Stiri pe aceeasi tema

- Nascut la Oradea, in data de 4 mai 1958, Adrian Berinde suferea de cancer metastazat pe oase, boala grea de care spera sa scape in urma unui tratament ... The post Doliu in lumea muzicii romanesti! Un artist a murit rapus de cancer appeared first on Renasterea banateana .

- Mike Taylor, membru al trupei Walk Off the Earth a murit in noaptea de duminicE spre luni, in somn. El avea 40 de ani, era clEpar, solist vocal "i tatE a doi copii, care i"i plang pierderea, inainte de Anul Nou. Vestea tristE a fost datE de colegii sEi de trupE, iar cauza mor:ii este neclarE.

- Este doliu in lumea muzicii populare. A murit AZI! Muzica populara romaneasca e mai saraca fara el!foto O boala cumplita a fost cea care l-a rapus pe indragitul interpret de muzica populara Lucian Șipoș. Cantarețul avea doar 31 de ani! Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret a murit…

- Cantareata americana de jazz Nancy Wilson, castigatoare a trei premii Grammy, a murit joi in resedinta sa din California la varsta de 81 de ani, a anuntat agentul ei de presa, citat de Reuters. Interpreta...

- Cantareata de muzica soul si jazz Nancy Wilson, premiata cu trei Grammy, a murit la varsta de 81 de ani, a anuntat managerul acestuia, care nu a precizat cauza decesului, potrivit contactmusic.com. Artista,...

- Trompetistul american Roy Hargrove, vizitator frecvent al festivalurilor de jazz europene, a murit la varsta de 49 de ani, s-a anuntat sambata pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Cu mare tristete si devastati de durere anuntam disparitia lui Roy Hargrove pe 2 noiembrie,…

- Richard Gill a fost o figura populara nu doar in cercurile admiratorilor muzicii clasice, ci si pentru eforturile sale de popularizare a muzicii clasice in randul tuturor straturilor sociale. Devenit imaginea muzicii clasice in Australia, Gill era deseori invitat de televiziunile australiene…

- Tony Joe White, personalitate a curentului muzical swamp rock, a murit la varsta de 75 de ani, in locuinta lui din statul american Tennessee, au anuntat vineri reprezentantii casei sale de discuri.