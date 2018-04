Stiri pe aceeasi tema

- Pelayo Novo a cazut de la etajul al 3-lea al hotelului unde era cazat alaturi de colegii sai de la Albacete. Clubul a prezentat incidentul drept un accident.Pelayo a fost transportat de urgenta la un spital din Zaragoza. Aseara tarziu a fost supus unei interventii chirurgicale complexe.…

- Un autocar in care se aflau zeci de persoane a fost implicat intr-un grav accident! Vehiculul a cazut intr-o prapastie, in apropiere de Moieciu. Au fost clipe de groaza pentru cei 29 de turiști care se intorceau de la Cheile Gradiștei. Intr-o curba periculoasa pe serpentine, autocarul a spulberat…

- Circulatia rutiera se desfasoara, luni dimineata, îngreunat pe Autostrada 1 Sibiu - Deva, pe banda a doua a sensului de mers Sibiu catre Deva, dupa ce soferul unui autocamion a adormit la volan si s-a rasturnat pe carosabil, în zona localitatii Pianu

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe Autostrada 1 Sibiu - Deva, pe banda a doua a sensului de mers Sibiu catre Deva, dupa ce soferul unui autocamion a adormit la volan si s-a rasturnat pe carosabil, in zona localitatii Pianu din judetul Alba, anunta Centrul Infotrafc

- Fotbalistul echipei Albacete, Pelayo Novo, a fost operat dupa ce sambata a cazut de la etajul trei al unui hotel, suferind cateva fracturi si leziuni, iar prognosticul in cazul sau este rezervat, informeaza sport.es.

- Tesla a precizat ca jurnalul de bord al vehiculului a aratat ca soferul nu a intreprins nicio actiune, imediat inainte de coliziune, si ca fusese avertizat sa puna mainile pe volan. "Soferul a avut la dispozitie aproximativ 5 secunde si o vizibilitate pe o distanta de 150 de metri a separatorului de…

- Reuniunea Comitetului Executiv al Rugby Europe cu privire la meciul Belgia – Spania, arbitrat de Vlad Iordachescu, programata joi, a fost amanata, a anuntat federatia spaniola. Reuniunea ar urma sa aiba loc saptamana viitoare. “Inca nu se stiu data si ora”, noteaza ferrugby.es. Echipa nationala de…

- El a fost ranit grav, fiind preluat de un echipaj SMURD. Soferul care a produs accidentul este incepator. Incidentul a avut loc pe aceeasi trecere de pietoni in care a fost lovita mortal, toama trecuta, o asistenta medicala. Vom reveni cu informatii.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont ar putea fi arestat in Finlanda, dupa ce autoritatile finlandeze au primit un mandat de arestare pe numele sau, emis de Curtea Suprema de la Madrid, informeaza site-ul agentiei Reuters. Finlanda a cerut Spaniei sa ofere mai multe informatii, inainte…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta pe bulevardul Alexandru Lapusneanu in zona Trocadero. O femeie a fost ranita. Soferul a fugit de la fata locului. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 martie a.c., ora 18.30, autor necunoscut a condus un autoturism pe bulevardul…

- Meciul Belgia - Spania (18-10), arbitrat de romanul Vlad Iordachescu, continua sa suscite controverse in lumea rugbyului international, iar fostul selectioner al Angliei, Clive Woodward, este de parere ca meciul ar trebui rejucat, relateaza ziarul AS. Victoria neasteptata a belgienilor a adus Romaniei…

- Scandal la Gradinita nr. 1 din comuna Gratiesti, municipiul Chisinau. O mamica s-a revoltat ca educatoarea i-a lovit copilul peste cap cu o cana de metal. Incidentul a avut loc joi, cind copiii erau la prinz. Intre timp, si alti parinti confirma ca femeia insulta micutii cu expresii urite si ii sperie…

- Echipa Romaniei de rugby s-a calificat la Campionatul Mondial ca urmare a succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0), meci arbitrat de romanul Vlad Iordachescu. Situatia este analizata acum la nivel european, iar World Rugby, organismul care guverneaza rugbiul in 15 si…

- Cel puțin 13 persoane au fost ranite, dupa ce o persoana a intrat cu mașina intr-un club de noapte din apropierea Londrei. Șoferul este acuzat de tentativa de omor. Cel puțin 13 persoane au fost ranite la Londra, dupa ce un barbat a intrat cu mașina intr-un club de noapte, titreaza BBC. Incidentul s-a…

- Federatia Spaniola de Rugby (FER) a anuntat ca va depune o reclamatie la Rugby Europe pentru a se analiza arbitrajul lui Vlad Iordachescu la meciul dintre echipa Spaniei si cea a Belgiei, scor 18-10 pentru belgieni, rezultat de care a beneficiat Romania, care s-a calificat la Cupa Mondiala.“FER…

- Echipa nationala de rugby a Romaniei pierde in Georgia, scor 16-25 (6-10), in Campionatul European, dar obtine calificarea la Cupa Modniala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0), informeaza news.ro."Stejarii" termina pe locul…

- Mai multe perchezții au fost efectuate, vineri-dimineața, de cadre ale Serviciului de investigații criminale, pe raza localitații Cenad... The post Profesor din Sannicolau Mare, implicat intr-o retea de camatarie. Ce spune directorul scolii despre dascal appeared first on Renasterea banateana .

- Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 16 martie 2018, incepand cu ora 18:30, cea mai noua productie din repertoriul actual, "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral…

- Amnesty International a acuzat legea spaniola ce pedepseste apologia terorismului de faptul ca aduce atingere libertatii de exprimare, informeaza marti AFP. In raportul sau, prezentat marti la Madrid si intitulat 'Posteaza pe Twitter... daca ai curaj', organizatia nonguvernamentala estimeaza ca articolul…

- Un autocamion ce transporta materiale de construcții a parasit carosabilul și s-a rasturnat pe o parte, in șanț. In urma ieșirii in decor, șoferul a ramas incarcerat in capul tractor al camionului. Șoferul era inconștient la sosirea echipajelor de salvare și nu și-a revenit nici dupa ce a fost descarcerat.…

- Spania a fost afectata joi de greva femeilor, care au transformat ziua de 8 martie intr-un protest masiv. Transportul public și serviciile au suferit intarzieri importante in marile orașe, in timp ce sindicatele au mobilizat peste 5 milioane de oameni la proteste.

- Campioana mondiala Gianina Beleaga povestește caznele cantonamentului din Spania, de ce nu iubesc canotorii aceasta perioada a anului și ce face in puținul timp liber pe care-l are. Undeva la nord-vestul Spaniei, in Galicia. Layas se numește localitatea unde lotul olimpic de canotaj al Romaniei se pregatește.…

- Fostul international spaniol Enrique Castro Gonzalez "Quini" a incetat din viata la 68 de ani din cauza unei crize cardiace.El a jucat de-a lungul carierei la Sporting Gijon, dar si la FC Barcelona. Quini a inscris opt goluri in 35 de meciuri pentru nationala iberica si a fost cel mai…

- Un vehicul a lovit o bariera de la Casa Alba si o femeie a fost retinuta, a anuntat Secret Service, citat de BBC. "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service.…

- Incidentul s-a petrecut in urma cu puțin timp pe bulevardul I. C. Bratianu din Pitești. Un barbat in varsta de 40 de ani din Pitești se deplasa pe strada principala intr-un scuter electric destinat persoanelor cu handicap cand a fost acroșat de o mașina care ieșea de pe strada Crinului. Șoferul are…

- O mașina cu doua persoane a ajuns in iaz, potrivit martorilor oculari, șoferul conducea cu viteza excesiva. Incidentul a avut loc pe traseul Balți-Chișinau. In mașina se aflau doua persoane, șoferul și un pasager. Din fericire, victimele sunt bine, s-au ales doar cu o sperietura.

- Conducatorul auto, de 21 de ani, implicat in accidentul mortal de ieri seara de pe Soseaua Mangaliei a fost retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore.Acesta va fi introdus in C.R.A.P. al I.P.J. Constanta. ...

- Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de duba mascaților in Argeș. Șoferul autospecialei in care se aflau polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale l-a izbit in plin pe pietonul de 57 de ani care s-a stins la spital din cauza ranilor grave. Scena infioratoare a fost surprinsa de camerele de supraveghere!…

- Incidentul a avut loc in cartierul Balduina din Roma in jurul orei 18:00, au anuntat pompierii care au fost chemati la fata locului.Craterul a aparut pe strada Livio Andronico langa un santier de constructii. 'Trotuarul s-a scufundat circa 10 metri, inghitind vehiculele parcate', au afirmat…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii s-a autosesizat pe marginea informației aparute pe rețelele de socializare privind starea precara a autocarului Nr 46, antrenat in deservirea cursei s. Ghidighici - mun. Chișinau.

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca partida de duminica, 18 februarie, contra Spaniei, din REIC 2018, va fi una dificila pentru tricolori, dar obiectivul este obtinerea celei de-a doua victorii din acest an in turneul care poate asigura calificarea primei reprezentative…

- Fetița de numai 11 ani a fost dusa de parinți la spitalul Virgen de la Arrixaca, din orașul Murcia, acuzand dureri abdominale puternice. Medicii au constatat ca ea era in travaliu și la scurt timp a nascut un baiețel sanatos. Imediat au fost alertați polițiștii pentru ca nici parinții, nici fetița nu…

- Fetița de numai 11 ani a fost dusa de parinți la spitalul Virgen de la Arrixaca, din orașul Murcia, acuzand dureri abdominale puternice. Medicii au constatat ca ea era in travaliu și la scurt timp a nascut un baiețel sanatos. Imediat au fost alertați polițiștii pentru ca nici parinții, nici fetița nu…

- Incidentul a avut loc in zona statiei Petru Poni, intr-un autobuz care circula in Iasi."In urma unui conflict spontan, un barbat a injunghiat un tanar de 16 ani. Imediat, soferul autobuzului a blocat usile de acces si a sunat la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112. La fata locului…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s-au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului. Circulatia rutiera este momentan blocata iar politistii de la rutiera au inceput o ancheta. Primele date arata ca accidentul s-a produs din cauza unui sofer care conducea…

- In accidentul tragic, ce a avut loc in seara zilei de ieri, șoferul microbuzul pe ruta 165 s-a stins. Acesta ar fi dorit sa iasa la depașire, dar a intrat pe contrasens. Impactul a avut loc in apropiere de Razeni.

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins aseara, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14). Spania a cucerit prima medalie de aur auropeana, dupa alte patru finale disputate, ...

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv…

- Un maistru militar, care s a urcat la volan dupa ce a consumat bauturi alcoolice, a fost implicat intr un accident in Ramnicu Valcea, vineri seara, dupa care a fugit de la locul accidentului, informeaza Romaniatv.net In urma impactului a rezultat ranirea usoara a 2 persoane, una dintre acestea fiind…

- Guvernul spaniol l-a declarat vineri ''persona non grata'' pe ambasadorul Venezuelei la Madrid, Mario Isea, ca riposta la decizia luata joi de autoritatile de la Caracas de a-l expulza pe ambasadorul Spaniei, relateaza AFP. ''Guvernul raspunde intr-o maniera proportionala…

- Una dintre masini, marca Dacia Logan, a plecat de la semaforul de la Finante, de pe Bd. Revolutiei la culoarea verde a semaforului, dupa cum spune soferul, cealalta – un Opel – a plecat de la semaforul de pe strada Horia, tot la culoarea verde, a traversat liniile de tramvai si……

- Polițiștii din Buzau au deschis o ancheta dupa ce, pe o rețea de socializare, au aparut imagini în care o eleva este lovita în mod repetat de un coleg, în timp ce se aflau în microbuzul școlar, fara ca vreun adult sa intervina. Și la școala se fac cercetari. Pe imaginile care…

- Un roman inarmat cu un cuțit a intrat intr-o secție de Poliție din Spania ca sa-și ucida fosta concubina. Furios peste masura, omul iși urmarea fosta iubita care a fugit desculța și imbracata in pijamale ca sa ceara ajutor. Individul a fost arestat imediat de polițiști. Femeia, și ea tot din Romania,…

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situatia a fost depistata inca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate din Franta. Produsele lactate…

- Circulatia tramvaielor a fost intrerupta pe ambele sensuri. La fata locului a ajuns un echipaj de Politie pentru a dirija circulatia. Accidentul s-a produs din cauza neacordarii de prioritate. Soferul VW si-a asumt vina. El venea de pe breteaua pasajului si nu a acordat prioritate autoturismului Fiat.

- Sara Montiel Sara Montiel a fost considerata una dintre cele mai frumoase actrite de origine spaniola si a jucat in peste 55 de productii cinematografice. A fost marea dragoste a starului Ion Dichiseanu. Actrița spaniola a incetat din viața in aprilie 2013 . Numele sau real a fost Maria Antonia Alejandra…

- Un accident de circulatie s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie 2018 pe raza localitatii Petrova, pe drumul national 18. La ora 3.40, un barbat a sunat la 112 pentru a anunta ca un autoturism BMW a fost implicat intr-un accident rutier, insa la volan nu este nicio persoana. In scurt timp,…

- Un pasager de la Ryanair care a suferit un atac de astm dupa ce a aterizat pe aeroportul din Malaga, nu a mai avut rabdare sa aștepte sa coboare toata lumea și a coborat din avion pe ieșirea de urgența, ajungand pe aripa aeronavei. Barbatul, un polonez de 58 de ani, identificat drept Victor, se afla…