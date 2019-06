Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Nationala Cultul Eroilor “Regina Maria” a luat la cunostinta cu stupoare și indignare de profanarea mormintelor a 52 de eroi romani cazuti in Primul Razboi Mondial. Profanare in Cimitirul Internațional de la Valea Uzului! Batjocura! Crucile de la capataiul eroilor romani au fost acoperite…

- Consilierii judeteni au aprobat, miercuri, alocarea sumei de 32.000 de lei unei parohii ortodoxe din raionul Soroca. Banii vor fi folositi pentru reabilitarea Cimitirului Eroilor Armatei Romane din localitatea Stoicani, unde sunt inhumati 78 de ostasi romani.

- Peste o mie de buzoieni au luat parte la pelerinajul de Florii organizat de Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei. Credinciosii au marsaluit pe strazile Buzaului, purtand cu ei icoana care simbolizeaza Intrarea Domnului in Ierusalim si ramuri de salcie. Procesiunea religioasa a pornit din Parcul Crang și…

- Consiliul Judetean va organiza cea de- a III-a editie a festivalului ”Buzau Fest”, care se va desfasura in acest an, in perioada 31 mai – 03 iunie 2019. In organizarea si desfasurarea festivalului ,,BuzauFest” vor mai participa si institutiile de cultura Teatrul „George Ciprian” si Centrul de Cultura…

- Doi cai agitati s-au plimbat liberi, timp de aproape o ora, pe strazile Buzaului, in zone intens circulate, atat de pietoni, cat si de masini, pana cand au fost prinsi de jandarmi. La un moment dat, animalele au pornit intr-un galop necontrolat, spre disperarea oamenilor care se aflau pe strazile municipiului.…

- Scena misterelor, ediția 3. Un show savuros și plin de surprize! Cea de-a treia ediție a emisiunii „Scena misterelor” a adus publicului transformari uluitoare, care le-au pus in dificultate pe vedetele din platou. Romica Țociu a fost pus pe șotii – și-a facut implant de par „de mistreț” și și-a adus…