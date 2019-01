Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor l-a invitat pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa vina la Ministerul de Finante pentru a discuta deschis, deoarece a auzit din piata ca ar fi presiuni "agresive" din partea BNR catre banci pentru a nu se scadea indicele ROBOR. "Am să fac o invitaţie domnului…

- PNL a depus, vineri, la sediul Avocatului Poporului, o solicitare de sesizare a Curtii Constitutionale asupra Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri fiscal-bugetare. Liberalii spun ca Victor Ciorbea este in concediu, dar trebuie sa semneze aceasta sesizare, pentru…

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții.Citește și: ULTIMA ORA - Viorica Dancila ii raspunde lui Klaus…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 10 decembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 82/2011 privind unele…

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale a restituit suma de 359.473 lei din totalul incasat Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de vineri, 7 decembrie a.c., o Ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene avand in vedere faptul ca, in prezent, procedura de restituire a donatiilor pentru…

- In varianta actuala, OUG prevede ca „permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia se retine in urmatoarele cazuri: la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare”. In amendamentul adus de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, articolului 111 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului…

- Seful statului Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede ca presedintele si vicepresedintii ANCOM sa fie numiti de cele doua Camere ale Parlamentului, reunite in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti si nu cu majoritatea tuturor parlamentarilor. Potrivit…

- Guvernul a adoptat un act normativ, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2018, publicata deja in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2018, prin care romanii vor trebui sa plateasca o garantie, de la 31 martie 2019, pentru fiecare ambalaj reutilizabil al produselor pe care le cumpara.…