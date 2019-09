Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sase mondial, a abandonat, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2,828 milioane dolari, la scorul de...

- Simona Halep (27 de ani, 6 WTA) a jucat in optimile turneului Premier de la Wuhan cu jucaoarea kazaha Elena Ribakina (20 ani, 50 WTA), campioana de anul acesta de la Bucuresti. ACTUALIZARE miercuri, 25 septembrie. Simona Halep a abandonat in optimile turneului de la Wuhan! Simona n-a mai putut continua…

- Simona Halep (27 de ani) a acuzat probleme inca din startul meciului, fiind vizibil incomodata in momentul in care incerca sa serveasca. Deși a condus cu 4-2, Elena Rybakina a caștigat urmatoarele trei game-uri, moment in care Simona Halep a cerut intervenția fizioterapeutului. Simona Halep,…

- Simona Halep, locul 6 WTA si cap de serie numarul 4, a abandonat, miercuri, meciul contra Elenei Ribakina din Kazahstan, locul 50 WTA, beneficiara a unui wild card, din optimile de finala ale turneului de la Wuhan. Halep s-a accidentat la spate in ghemul al noualea, la scorul de 4-4. Ea a cerut time-out…

- Simona Halep (27 de ani, 6 WTA) s-a retras in acasta dimineața, la scorul de 4-5 in primul set, din partida cu kazaha Elena Rybakina (20 de ani, 50 WTA), contand pentru optimile de finala ale turneului Premier 5 de la Wuhan (China). Jucatoarea noastra a intampinat probleme inca din startul meciului,…

- Organizatorii au anunțat ora de incepere a partidei Simona Halep – Elena Rybakina, din optimile turneului de la Wuhan, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ministrul Transporturilor ii raspunde lui Dan Barna cu un video de pe autostrada: V-a fost frica sa intrați? Campioana de la Wimbledon revine…

- Simona Halep (27 de ani), locul 6 WTA, s-a calificat, in aceasta dimineața, in optimile de finala ale turneului de la Wuhan, dupa victoria obtinuta in fata cehoaicei Barbora Strycova (33 de ani, 34 WTA), scor 6-3, 6-2.

- Simona Halep a declarat ca se simte excelent si ca este intr-o forma foarte buna. "Ma simt bine, am jucat mai bine ca anul trecut. Sunt fericita ca m-am intors aici si incerc sa joc cel mai bun tenis al meu. O stiu bine pe Barbora, sunt mereu increzatoare cand joc cu ea, dar e dificil. E o…