- ​Arsenal Londra a învins-o pe Napoli, în capul de afiș al sferturilor Europa League, scor 2-0, și pornește drept mare favorita la calificare în returul de pe Stadio San Paolo de saptamâna viitoare.Tunarii au deschis repede scorul ('15), dupa o faza la care au combinat…

- Valencia si Chelsea au obtinut victorii in deplasare, joi, in prima mansa a sferturilor de finala ale Europa League la fotbal, in timp ce Arsenal si Benfica s-au impus la diferenta de doua goluri in partidele de acasa. Valencia a facut un pas mare spre semifinale, prin victoria cu 3-1…

- UEFA Europa League a ajuns la sferturile de finala, iar azi se vor juca patru meciuri din turul acestei faze a competiției. Arsenal-Napoli e meciul serii, iar celelalte dueluri sunt: Benfica - Frankfurt, Slavia Praga - Chelsea, Villarreal - Valencia, toate de la aceeași ora, 22:00. Returul se va disputa…

- Napoli - Arsenal se anunta a fi cea mai tare confruntare din sferturile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Echipa la care joaca fundasul roman Vlad Chiriches va fi gazda in tur, pe 11 aprilie, iar mansa a doua va avea loc la Londra, pe 18 aprilie.…

- EUROPA LEAGUE SFERTURI DE FINALA SSC NAPOLI - ARSENAL LONDRA VILLARREAL - VALENCIA BENFICA LISABONA - EINTRACHT FRANKFURT SLAVIA PRAGA - CHELSEA LONDRA EUROPA LEAGUE SEMIFINALE SSC NAPOLI sau ARSENAL LONDRA - VILLARREAL sau VALENCIA BENFICA LISABONA…

- Doua echipe din Anglia, Arsenal și Chelsea, una din Germania, Eintracht Frankfurt, una din Italia, Napoli, doua din Spania, Valencia și Villarreal, portughezii de la Benfica Lisabona și cehii de la Slavia ...

- La sediul UEFA de la Nyon are loc azi, de la 14:00, tragerea la sorți pentru sferturile și semifinalele Europa League. Arsenal, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Napoli, Valencia, Villarreal, Benfica și Slavia Praga sunt cele 8 formații care sunt calificate in sferturile Europa League. Acestea vor fi repartizate…

- EUROPA LEAGUE LIVE. Romanii ramași in competiție sunt Vlad Chiricheș (Napoli) și Alexandru Baluța (Slavia Praga). Napoli va primi vizita lui Salzburg, echipa care a ajuns pana in semifinale la ediția de anul trecut. Slavia Praga va juca meciul tur in deplasare, urmand sa o intalneasca pe Sevilla,…