Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara nu mai are sanse sa prinda locul 5 in grupa A valorica dupa esecul de astazi de la Craiova. Gazda SCMU s-a impus categoric cu 93-65 (39-29). Banatenii ar fi avut nevoie de un succes in Oltenia coroborat cu o victorie a Oradiei in fata Pitestiului pentru a mai avansa o pozitie in […] Articolul…

- Situatie halucinanta la Spitalul Județean din Craiova. Medicii rezidenți pot manca in spital doar contra cost, in timpul garzilor, iar medicii specialiști și primari primesc masa gratuit la bucataria spitalului.

- In noiembrie anul trecut, inspectorii de sanatate au recomandat conducerii o renovare a acestui spital, dar de atunci și pana acum nu s-a intamplat nimic. Citeste si Sase persoane ranite, dupa ce un microbuz a cazut intr-un sant de 3 metri, pe DN1 A Oamenii nu au de ales, sunt obligați…

- Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi este dotat acum la standarde europene: bloc operator nou, aparatura moderna pentru sala de operatie, sectii modernizate. Unitata medicala dispune de ecografe, RMN, tomograf ultramoderne, asa cum mai pot fi gasite doar in cateva locuri din tara, a anunsat Consiliul…

- Ceața densa care a acoperit stadionul din Pitești pare sa afecteze mai mult decat se credea meciul dintre FCSB și Viitorul, care trebuia sa se joace astazi, de la ora 20:00. Din informațiile GSP, televiziunile deținatoare de drepturi nu vor ca meciul sa se joace maine, de la ora 14:00 cum ar dori cele…

- "Ieri, i-am facut lui Busu o poza inainte de spectacol. Eu radeam, iar el voia sa para serios! Poate mult prea serios!Acum Busu lupta! Și o sa fie bine! Pentru ca dincolo de faptul ca e un actor minunat, e un om bun, un coleg generos și un barbat puternic.Lupta Busule! Suntem toți alaturi…

- Actorul Florin Busuioc (56 de ani) a fost operat în cursul noptii de marti spre miercuri la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, dupa ce a suferit un infarct pe scena Filarmonicii "Oltenia", în timpul spectacolului Central Park.

- Infirmiere de la Spitalul Județean de Urgența Alexandria au fost filmate in timp ce mancau semințe și povesteau in UPU, in timp ce pacienții așteptau sa primeasca ajutor. Conducerea unitații medicale spune ca a verificat cazul și nu se confirma acuzațiile, asteptand o plangere pentru a face ancheta.Citește…