- Mirela Vaida, cunoscuta prezentatoare de la Antena 1, a fost la un pas de moarte dupa ce a pierdut o sarcina. Vedeta tv a vorbit pentru prima data despre cea mai grea perioada din viața ei. Mirela Vaida este foarte fericita in prezent, mai ales ca are o familie mare și ințelegatoare. Mai mult decat…

- Mirela Vaida a decis sa spuna lucrurilor pe nume dupa ce s-a scris ca ar fi fost data afara de la Antena 1 și ca ar fi semnat cu alt post TV. Mirela Vaida a incheit colaborarea cu postul de televiziujne Antena 1. deranjata de faptul ca s-a spus ca ar fi fost data afara și ca ar fi semnat cu o alta televiziune,…

- Gabriela Cristea a facut marturisiri la emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o prezinta la Antena Stars. Prezentatoarea de televiziune urmeaza sa devina mamica pentru a doua oara peste puțin timp. Vedeta abia așteapta acest moment. La emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars, Gabriela…

- "Din premiul in valoare de 100.000 euro, Organizatorul va deduce impozitul legal datorat", au anuntat cei de la Kanal D. Astfel, dupa impozitul de 16 %, Beatrice va ramane cu 84.000 de euro. Citeste si EXATLON ROMANIA 2019. Probleme dupa prima editie a noului sezon. Ce s-a intamplat…

- Mama fostei prezentatoare de televiziune Anca Serea a facut dezvaluiri despre aceasta intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars. Mama Ancai Serea este foarte mandra de fiica sa. Aceasta a facut marturisiri neștiute despre vedeta de televiziune. „In primul rand mi-am dorit sa nu se…

- Andreea Raicu a vorbit de multe ori despre problemele pe care le-a intampinat in trecut. Totuși, se pare ca acum, viața ei este exact așa cum și-a dorit. Vedeta se ghideaza in viața dupa propriile reguli. Ea a declarat ce obicei are la sfarșit de an, dar și despre cum petrecea Craciunul in familie,…

- Ami a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre sarcina. Vedeta a spus daca va fi fata sau baiat si cand va naste. Nu, inca nu ste insarcinata, insa artista spera ca pana la marele moment sa nu mai treaca mult timp.