- Eleva din Tulcea, batuta de doua colege. O eleva a Liceului Agricol nr. 9 din Tulcea a fost batuta de catre doua colege, agresiunea pornind in școala și a continuat in stația de autobuz de langa unitatea de invațamant. Agresiunea a avut loc in plina zi, in data de 15 martie, in vecinatatea Colegiul…

- Incident grav in Miami, unde o pasarela s-a prabușit peste o șosea intens circulata. Salvatorii au intervenit la fața locului pentru a scoate oamenii de sub daramaturi. UPDATE 20.43: Cel puțin șase mașini au fost strivite de pasarela. Mai multe persoane sunt prinse sub daramaturi, insa nu este clar…

- Incidentul a avut loc in apropiere de Vama Borș, in timp ce șoferul unui camion a intrat pe constrasens și s-a ciocnit de un alt TIR. In urma impactului violent, traficul rutier a fost blocat mai mult de 10 ore.

- Incident revoltator la o scoala, invatatorul suparat ca un elev de clasa I se „bataie” in timpul repetitiei pentru serbarea de 8 Martie a insfacat un lemn si i-a aplicat o corectie severa in zona feselor si a mainilor.

- Șefa secției Terapie de la Spitalul Clinic Municipal Nr. 1 din Chisinau a ajuns la Urgența dupa ce a fost agresata de soțul unei paciente. Medicul s-a ales cu o comoție cerebrala și cateva coaste rupte. Incidentul a avut loc sambata dimineața.

- Conform unui proiect de act normativ al Ministerului Finanțelor Publice, contribuabilii pot avea reduceri de pana la 10% pentru plata anticipata a impozitului și contribuțiilor sociale. Autoritațile vor sa incurajeze, prin reduceri de taxe, plata anticipata a obligațiilor fiscale datorate de persoanele…

- Jandarmi batuți cu batele de niște hoți, la Ploiești, dupa ce au intervenit la un furt. Jandarmii i-au surprins pe hoți in timp ce sustrageau motorina dintr-o cisterna și au intervenit. Numai ca totul a generat intr-o bataie in toata regula, cand hoții au ripostat. Doi jandarmi prahoveni au fost loviti…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Oșești, județul Vaslui, a ramas fara lobul urechii stangi, dupa ce a fost mușcat de un consatean. Prieteni, dar și colegi de munca, cei doi scoteau, miercuri, copacii care erau pusi la pamant, la marginea padurii, pentru a fi transportati apoi la un depozit de lemne.…

- Un imigrant african a fost impuscat mortal, luni, in centrul orasului italian Florenta, intr-un incident armat produs in apropiere de Consulatul Statelor Unite, afirma surse citate de publicatiile Il Tirreno si La Repubblica. Incidentul a avut loc luni la pranz pe Podul Vespucci, in centrul…

- O fetita cu autism a fost victim unor violente de nedescris. Profesorii de clasa ai copilei au batut-o crunt, lasandu-i, pe fata, vanatai ingrozitoare. Mama acesteia este hotarata sa faca plangere impotriva instituției de invațamant.

- Scene dene de filmele cu batai la Puiesti, in județul Vaslui, acolo unde o eleva a fost snopita in bataie de doua surori din cauza unor inregistrari deocheate. O eleva de 16 ani, de la Liceul Puiesti, a fost batuta cu salbaticie, in mijlocul drumului, de doua surori care o acuza ca deține inregistrari…

- Scene revoltatoare la Timiș! Un preot este cercetat penal pentru ultraj și lovire dupa ce ar fi batut un polițist local chiar in sediul Poliției. Incidentul a avut loc in Lugoj, unde preotul se afla in vizita. Un polițist local a observat ca autoturismul acestuia era parcat neregulamentar și i-a pus…

- Vremea ii da batai de cap lui Stelian Ogica. Barbatul se afla in drum spre satul unde locuiește și nu mai poate pleca de acolo. Aflat intr-o stare disperata, a facut un apel la 112 și a solicitat sa vina autoritațile pentru a-l putea scoate din nameți. „Am fost implicat in multe evenimente de genul…

- Unitatile de invatamant din judetul Tulcea vor fi inchise marti din cauza viscolului, cu exceptia gradinitelor cu program prelungit care pot primi copiii. Autoritatile au decis luni suspendarea cursurilor in ziua de 27 februarie, pentru unitatile de invatamant din judetul Tulcea, din viscolului si…

- Mai multe judete, printre care si Constanta si Tulcea se afla din aceasta noapte sub avertizare cod portocaliu de vreme rea. Potrivit autoritatilor, in judetul Constanta ninge viscolit, iar pe anumite drumuri vizibilitatea este foarte redusa.Pana la aceasta ora nu avem drumuri blocate. Zone mai afectate…

- Un caz incredibil a avut loc la Arad. Un sicriu in care se afla o persoana decedata a cazut din dricul in care se afla pe sosea. Soferul care a observat incidentul a oprit masina si a coborat pentru a recupera pasagerul de pe sosea. Incidentul a fost observat de persoanele care se aflau in statia peco…

- "Am gasit-o in cabinetul medical al școlii, plina de sange, cu buza sparta și cu hemoragie nazala, cu mai multe umflaturi. I-am intrebat pe colegii ei cum s-a petrecut incidentul și mi-au spus ca ar fi pus un pariu ca elevul care a agresat-o o poate bate. El s-ar fi napustit asupra ei și a lovit-o…

- Adriana D., mama unei eleve de clasa a șasea de la Colegiul Național „Decebal” din Deva, a reclamat ca fiica sa in varsta de 12 ani, a ajuns la spital, dupa ce a fost batuta de un coleg de clasa. Incidentul s-a petrecut in clasa, in timpul unei pause, scrie ziarul Hunedoreanului.

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- O capra de Angora gestanta a fost ucisa la o gradina zoologica din Berlin. Cazul șocant s-a petrecut la doar cateva saptamani dupa ce o oaie a fost gasita taiata in tufișuri. Doi romani au fost arestați in acest caz. Cei doi suspecți sunt acuzați de furtul și macelarirea animalului.…

- Un accident grav a avut loc in Tulcea, un taximetrist intrand cu mașina in copac. In urma impactului, șoferul de taxi a ramas incarcerat in autoturism, informeaza romaniatv.net. Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit pentru a-l scoate din mașina pe taximetrist. Șoferul, in varsta de 57 de ani,…

- O doamna de aproape 70 de ani a fost talharita și batuta, cu o cruzime de neimaginat, de doi indivizi. Agresorii i-au furat femeii cei 10 lei pe care ii avea in casa, insa doamna nu crede ca banii au fost motivul pentru care a primit acea bataie sora cu moartea.

- O eleva a Școlii Gimnaziale Sfantul Nicolae din Targu Jiu a fost internata in Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean fiind suspecta de scarlatina. Fata este eleva in clasa a III-a și prezenta simptome care indicau infestarea cu aceasta boala. Fata fost dusa la spital unde i-a fost recoltat…

- Un microbuz cu cetateni din Republica Moldova s-a rasturnat, miercuri seara, pe DE 581, in localitatea Cretesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui.Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la conditiile unui carosabil…

- O femeie din Bangkok a murit in timp ce incerca sa-și faca un selfie pe calea ferata. Un prieten al victimei spune ca aceasta consumase alcool, nu a vazut ca de pe cealalta linie venea un tren, scrie BBC News. Femeii, in varsta de 24 de ani, i-a fost taiat un picior și apoi a murit la spital…

- Un barbat a pretins ca este medic și a infectat cu virusul HIV cel puțin 33 de persoane, administrandu-le injecții prin folosirea unor seringi și ace contaminate. Incidentul deosebit de grav a avut loc in India, iar poliția din districtul Unnao il ancheteaza acum pe medicul fals, un barbat pe nume Rajendra…

- ACCIDENT CUMPLIT: A intrat CU VITEZA intr-un grup mare de PIETONI, dupa care A LUAT FOC! Victimele, in STARE GRAVA Mai multe persoane au fost grav ranite dupa ce un microbuz a intrat cu viteza pe trotuar, lovind din plin pietonii. Un microbuz in care se aflau șase persoane și mai multe butelii cu gaz…

- Un nou caz socant s a petrecut la o scoala din Romania. Un elev de clasa a sasea si a luat la bataie profesorul si doar interventia politiei l a scapat pe dascal din mainile agresorului, potrivit Romania TV.Totul s a petrecut in judetul Dambovita. Elevul a mai facut probleme si in trecut din cauza violentei.Scadalul…

- Incidentul a avut loc luni în jurul orei 12:45 pe strada Pepineriei, în fata Liceului Tehnologic „Somes” Dej. Din primele informatii, baiatul de 18 ani ar fi trimis mesaje de amenintare catre doua eleve ale liceului, care si-au înstiintat prietenii, doi baieti de 16…

- Patru oameni au murit in urma unui incident armat ce a avut loc in Pennsylvania. Incidentul a avut loc la o spalatorie auto din orasul orasul Saltlick, situat la aproximativ 89 de kilometri de Pittsburgh. Atacatorul se afla si el in spital in stare critica. Autoritatile nu au stabilit ce l-a…

- O eleva in varsta de 12 ani, din Fundeni-Zarnești, a ajuns acasa desfigurata dupa ce a fost batuta in microbuzul școlar de catre un elev cu probleme de disciplina, chiar sub ochii șoferului. Incidentul a fost filmat de un alt elev, iar inregistrarea a fost trimisa familiei victimei. Incidentul s-a produs…

- Incident socant in localitatea Amara, dupa ce o eleva, in varsta de 10 ani, a fost agresata de un barbat cu probleme psihice. Fata a povestit familiei cum un necunoscut a strans-o in brate si a incercat sa o sarute, la cativa metri de poarta scolii. Incidentul s-a petrecut in urma cu o saptamana, iar…

- O eleva de 12 ani din judetul Buzau a fost batuta crunt de un coleg, in microbuzul scolar. Printre zgomotele celorlalti elevi, baiatul a lovit-o cu pumnii si picioarele, chiar si dupa ce copila s-a prabusit la pamant.

- Un adolescent rus a atacat cu toporul un grup de elevi si a dat foc scolii la care invata intr-o localitate apropiata orasului siberian Ulan-Ude, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc vineri. Comitetul de Ancheta a transmis ca atacatorul, un liceean in clasa a noua, a atacat un grup de elevi de…

- Un adolescent rus a atacat cu toporul un grup de elevi si a dat foc scolii la care invata. Sase persoane au fost ranite in urma acestui atac. Incidentul a avut loc vineri. Comitetul de Ancheta a transmis ca atacatorul, un licean, a atacat un grup de elevi de clasa a saptea in fata scolii,…

- Politistii ieseni au demarat o ancheta dupa ce in cursul zilei de luni o eleva in varsta de 16 ani a reclamat ca a fost violata in scara unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iasi. Fata invata la un liceu din cartier si a fost agresata in timp ce pleca spre orele de…

- El nu figureaza cu antecendente psihiatrice. La fata locului s-a deplasat un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean. El nu a raspuns la manevrele de resuscitare. Incidentul a avut loc la un imobil din Podul de Fier.

- Eurodeputatul Viorica Dancila condamna comportamentul "extremistilor" maghiari din Miscarea "Celor 64 de Comitate" care au acoperit emblema ambasadei Romaniei din Budapesta cu un steag al tinutului secuiesc si cere autoritatilor din aceasta tara sa ii sanctioneze pe vinovati. "Gestul extremistilor…

- Transportul public de persoane in municipiul Tulcea se va desfasura saptamana viitoare la cote minime si cu trasee modificate, daca autoritatile locale nu vor gasi solutii legale pentru utilizarea mijloacelor auto oferite de oficialitatile din alte judete, dupa incendiul de vineri dimineata in care…

- Nu mai putin de 15 autobuze au ars – in cursul noptii de joi spre vineri – in urma unui incendiu ce a afectat hala societatii de transport public din Tulcea. Incidentul nu a facut victime. Dar a produs pagube uriase. La locul dezastrului au intervenit zeci de pompieri, cu mai multe autospeciale. In…

- O problema la sistemul de deschidere-inchidere a usilor a facut ca o garnitura de metrou sa ramana peste 10 minute in statia Obor inainte sa poata sa se retraga din circulatie. In cele din urma, mecanicul de pe garnitura ajutat de agentii de paza au reusit deschiderea manuala a usilor si evacuarea…

- Un cetatean israelian este in stare grava dupa ce a fost impuscat de un militant palestinian, intr-un atac comis in apropierea unei colonii evreiesti din Cisiordania, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene citate de cotidianul Haaretz si de site-ul Ynetnews.com. Incidentul…

- Noul an a inceput cu scandal intr-un restaurant din Valcea, unde petrecareții au inceput sa se ia la bataie și au aruncat cu scaune unii in alții. Incidentul a avut loc in noaptea dintre ani, in jurul orei 04.00, in restaurantul unui hotel din Valcea. Petrecareții au fost nemulțumiți de muzica pregatita…

- Incidentul a avut loc in noaptea dintre ani, in jurul orei 04.00, atunci cand un participant i-a solicitat DJ-ului sa puna manele. Acestuia i s-a explicat cu politete faptul ca trebuie respectati toti participantii la eveniment si ca acestia nu-si doresc sa asculte respectivul stil muzical. Din acest…

- Pe holurile Centrului de Ingrijire si Asistenta Maicanesti au rasunat din nou colindele elevilor de la Colegiul Economic Mihail Kogalniceanu Focșani, care au fost mesagerii lui Mos Craciun. Elevii au incercat sa insufleteasca inimile celor 60 de persoane institutionalizate cu cateva colinde romanești…

- Barbatul care a intrat cu mașina în trecatori la Melbourne, în Australia a ranit în total 19 persoane, însa autoritațile nu trateaza acest caz ca pe un atac terorist. Atacatorul în vârsta de 32 de ani este un australian de origine afgana, care are un trecut…

- Luni dimineata, un tren de mare viteza, apartinand companiei Amtrak, a deraiat, in statul american Washington, autoritatile anuntand ca mai multe persoane si-au pierdut viata, iar zeci de oameni au fost transportati la spital, informeaza CNN, citat de News.ro . Accidentul s-a petrecut la primele ore…