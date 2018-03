Stiri pe aceeasi tema

- Acoperișul cladirii Postului de Poliție din Mihalț a luat foc, marți dimineața in jurul orei 02.30. La fața locului s-a deplasat un echipaj al ISU Blaj și in mai jumatate de ora incendiul a fost lichidat. Potrivit IPJ Alba, a fost afectata doar locuința de serviciu de la etaj și nu au fost inregistrate…

- „Biblioteca vie" a reunit in cadrul evenimentului de sambata, de la ora 10, care a avut loc la Palatul Culturii, doua persoane refugiate din Siria, o familie de nevazatori, o persoana de etnie roma, un student din Sri Lanka, o persoana cu dizabilitate motorie si o persoana abandonata de parinti. „Acest…

- Daca la ora actuala LOGANUL si DUSTERUL sunt cele mai vandute modele in Europa, Dacia pregateste noi autoturisme. De la Duster Kaptur, la Kwid, producatorul autohton se impune puternic pe piata

- La finalul acestei luni, indragita autoare de carți pentru copii, scriitoarea americana Michelle Cuevas, vine in Romania. Timp de doua zile, pe 30 și pe 31 martie, Michelle Cuevas va participa la o serie de evenimente care vor avea loc atat in capitala, cat și in afara Bucureștiului. Programul include…

- Incepand cu anul 2018, absolventii institutiilor de invatamant inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de insertie in cuantum de 1.500 lei. Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul…

- Vineri, 30 martie, se anunța inca o Seara Greceasca de pomina cu Ionuț Galani, unul dintre cei mai populari interpreți de muzica balcanica. Se pregateste un show total, cu 15 oameni pe scena, muzica și preparatele grecești pentru cei carora le este dor de soarele Greciei. Ionuț Galani și band-ul sau,…

- O delegatie a administratiei publice locale din Ploiesti a programat o vizita de documentare in Oradea, municipiul clasat pe primul loc al celor mai eficiente administratii din Romania de catre UrbanizeHub. Vizita de lucru in Bihor vine la dorinta primarului municipiului Ploiesti, Adrian Dobre, care…

- Romania, pe locul 36 in clasamentul FIFA. Turcia, echipa pregatita de Mircea Lucescu, sub tricolori. Nationala Romaniei se mentine pe locul 36 in clasamentul pe luna martie publicat, joi, de Federatia Internationala de Fotbal. Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul…

- Federatia Romana de Tenis a pus in vanzare biletele la meciul Romania – Elvetia (21-22 aprilie), programat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, preturile fiind cuprinse intre 75 si 130 de lei. Conform site-ului oficial al FRT, tichetele de intrare se comercializeaza…

- Uniunea Salvati Romania a lansat, marti, o petitie pentru deschiderea terenului din jurul Casei Poporului catre cetateni si organizarea unui concurs international de urbanism si peisagistica pentru amenajarea spatiului ca parc public. Petitia, postata pe site-ul campaniamea.de-clic.ro, este adresata…

- • Daca s-ar tine cont de cerintele din caietul de sarcini, cladirea ar trebui sa fie “luna” V. Stoica Serviciile de salubrizare in stația de cale ferata Ploiești Sud vor costa Regionala Cai Ferate București din cadrul Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA nici mai mult, nici mai puțin de 150.000…

- Ubisoft anunța ca Rainbow Six Siege va primi anumite modificari pe 6 martie cu privire la conținutul diverselor ediții. Advanced, Gold și Complete Editions nu vor mai avea preț Renown al celor 20 agenți originali. Și mai interesant este noul sistem din Starter Edition, care costa doar…

- In urma cu nici doua saptamani, in Maternitatea din Baia Mare s-a nascut un bebelus care cantarea doar 650 de grame! Adelina Maria este cel mai mic copilas care s-a nascut vreodata acolo si a devenit o adevarata provocare pentru medicii si asistentele de acolo.

- Rareori o dezbatere publica starneste atatea patimi si are o asemenea miza politica si societala precum cea relansata de Presedintele Trump in momentul in care, in mod repetat, s-a declarat in favoarea unei legislatii care sa permita ca profesorii sa vina inarmati la ore.

- Elevii clasei a II-a A de la Școala Gimnaziala „Mihail Armencea”, coordonați de profesorul Viorica Hingu, au citit fragmente din povestile „Danila Prepeleac”, „Ivan Turbinca”, „Povestea Porcului”, „Capra cu trei iezi”, „Ursul pacalit de vulpe” si fragmente din volumul „Amintiri din copilarie”. Activitatea…

- Cel mai scump smartphone a fost lansat seara trecuta la Barcelona! Samsung Galaxy S9 este, de fapt, raspunsul sud-coreenilor la modelul iPhone X, scos pe piata in noiembrie. La targul de tehnologie din Barcelona a fost prezentat si primul laptop cu ecran Full View, produs de Huawei, dar si o reinterpretare…

- Nu avem cel mai scump pamant, dar nici pentru buzunarul oricui nu este! La nivel national, preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare s-a mentinut ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000…

- Publicul timișorean este invitat sa descopere cum autorul reușește sa traseze in eseul sau puncte de legatura intre doua spații culturale, prin prisma receptarii lui Roland Barthes in cultura romana, in perioada comunista. Lansarea va avea loc joi, 1 martie, de la ora 18.30. Invitați sa prezinte…

- Judecatorii și procurorii cu o vechime intre 20 și 25 de ani numai in aceste funcții se vor putea pensiona și mai devreme de 60 de ani pentru a obține pensiile de serviciu, potrivit Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.…

- Sala de conferinte "Gavril Scridon" a Bibliotecii Judetene "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud a gazduit miercuri, 14 februarie 2018, lansarea publicatiei "Cartea scolii", realizata de cadre didactice de la Liceul de Muzica "Tudor Jarda" din Bistrita. Evenimentul marcheaza implinirea a doua decenii de invatamant…

- Comparabila cu BlackFriday in ce priveste volumul de produse cumparate, Ziua Indragostitilor este marcata de aproximativ 55% dintre oameni, asaltati offline si online de oferte turistice in „locuri romantice”, recomandari pentru “cine romantice” sau cadouri, evident, romantice.

- IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS Pentru linia a treia irlandeza Josh van der Flier, sezonul s-a incheiat, din cauza unei accidentari la un genunchi, a anuntat luni Federatia irlandeza de rugby (IRFU). IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS…

- Athletic Bilbao nu are decat varianta victoriei in meciul din aceasta seara de pe teren popriu cu codasa Las Palmas.A Bascii pot reintra in calcule pentru cupele europene in cazul in care se vor impune pe teren propriu in fata celor de la Las Palmas.

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA, portretele-robot ale autorilor infractiunii de abuz in serviciu. Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, afirma intr-o postare pe Facebook ca demersul lui Augustin Lazar…

- PAL-V Liberty, primul vehicul comercial care poate circula legal si pe sosea si in aer, a intrat in producția de serie și va fi lansata in luna martie 2018. Cei care vor dori insa sa aiba masina-avion in garaj vor trebui sa scoata din buzunar 400.000 de dolari. Pe siteul companiei a fost deschisa și…

- Microsoft, care a devenit una dintre cele mai profitabile companii din lume promovand softurile de productivitate, a recunoscut, in urma publicarii, luni, a sondajului efectuat in randul a 20.000 de angajati europeni, ca noua tehnologie digitala poate, in unele cazuri, sa scada productivitatea.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plângere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa îi puna la dispozitie o copie a dosarului în care este anchetat în format electronic. El a declarat, duminica seara, la România TV,…

- Incepand de astazi, 01.02.2018, politistii locali vor demara actiunea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/ remorcilor care stationeaza neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzau. Masura privind ridicarea autovehiculelor stationate neregulamentar se poate dispune in conformitate…

- La Editura Trei, a aparut volumul „Omul si simbolurile sale”, scris de renumitul Carl Jung si de colaboratorii si discipolii sai, M.-L. Von Fran, Joseph L. Henderson, Jolande Jacobi si Aniela Jaffe. Cartea ar fi singura pe care Jung ar fi gandit-o pentru publicul larg, tratand despre legaturi dintre…

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- Acest club este unul stiintific, si se intruneste in serile cu luna plina. Intalnirea de miercuri, din Sala Galerii, va presupune o dezbatere despre carti, despre drumul parcurs de carte si despre motivele pentru care avem nevoie de acestea. Invitatul serii va fi Eugen Benea, care va vorbi despre proiectele…

- Primaria Capitalei dezbate noul proiect de regulament de taxi care limiteaza utilizarea aplicațiilor de e-hailing. Astfel instituie pentru clienți obligativitatea utilizarii exclusive a dispeceratelor, prin comenzi telefonice sau aplicații online care apartin respectivului dispecerat. Cu…

- Violonistul si compozitorul Edvin Marton va concerta pe 20 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti. Biletele pentru spectacolul „Stradivarius Concert Show” au fost puse in vanzare si au preturi cuprinse intre 65 si 270 de...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet.

- "In weekend am eliminat multe dintre amendamentele pe care le propusesem, am modificat multe dintre ele ca si forma. Am luat din celelalte state formele, le-am modificat un pic ca si forma si le voi propune in sensul asta. Abuzul in serviciu, propunerea mea o sa fie sa-l dezincriminam ca in 90 %…

- Scumpirile s-au tinut lant de cand Guvernul PSD si-a dat seama ce gaura a facut in buget. Singura lor solutie a fost sa creasca preturile la orice si sa ne “certe” ca ne luam ouale de la bunici, in loc sa sustinem economia cumparandu-le de la supermarket. O afirmatie cel putin jenanta,…

- Un angajat al primariei comunei Barzava, Irina Bolojan, și-a postat luni, 15 decembrie, demisia pe Facebook, iar postarea a fost distribuita pe pagina satului Capruta, pentru informarea locuitorilor comunei. Intre timp, postarea a disparut de pe pagina respectiva, insa am primit o imagine a acesteia.…

- Superland s-a deschis la inceputul lunii ianuarie si a avut deja mii de vizitatori. Este mai scump decat celelalte locuri de joaca din Brasov, dar are si mult mai multe atractii, unele in premiera in Romania.

- Sora a mai sustinut doua conferinte la TNB, iar acum, la varsta de 101 ani, a optat pentru o intalnire inedita. Conferinta va incepe cu proiectia, in premiera, a unui film, un portret-documentar cu o durata de 45 minute, urmata de un dialog cu publicul. Conferinta „101. Dialog cu Mihai Sora"…

- Radu Calin Cristea spune ca este dreptul oricarui manager sa iși gestioneze afacerea dupa cum dorește, insa interzicerea unei carți este departe de spiritul democratic al oricarei țari. Dupa interzicerea carții, autorul a semnat o scrisoare deschisa pentru Gabriel Liiceanu, la care nu a primit un…

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…

- Un nou festival, DET Open Air, se va desfasura in aceasta primavara in Bucuresti, la Arenele Romane. Evenimentul este dedicat trupelor de metal si celor aflate la inceput de drum, iar primele 200 de bilete au pret redus.

- Consiliul Județean Sibiu a convocat miercuri, 10 ianuarie, o prima intalnire din acest an cu primarii din județ. Principalul scop al intalnirii a fost de a le prezenta edililor noile oportunitați de finanțare pe mai multe axe prioritare din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Totodata,…

- Mai bine de 60 de aleși nu s-au remarcat in plenul Parlamentului decat la depunerea juramantului sau cand si-au anunțat prezența la lucrarile din plen. Dar in schimb in anul care a trecut, si-au marit indemnizațiile, si-au dublat sumele forfetare, ...

- dav Avand in vedere ca ritmul tot mai accelerat de evolutie, in ceea ce privește lumea contemporana si acumularea progresiva de informatii și-a pus amprenta asupra preocuparilor societații actuale, oamenii zilelor noastre s-au indepartat de cele mai importante surse de informație. Se intalnește tot…

- Marius Șumudica, antrenorul celor de la Kayserispor, a vorbit despre posibilitatea de a reveni in Liga 1 și a spus ca ar fi tentat sa o antreneze pe Dinamo. "La Dinamo m-aș duce și maine, daca n-aș avea serviciu și Dinamo nu ar avea antrenor. Este o echipa pe care oricand o iau in calcul. Ar fi un dezastru…

- Ritmul tot mai accelerat de evolutie in ceea ce privește lumea contemporana si acumularea progresiva de informatii a pus amprenta asupra preocuparilor societații actuale, oamenii indepartandu-se de cele mai importante surse de informație. Se intalnește tot mai rar „gestul” de a citi o carte, de a intra…