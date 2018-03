Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Toader a recurs la un gest neașteptat și…s-a autoevacuat din apartamentul din centrul Capitalei unde a locuit impreuna cu Maria Constantin. Marcel și-a impachetat toate lucrurile in saci negri, a luat o duba și s-a dus intr-o direcție numai de el știuta, intr-o…casa ”conspirativa”. ”Am plecat…

- Catalin Bordea, co-prezentatorul de la „Xtra Night Show” a fost invitatul special al serii de duminicala „iUmor”, actorul venind cu „directive de acasa” și cu un numar savuros de stand-up!

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin implinește 31 de ani. Cu aceasta ocazie, artista a facut un scurt bilanț al celor intamplate in viața și cariera sa. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a trecut prin momente dureroase anul trecut, dupa ce s-a separat de omul de afaceri Marcel…

- Dupa ce a cantat pe cele mai mari scene ale lumii, soprana Teodora Gheorghiu se pregatește pentru primul ei turneu de recitaluri in Romania. Turneul se va desfașura in perioada 16-29 martie 2018 in șase orașe din țara. Celebra soprana va ajunge la Alba Iulia pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor…

- Televiziunea Antena 1 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru emisiuni in care cantareata de muzica populara Maria Constantin a fost acuzata de infidelitate de fostul ei partener, Marcel Toader. CNA a dat aceasta amenda pentru emisiunile „Acces…

- Juventus a intors in stil de mare echipa soarta calificarii in sferturile Champions League, campioana Italiei marcand de doua ori in patru minute pentru a o elimina pe Tottenham din competitie. Dupa 2-2 la Torino, "Batrana Doamna" s-a impus cu 2-1 pe legendarul Wembley si a acces printre cele mai bune…

- Invitat la emisiunea "Xtra Night Show", Calin Gemabasu a raspus acuzatiilor aduse de Alexandru Codrea, fostul patron al unui localul din Bucuresti . Potrivit lui Codlea, Calin a organizat nunta la el in local si nu si-a platit consumatia facuta.

- Prima declarație a lui Marcel Toader dupa ce s-a spus ca a fost evacuat din apartament. Afaceristul spune ca totul a fost o invenție, pentru ca locuința lui sa fie scoasa la licitație. In realitate, lucrurile stau altfel. Marcel Toader a povestit pentru Antena Stars despre situatia cu apartamentul sau.…

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, Ion Isfan, va afla maine daca va mai oocupa sau nu un post de vicepresedinte la PSD Targu Jiu. Biroul Politic al PSD Gorj a propus saptamana trecuta sanctionarea lui Ion Isfan pentru ca a afectat imaginea partidului prin relatia proasta pe care o are cu personalul…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Un tribunal din orasul german Leipzig decide daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Înconjurată…

- In spatiul public au aparut mai multe zvonuri legate de viitorul premieurlui Viorica Dancila. S-a speculat ca in viitorul congres aceasta ar putea prelua a doua functie din partid sau una de vicepresedinte. Seful PSD, Liviu Dragnea neaga ferm aceste zvonuri si spune ca nu se va lua o asemenea hotarare.Citeste…

- Maria Constantin și Mircea N. Stoian au participat impreuna la show-ul de televiziune “Ferma vedetelor”, ocazie cu care jurnalistul a avut ocazia sa o cunoasca și mai bine pe interpreta de muzica populara. Mircea N. Stoian susține, insa, ca fosta soție a lui Marcel Toader nu a devenit cunoscuta datorita…

- Cladirea Abatorului a fost construita intre anii 1904-1905, dupa planurile arhitectului Laszlo Szekely, pe un teren viran situat intre cartierele ... The post Fostul abator al Timișoarei, tot cu soarta indecisa appeared first on Renasterea banateana .

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi afirma ca PSD trebuie sa inteleaga ca semnalele din UE privind sanctionarea Romaniei pentru imixtiuni politice in justitie sunt tot mai grave si le cere social-democratilor sa nu riste destinul tarii "pentru dosarele lui Liviu Dragnea".

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Maria Constantin a trecut printr-o perioada deloc usoara ca urmare a divortului de Marcel Toader. Chiar daca lucrurile nu au stat prea bine pentru ea, artista incearca sa treaca peste aceasta perioada si sa se concentreze pe cariera.

- Cristi si Mugurel nu au mai suportat secretele fostului tata vitreg au vrut sa-l confrunte fata in fata la Xtra Night Show! In apararea lor a sarit si Adriana Bahmuteanu care il critica dur pe Cornel Gales.

- Primarul Mihai Chirica intra vineri la judecata sefilor organizatiei judetene a PSD Iasi. Forul de conducere al filialei va decide daca il exclude sau nu din partid, alaturi de doi apropiati ai sai: Gabriel...

- Soarta lui Mihai Chirica in PSD urma sa fie judecata astazi la amiaza de catre sefii organizatiei judetene, insa intrunirile Biroului Permanent Judetean (BPJ) si Comitetului Executiv (CEx) au fost amanate. Astazi dimineata, in jurul orei 09:00, membrii BPJ au inceput sa fie anuntati ca nu se mai tine…

- Membrii Comisiei de Etica din cadrul PSD Iasi au propus marti Biroului Permanent Judetean al filialei excluderea primarului Mihai Chirica din partid, pentru atacurile repetate ale edilului iesean la adresa conducerii PSD.Reprezentanti din conducerea PSD Iasi au confirmat marti seara pentru…

- De ce refuza Marcel Toader sa iși plateasca datoriile la administrație. Afaceristul are probleme mari și risca sa fie executat silit din cauza datoriilor. Acesta a vorbit in direct la Antena 1, despre problemele din ultima perioada. Marcel Toader a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre…

- Marcel Toader a vorbit in cadrul emisiunii "Xtra Night Show" despre un eveniment care s-a intamplat in urma cu un an, dar si despre motivul din cauza caruia refuza sa isi plateasca datoriile de la administratie.

- Testele de personalitate au puterea de a dezvalui chiar și cele mai ascunse secretele ale unui om! Daca ai curajul sa incerci, atunci cu siguranța vei afla multe despre tine și despre destinul ce te așteapta!

- Anunțuri de ultima ora ale ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Imediat dupa investirea cabinetului Viorica Dancila, Vasilescu a spus care este soarta legii pensiilor și cand ar putea fi gata aceasta. "Trebuie facute calcule si reorganizari la Casa de pensii. Cand legea pensiilor va fi adoptata…

- Maria Constantin, proces pentru calomnie și defaimare impotriva fostului soț. Din cauza acuzațiilor aduse de Marcel Toader in ultima perioada, mama artistei a avut grave probleme de sanatate, motiv pentru care, vedeta nu are de gand sa stea cu mainile in san. Cantareața de muzica populara cheama in…

- Dupa ce Oana Zavoranu a anuntat in cadrul emisiunii "Xtra Night Show" ca ofera suma de 100.000 de euro pentru copil, Floricica Dansatoarea a anuntat, potrivit unor surse, ca este dispusa sa devina mama surogat pentru visul divei de a fi mama.

- Ce spune actrița Tora Vasilescu despre soțul ei de origine croata, pe nume Alain. Aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor, in urma cu cațiva ani și este foarte fericita și mulțumita de viața ei. Tora Vasilescu și soțul ei formeaza un cuplu solid, dar și foarte discret, de mai mulți ani. Chiar daca…

- REVOLTATOR… Taras, pana la medicul de familie! Nu e vreo gluma, ci este o realitate vasluiana, care se petrece intr-una din comunele judetului, unde Dispensarul Medical are prea multe si prea alunecoase treptele, pentru un barbat cu un singur picior. “Este obligatorie prezenta unei pante special amenajate.…

- Marcel Toader, marturisire neașteptata despre Gabriela Cristea. Afaceristul a povestit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre rochiile Gabrielei Cristea, ce i-au ramas dupa divorțul de aceasta. Marcel Toader a spus ca a aruncat toate acele haine ale Gabrielei Cristea, in ciuda sumelor mari investite…

- In cadrul emisiunii "Xtra Night Show", Marcel Toader s-a raportat la decizia Oanei Lis de a vinde hainele lui Viorel Lis si a rememorat clipele alaturi de Gabriela Cristea. Marcel Toader a sustinut ca si el a ramas cu haine in urma separarii de Gabriela Cristea.

- Omul de afaceri Marcel Toader a luat o decizie radicala. Acesta iși vinde apartamentul in care a locuit cu patru dintre fostele sale partenere de viața. Marcel Toader, care este in divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin , este pus pe fapte mari. Dupa ce i-a adus tot felul de acuzații,…

- Soarta șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, ar putea fi decisa astazi. Reamintim ca speța polițistului pedofil de la Poliția Rutiera a deschis Cutia Pandorei, iar mentinerea lui Bogdan Despescu in functie a generat scandalul care a dus la plecarea lui Mihai Tudose de la conducerea Guvernului.

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, sustine ca soarta Guvernului trebuie dezbatuta in cadrul Comitetului Executiv National al PSD si nu in spatiul public. "Ca membri ai Guvernului avem obligatia sa respectam increderea pe care ne-au acordat-o cetatenii si sa implementam programul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a plecat in Madagascar.- stire in curs de actualizare…

- Grigore Antipa este unul dintre cei mai cunoscuti savanti ai Romaniei. Destinul a facut ca un copil orfan din Botosani sa realizeze lucruri de o maretie inegalabila in acele vremuri, pe care le-a lasat mostenire generatiilor viitoare.

- Aida Preda, cantareata alaturi de care Marcel Toader si-a sarbatorit ziua, a vorbit in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, despre relatia cu afaceristul. Artista a spus ce-i leaga si de ce a ales sa tina totul secret.

- Viața transformata in calvar pentru o romanca batuta de concubin in Italia. Satula de umilințe, tanara, care este mama a doua fetițe, și-a denunțat partenerul la Poliție, dupa ce a ajuns plina de rani la spital. Potrivit carabinierilor, individul extrem de gelos a amenințat ca o va desfigurat cu acid…

- Anul care se incheie a fost, deopotriva stresant și plicticos. Privind de departe, putem spune ca s-a scris in mai multe feluri istoria politica a Romaniei. Dar traind zi cu zi și vazand chinurile facerii orientarilor politice și ezitarile infinite ale partidelor in a spune un cuvant tare și hotarat…

- Soarta tragica a avut un politist din Buzau joi seara! Acestuia i s-a facut rau chiar in timp ce era la serviciu si, in ciuda incercarilor medicilor de a-l salva, omul legii si-a pierdut viata.A

- Mara Banica a decis sa spuna lucruri nestiute despre Silviu Andrei, DJ-ul de la Xtra Night Show, tocmai astazi, cand el isi sarbatoreste ziua de nastere. Jurnalista le-a spus oamenilor cateva detalii despre el, nestiut de oamenii care il vad numai la televizor.

- Marcel Toader este decis sa divorteze la termenul de marti si nu mai vrea deloc sa amane momentul cand va deveni un barbat liber. Chiar daca la inceput nu a vrut sa faca asta la notar, Marcel Toader spera sa rezolve totul, astazi si sa-si incheie socotelile cu sotia lui, Maria Constantin!

- Secretarul american al Apararii, James Mattis, a afirmat vineri ca nu crede ca rachetele intercontinentale dezvoltate de Coreea de Nord au potențialul de a lovi ținte pe de teritoriul Statelor Unite.

- Indragita interpreta de muzica populara Sofia Vicoveanca a facut o marturisire emoționanta la un post de televiziune. Sofia Vicoveanca, care a avut parte de momente de cumpana in viața ei , a vorbit despre trecerea anilor și despre viața sa in cadrul unui interviu pentru un post de televiziune. Sofia…