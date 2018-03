Stiri pe aceeasi tema

- SPANIA-ARGENTINA ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Atacantul argentinian Lionel Messi, care parea restabilit dupa o afectiune musculara, este in continuare incert pentru meciul amical pe care Argentina il va disputa impotriva Spaniei la Madrid, in cadrul pregatirii Mondialului 2018, scrie presa…

- Ne pregatim pentru o noua serie de caștiguri in aceasta zi de marți, in care avem programate o multitudine de confruntari amicale internaționale de cinci stele. Cateva dintre cele mai puternice naționale dau piept in meciuri de pregatire, aici evidentiind disputele Spania – Argentina, Germania – Brazilia…

- Diego Maradona este cel mai iubit fotbalist in Argentina, dar idolul lui Lionel Messi a fost intotdeauna alt mare fotbalist al "pumelor". Pablo Aimar este jucatorul pe care superstarul Barcelonei l-a admirat de mic. Intrebat de ce crede ca Messi il idolatrizeaza, "El Payaso" a spus: "Cand el era adolescent,…

- Mijlocasul Andres Iniesta intentioneaza sa se retraga din nationala Spaniei dupa Cupa Mondiala din Rusia, anunta Cadena Ser. "Sper ca ultimul meci cu Spania va fi finala Cupei Mondiale. Mi-ar placea sa fie o finala cu Argentina", a declarat Iniesta.In varsta de 34 de ani, Iniesta are 123 de…

- Amical Romania – Argentina? In urma cu patru ani a fost 0-0 pe Arena Naționala. Reprezentanții Federației Romane de Fotbal iau in calcul un amical de lux cu naționala Argentinei. Discuții despre acest meci exista, partida urmand a avea loc, daca parțile se vor ințelege, inaintea turneului final al Cupei…

- Expediția presupune doua etape distincte, lunile aprilie și mai fiind dedicate ascensiunii varfului Dhaulagiri, iar iunie și iulie pentru Nanga Parbat. In acest proiect, Alex Gavan face echipa cu doi alpiniști experimentați cu care impartașește aceeași filosofie asupra ascensiunilor extreme. …

- Retras din activitate in urma cu un sezon de la Bayern Munchen, spaniolul este in atentia procurorilor, fiind acuzat ca a "omis" sa achite 8 milioane de euro taxe catre stat. Pe langa datoria uriașa de 8 milioane, pe care trebuie sa o achite la fisc in cazul in care va fi gasit vinovat, Xabi…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a învins-o pe croata Petra Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3. Galeria Foto.

- Dupa ce Neymar ar fi cerut sa plece de la PSG, dorind revenirea in Spania, o alta vedeta a echipei ar putea pleca la vara. L'Equipe scrie ca italianul Marco Verratti se gandește la plecarea de la PSG, dupa ce francezii au fost eliminați din optimilie UEFA Champions League. Impresarul jucatorului, Mino…

- Romania, locul 17 in clasamentul World Rugby. Selectionata ”stejarilor” se mentine pe locul 17 in clasamentul pe luna martie dat publicitatii de World Rugby, in timp ce nationala Irlandei, proaspata castigatoare a Turneului celor Sase Natiuni , a urcat pe pozitia a doua, dupa campioana mondiala Noua…

- Marti seara de la ora 21:45 Barcelona si Chelsea isi disputa pe Nou Camp un loc in sferturile de finala ale Champions League.Dupa 1-1 in tur, catalanii pornesc ca favoriti, dupa cum sunt vazuti si de principalul site de pariuri sportive, www.unibet.ro . Nu aceeasi parere o au si englezii. Chelsea…

- Greva la metrou si in caile ferate, pichete in fata marilor magazine, prezentatoare-vedeta absente din mass-media - Spania s-a mobilizat joi pentru drepturile femeilor printr-o greva generala 'feminista' fara precedent in aceasta tara, transmite AFP.Apelul sindicatelor si al organizatiilor…

- Petre Apostol Dupa performanta de a se califica la Jocurile Olimpice de Tineret, la gimnastica ritmica, sportiva Denisa Stoian, de la CSM Ploiesti, va participa, din nou, la un concurs international, de data aceasta alaturi de colega sa de la clubul prahovean, Miruna Ciocirlan. Gimnastele junioare de…

- Fratele lui Lionel Messi, Matias, a fost reținut de poliție dupa ce a provocat un accident in Argentina. Matias Messi, 35 de ani, l-a amenințat cu arma pe șoferul celeilalte mașini, iar cand au aparut polițiștii, aceștia au gasit și marijuana in mașina fratelui starului de la Barcelona. De altfel, pentru…

- Romania – Germania, in barajul pentru Campionatul European de polo feminin (sambata, ora 18.00). Fetele, șanse slabe la Izvorani, au pierdut la 8 goluri in tur. Echipa antrenata de Vlad Hagiu va intalni Germania, la bazinul Complexului Olimpic Sidney 2000 din Izvorani, de la ora 18.00. Intarea este…

- Lionel Messi nu ar trebui lasat sa joace in competițiile FIFA, a susțiut portughezul Carlos Queiroz, selecționerul Iranului, intr-un interviu acordat site-ului oficial al forului fotbalistic mondial. Carlos Queiroz nu poate uita nici acum meciul Argentina – Iran de la Cupa Mondiala din 2014 (1-0), decis…

- Cornelia Catanga are probleme grave de sanatate.Artista a vorbit in direct la tv, despre cea mai grea perioada din viața ei. Vedeta are nevoie urgenta de operație. Daca in urma cu ceva timp s-a luptat cu depresia, ajungand pe mana psihologului, acum interpreta se confrunta cu alte probleme de sanatate,…

- Anul acesta va aparea o noua ediție a FIFA, unul dintre cele mai de succes jocuri pe calculator din istorie. Electronic Arts (EA), firma producatoare, s-a ferit pana acum sa ofere prea multe detalii despre FIFA 19, dar jurnaliștii au reușit sa adune cateva informații. Cea mai recenta versiune a jocului…

- Finala turneului ATP de la Rio de Janeiro, dotat cu premii de 1.695.825 dolari, se va disputa intre argentinianul Diego Schwartzman , cap de serie 6, si spaniolul Fernando Verdasco, cap de serie 8. In semifinalele de sambata, Schwartzman l-a invins pe chilianul Nicolas Jarry cu 7-5, 6-2,…

- Romania a urcat opt poziții in Bloomberg Misery Index, un clasament care masoara randamentul economiei pe baza datelor legate de inflație, prețuri și șomaj. Potrivit specialiștilor americani, cea mai mare problema pentru țara noastra, dar și pentru statele din zona, este reprezentanta de inflație. Revista…

- Romania se numara printre tarile cu „cele mai nefericite economii”, potrivit unei analize realizate de Bloomberg. Agentia scrie ca tara noastra se indreapta intr-o direcție greșita din punct de vedere economic. Topul „celor mai nefericite economii” a fost realizat pe baza prognozelor privind inflatia…

- CHIȘINAU, 12 feb — Sputnik. Timur Batrutdinov a anunțat data la care se va casatori cu Olga Buzova — nunta va avea loc pe data de 28 septembrie, în Spania. Ce-i drept, acest lucru se va întâmpla în cazul în care cei doi nu-și vor gasi, între…

- Artista știe exact ceea ce vrea. Sore a descoperit rețeta reușitei și e convinsa ca aceasta se afla in ”agenda” sa, in care-și noteaza totul. Artista trece printr-o perioada foarte buna din punct de vedere profesional. Și-a facut un nume in muzica, este cautata de organizatorii de spectacole, iar in…

- Barcelona isi continua parcursul perfect din La Liga, cu o victorie spectaculoasa pe terenul lui Betis Sevilla, scor 5-0, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului din Spania. Dupa o prima repriza incheiata fara goluri, catalanii s-au dezlantuit dupa pauza si au marcat de cinci ori. Lionel Messi…

- „Bebelușa” Oana a ajuns din nou la spital, in urma unei infecții in zona abdominala. Vedeta nu a urmat sfatul medicului, acela de a se proteja dupa operația de hernie de disc suferita in toamna anului trecut, drept urmare a avut de suferit. Oana Ionița s-a ales cu o infecție in zona abdomenului și a…

- Elena Hueanu a slabit 9 kilograme intr-un timp record și a dezvaluit tuturor, care este secretul ei. Vedeta are un stil de viața sanatos și a renunțat la alimente care ii faceau rau. Elena spune ca regimul alimentar nu este strict, dar ca trebuie neaparat sa respecti anumiti pasi pentru a avea rezultatele…

- Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte. Lider este Germania, cu 1602 puncte, urmata de Brazilia – 1483 de puncte si de Portugalia – 1358 de puncte. Primele zece pozitii in clasamentul FIFA-Coca Cola sunt neschimbate fata…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a urcat o pozitie in clasamentul FIFA si se afla pe locul 40, cu 737 de puncte, conform topului dat publicitatii joi. Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte, noteaza News.ro . Lider este Germania,…

- Republica Moldova nu a avut niciun ambasador in SUA timp de doi ani, iar acest lucru nu face bine intereselor țarii, susține fostul viceministru de externe Andrei Popov, citat de NOI.md. Ultimul ambasador al Moldovei in SUA, Aureliu Ciocoi, a fost rechemat subit dupa doua luni de mandat, fara explicații…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye…

- Autoritatile fiscale din Spania investigheaza daca sumele virate de FC Barcelona catre fundatia lui Lionel Messi, in valoare de peste 12 milioane de euro, ar fi putut fi de fapt plati ascunse catre starul argentinian, scrie El Mundo.

- Nationala Argentinei va sustine doua amicale impotriva unor adversari de calibru, Italia si Spania, in cadrul pregatirilor de dinaintea startului Campionatului Mondial din Rusia, a anuntat Claudio Tapia, presedintele federatiei argentiniene. ...

- Cel mai scump jucator transferat vreodata, Neymar Jr, a acordat un interviu pentru Red Bull, in care a vorbit despre Cupa Mondiala din 2018, cum a evoluat el de la ultimul turneu final, cum e viata la Paris si care e diferenta dintre fotbalul din "Hexagon" si cel din Peninsula Iberica. Red Bull…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, în cazul în care Catalonia îsi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo, preluat de Agerpres.