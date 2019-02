Cea de-a 91-a ediție a premiilor Oscar a fost deschisa într-un mod controversat printr-un spectacol Queen. Noul solist al formației, Adam Lambert, fostul concurent American Idol, a interpretat cântecele &"We Will Rock You&" și &"We Are the Champions&" alaturi de membrii originali ai formației, informeaza The Guardian.





Rami Malek, care l-a interpretat pe Freddie Mercury în filmul Bohemian Rhapsody, s-a aratat încântat de spectacolul oferit de formație, la fel ca Lady Gaga.

