- Centrul Infotrafic anunta ca, miercuri, sunt restrictii de circulatie pe Autostrada A 1, atat pe tronsonul Bucuresti-Pitesti, cat si pe Sibiu – Orastie, pentru lucrari si trasarea de marcaje. Pe unele portiuni, restrictiile sunt valabile pana joi, la ora 19.00. Centrul Infotrafic anunta ca,…

Politistii rutieri care patruleaza pe autostrazi au constatat ca zilnic, multi conducatori auto opresc nejustificat pe banda de urgenta, creand situatii periculoase.

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane avertizeaza soferii care circula pe autostrazi sa nu mai opreasca nejustificat pe banda de urgenta fiindca cresc riscul accidentelor. Politistii recomanda ca atunci cand apare o defectiune tehnica, soferii sa se asigure ca si-au…

- Un barbat a murit pe Autostrada A1 dupa ce s a dat jos din masina pe banda de urgenta.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 58, pe sensul de mers catre Pitesti, in zona localitatii Satu Nou, judetul Dambovita,…

- Am decis sa scriem acest articol in urma unei inregistrari video pe care am primit-o pe adresa redacției Jurnal aradean/www.aradon.ro de la un șofer aflat la volanul autoturismului sau marți, 25 iunie, dupa ora 14:00, pe Autostrada A1, chiar inainte de coborarea spre Aeroportul Arad. Din inregistrarea…

Pentru inceput, sa ne aruncam un ochi pe Codul Rutier! Este interzisa circulația, oprirea sau staționarea autovehiculelor pe banda de urgența, cu excepția cazurilor justificate, precum și a...

- Sapte persoane au fost ranite, sambata seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe A 1, in judetul Arad, pe sensul catre Timisoara. Traficul se desfasoara pe banda de urgenta, transmite news.ro.Potrivit ISU Arad, un accident rutier s-a produs, sambata seara, la Autstrada A 1, sens de mers Arad-Timisoara.…

- Traficul este restrictionat vineri pe autostrada A1 Sibiu – Deva, din cauza unor lucrari la partea carosabila. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, se vor executa lucrari ce vor determina restrictionarea traficului.…