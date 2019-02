VIDEO Sindile (Jandarmeria Română): Mi-aş dori un buget cu 520% mai mare, cum se vorbeşte Seful Jandarmeriei Romane, Ionut Catalin Sindile, a negat luni ca institutia pe care o conduce va avea in acest an un buget cu 520% mai mare decat in 2018, insa a precizat ca Jandarmeria ar avea nevoie de acesti bani pentru achizitii de echipament. "Investitiile care au fost facute (in 2018 - n.r.) - cele patru milioane - credeti-ma ca au asigurat in mica masura (necesarul - n.r.), pentru ca deficientele pe aceasta latura sunt majore. (...) Este inca nevoie de acel buget mai mare. Dar acel buget de care se spunea, de 520% mai mare, sincer, personal mi-as dori, dar nu cred sa existe asa ceva. Deocamdata,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

