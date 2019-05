Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul de medici de urgente, ”acoperit in cel mult doi ani” Mai multe spitale din țara se confrunta cu lipsa numarului necesar de medici specializați în urgențe - a declarat astazi ministrul sanatații. A flata în vizita în județul Salaj, Sorina Pintea a precizat ca acest…

- Declaratiile au fost facute, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Zalau. Referitor la criza in ce priveste medicii de urgenta si cum s-ar putea rezolva, in special in spitalele mici, Pintea a spus: "Si spitalele mici au devenit atractive pentru ca nivelul salariilor este identic in spitalele…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat sambata, ca pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Oradea a fost aprobata de catre minister suma de 16 milioane de lei pentru achizitionarea de aparatura medicala, insa alocari consistente...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a tinut sa precizeze luni, la Bistrita, ca exista solicitari din Republica Moldova de ocupare a unor posturi vacante de medici de familie in Romania, insa, pentru ca difera conditiile de practicare a acestei...

- Partidul Social Democrat a realizat un film de prezentare cu ministrul Sanatații, Sorina Pintea, in timp ce merge in spitalele din Romania pentru a le verifica. Citește și: Dan Cristian Popescu: 'USR viseaza casatorii intre roboți' - VIDEO „Urmariți-l pe Ministrul Sanatații din Romania,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vizitat, astazi, municipiile Brașov și Sacele. A trecut mai intai, pe la sediul PSD Brașov, acolo unde a anunțat ce investiții va face Guvernul in unitațile medicale din județul Brașov. A ajuns, apoi, la Spitalul Clinic Județean de Urgența, s-a intalnit, la Prefectura,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca spitalele regionale se fac mai târziu, dar cu costuri mai reduse. “România a cerut o majorare a fondurilor europene în exercițiul financiar 2021-2027, de la 50% la 85%”. Asa a explicat Sorina Pintea de ce Guvernul a amânat…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, marți, la Iași, ca a dispus verificarea tuturor clinicilor de chirurgie estetica din Romania dupa scandalul legat de o clinica din București care urma sa efectueze intervenții estetice intr-un coafor din Suceava, transmite corespondentul ...