12.2017, intre orele 10:00 și 11:00, se va derula un exercițiu de alarmare a populației in cazul unui atac aerian. Scopul exercițiului consta in testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și…

- Facultatea de Arte, Specializarea Interpretare Muzicala Canto din cadrul Universitatii "Ovidius" Constanta va invita sa luati parte la Concertul de Iarna "Colindam, colind, colind..." miercuri, 13 decembrie 2017, ora 17.00, in Sala Muzeului de Arta Constanta.Spectacolul este oferit de studentii claselor…

- Am intrat in luna decembrie, cand toata lumea este conectata la apropiatele sarbatori de la sfarsitul anului. Nu este altfel nici in municipiul Gherla, unde joi seara am asistat la traditionalul spectacol caritabil organizat de Asociatia Tinerilor Crestin Ortodocsi Romani Gherla. Reprezentatia a avut…

- Joi, 30 noiembrie 2017, de la orele 11.00, Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia prezinta la Alba Mall spectacolul „Capra cu trei iezi”. Acest spectacol este cadoul pe care teatrul il ofera tuturor copiilor pentru a sarbatori impreuna, prin cant și joc, prin teatru, Marea Unire de la 1 decembrie…

- Concursul național de sala ”Cupa 1 Decembrie” care a avut loc la Bacau sambata, 25 și duminica, 26 noiembrie, a avut la start, ca la fiecare ediție, sportivi ai cluburilor din Vrancea, care au reușit sa urce de mai multe ori pe podium!Cea mai buna performanța i-a aparținut junioarei 3 Georgiana…

- PROGRAM EVENIMENT JOI 30.11.2017Sfantul Apostol Andrei / Ziua Orasului Galati14.00- 17.00 – Probe de sunet17.00.-18.00 - Scenotehnica,intregul echipament cat si personalul calificat sunt la dispozitia artistilor locali ce doresc sa promoveze18:00-22:00 – Prezentator pentru ziua de joi, 30.11.2017 –…

- Corul ”Theotokos” din Alba Iulia a implinit, in aceasta luna, 30 de ani de cand colinda, la propriu și la figurat, intreaga lume. Coordonați de dirijorul Calin Bulac, in 25 de ani, mii de copii au invațat sa cante și au transmis, astfel, mesajul lor de bucurie unor comunitați si culturi de toate felurile,…

- Luni 20 noiembrie și miercuri 22 noiembrie, emisiunile INVITAȚIILE THALIEI și SPECTACOLUL ARTEI, realizate de colegul nostru Alex Aciobaniței sunt dedicate unei personalitați a scenei și pedagogiei teatrale. Emil Coșeru, cunoscutul actor-societar al Teatrului Național ”Vasile Alecsandri” din Iași, de…

- Elon Musk s-a intrecut pe sine de data asta. Intr-un eveniment care a avut ca scop principal prezentarea noilor camioane electrice Tesla, care vin la pachet cu performante greu de obtinut pentru autovehicule de asemenea anvergura, antreprenorul a prezentat si o noua masina electrica, care da peste cap…

- Cine spala oala de mamaliga?. O noua premiera la Teatrul National Premiera Cine spala oala de mamaliga?, pe texte de Daniel Tiutiu, va avea loc in Studioul „Euphorion“, miercuri, 22 noiembrie 2017, de la ora 19:00. Regia: Camelia Hancu. Muzica originala live: Edith Toth. Distribuția: Elena Ivanca și…

- O companie feroviara din Japonia și-a cerut scuze dupa ce unul dintre trenurile sale a plecat din gara cu 20 de secunde mai devreme decit era programat, informeaza joi BBC. Conducerea liniei Tsukuba Express care face legatura intre Tokyo și orașul Tsukuba și-a exprimat „scuze pentru inconvenientele”…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” are bucuria și onoarea de a fi invitat la un nou festival de teatru – Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan de Animație „ImPuls” București, ediția a XIII-a, 2017, organizat de Teatrul de Animație „Țandarica”. Teatrul albaiulian este invitat sa suțina doua…

- O noua zi, o noua intrebare din partea lui Andrei Niculae pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania. Ascultatorii au fost puși intr-o situație limita de…. 60 de secunde! Totuși a fost doar o intrebare, remember? Cele mai simpatice mesaje primite la intrebarea:” Tu ce poți face in 60 de secunde?” au fost selectate…

- Teatrul "Nae Leonard" din Galati pune in scena sambata, 18 noiembrie 2017, la ora 18:30, spectacolul “Zorba”. Evenimentul este organizat de Mihai Mezei, fost prim balerin al Operei Nationale Bucuresti si a Teatrului Oleg Danovski. Baletul Operei Nationale din Cluj va avea o prestatie a acestui spectacolul,…

- Anul 2017 a reprezentat un punct de cumpana pentru industria smartphone-urilor. In ultimii zece ani, majoritatea dispozitivelor mobile cu iOS si Android au oferit design similar, cu display-uri pe format 16:9 si spatii mai mari sau mai mici in jurul acestora, in partea de jos fiind atasate fie butoane…

- Casa de Cultura „Mihai Eminescu“ a gazduit, vineri, „Carnavalul toamnei", organizat de Consiliul Școlar al Elevilor din Liceul Teoretic „Ioan Slavici". 26 de liceeni au intruchipat diferite personaje din seriale și emisiuni TV sau din filmele de animație, prezentandu-se in fața publicului…