- Christina Roulund, o femeie in varsta de 35 de ani, a ajuns pe mana medicilor cu grave probleme. Dar niciun doctor n-a putut sa-i explice de ce pe piele i-au aparut tot felul de pete, de ce privirea i s-a incețoșat, de ce nu mai avea mintea limpede, era veșnic obosita, iar durerile n-o paraseau nicicum.…

- Invitata in platoul lui Mihai Morar, la emisiunea "Rai Da Buni", Elena Gheorghe a vorbit despre nemultumirile din acest an si despre planurile de viitor. Artista a dezvaluit ca sotul ei a suparat-o foarte tare din cauza vacantelor care au cam lipsit din viata lor, in acest an.

- A trecut printr-un divort dureros, iar acum a rasarit si soarele pe strada ei! Paula Chirila radiaza de fericire de cand are un nou iubit. Prezentatoarea tv a facut cateva dezvaluiri picante despre barbatul cu care isi reface viata. Invitata in platoul emisiunii „Rai Da Buni”, vedeta a marturisit ca…

- Paula Chirila si-a gasit din nou dragostea si de atunci este numai cu zambetul pe buze! Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni", vedeta a facut cateva dezvaluiri picante despre barbatul cu care isi reface viata.

- Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni", Oana Lis a facut o afirmatie care a pus pe ganduri telespectatorii! Desi are o relatie cu un barbat mai in varsta ca ea, blondina a spus ca nu recomanda o astfel de relatie. Sa fie nemultumita de viata amoroasa pe care o traieste?

- Dupa o cina romantica in compania frumoasei sale soții, intr-un restaurant din Capitala, Pepe nu s-a mai putut abține și a recurs la un gest mai puțin obișnuit in public. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, imagini savuroase cu unul…

- A fost o zi neagra pentru parintii lui Stefan, baietelul de un an si zece luni, care a murit in urma unei interventii la spitalul Sanador, din Capitala, potrivit stirileprotv.ro.Bietii oameni si-au inmormantat copilul si asteapta explicatii pentru moartea lui. Insa anchetele sunt abia la inceput.…

- Durere fara margini. Stefan, baietelul de un an si zece luni care a murit sambata intr-un spital privat din Capitala a fost condus pe ultimul drum. Parintii au depus mai multe plangeri si spera ca cei vinovati vor raspunde.