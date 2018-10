Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, Presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), va participa luni la evenimentul ZF Digital Summit ’18, care are loc in Bucuresti la hotelul JW Marriott, unde va discuta despre prioritatile in reglementare ale institutiei si va aborda…

- Presedintele ANCOM, Sorin Grindeanu, a justificat, miercuri, de ce licitatia pentru frecventele destinate tehnologiei 5G va fi organizata la jumatatea anului 2019: licitatia pentru spectrul de utilizare a tehnologiei 4G din 2012 a adus bugetului de stat 700 de milioane de euro.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la cererea lui Liviu Dragnea catre Comisia SRI de a ancheta protocolul secret incheiat intre Eduard Hellvig si procurorul general Augustin Lazar, ca liderului PSD "ii sta ca un cui in talpa orice institutie care nu raspunde la comenzile sale".

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa dea cateva sute de mii de euro statului roman, bani pe care familia Iohannis i-a incasat drept chirie pe casa pierduta din Sibiu, precizand ca șeful statului trebuie sa raspunda penal."Dar,…

- ANCOM a dezbatut și adoptat astazi împreuna cu industria, în cadrul unei ședințe a Consiliului Consultativ, planul de masuri și calendarul național privind alocarea benzii de frecvențe 470-790 MHz, precum si opțiunile de reglementare asociate, sub forma unei foi de parcurs naționale…

