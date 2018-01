Stiri pe aceeasi tema

- Doi minori din Alba Iulia s-a ales cu dosare penale dupa ce au furat autoturisme, le-au condus fara permis, iar unul dintre ei a produs un accident. Potrivit IPJ Alba, in 4 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Aba Iulia l-au identificat pe un minor de 15 ani, din municipiu,…

- O companie chinezeasca a ajuns la concluzia ca e destul de greu, de obositor si de stresant sa tragi mereu dupa tine valiza atunci cand te plimbi prin aeroport. Astfel ca au ajuns la o solutie destul de interesanta pentru aceasta problema.

- Un accident de circulatie s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie 2018 pe raza localitatii Petrova, pe drumul national 18. La ora 3.40, un barbat a sunat la 112 pentru a anunta ca un autoturism BMW a fost implicat intr-un accident rutier, insa la volan nu este nicio persoana. In scurt timp,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Porsche, model Panamera S E Hybrid, semnalat ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 28.12.2017, in jurul orei 12.00, actionand…

- Polițiștii gherleni au fost sesizați despre faptul ca a avut loc o spargere intr-un apartament din Gherla. In urma verificarilor facute de oamenii legii, a reieșit faptul ca dintr-un apartament situat in apropierea strazii Gelu din Gherla a avut loc o spargere in urma cu aproximativ doua saptamani.…

- O femeie, de 47 de ani, din Targu Jiu, a fost prinsa ieri la furat intr-un supermarket din oras. Astfel, Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de reprezentanții unui centru comercial din localitate, despre faptul ca au identificat o persoana ...

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, banuit de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala in care a patruns prin efractie. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 19 decembrie a.c., politistii de investigatii…

- "Ca sa sumarizez faptele, misiunea mea era sa fac inmultesc banii clientilor”, a declarant el. Gaglio era unul dintre cei doi manageri ai unui fond de administrare de averi elvetian denumit Hottinger & Partners. Clientii lui erau din toata lumea: oameni de afaceri din Singapore, artisti din Italia,…

- Conform presei centrale, frumoasa bruneta ar fi plecat de langa iubitul ei cu care are doi copii. Roxana Dobre, originara din județul Gorj, ar fi decis ca este cazul sa isi ia lumea in cap si sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in bratele fostului iubit. „Orice barbat…

- Doi tineri, unul de 18 ani, iar celalalt de 20 de ani, au fost arestați preventiv sub acuzația de furt calificat. Decizia a fost luata vineri, de Judecatoria Focșani, și nu este definitiva. Cei doi sunt acuzați ca au furat bunuri in valoare de 4 mii de euro din mai multe locuințe din Cirligele.…

- Politistii locali au surprins, marti dupa-amiaza, in flagrant doua femei: Rebeca C., de 20 de ani, din comuna Gura Vaii, judetul Valcea, si Robertina Adela S., de 17 ani, din comuna Baiculesti, judetul Arges, in timp ce furau dintr-o masina ...

- L-a tepuit pe un cetatean britanic de o masina de 23 de mii de euro din Marea Britanie pe care a amanetat-o apoi la un pret de de patru ori mai mic la Constanta. Sunt acuzatiile care i se aduc unui tanar din Mangalia despre care oamenii legi spun ca ar fi incercat mai intai sa vanda autoturismul de…

- Richard Walker, un britanic, a avut parte de o experienta inedita, dupa ce cineva i-a furat iPhone-ul. Decis sa isi recupereze bunul, barbatul a folosit aplicatia de localizare ca sa vada unde a ajuns telefonul sau furat. A ramas fara cuvinte cand a observat locul in care se afla: la peste 4.500 de…

- Magazin specializat in comercializarea telefoanelor mobile, devastat de hoti. Au furat, in doar cateva secunde, telefoane mobile de lux si au disparut fara urma. S-a intamplat noaptea trecut in sectorul Centru al Capitalei.

- Un tanar de 16 ani este cercetat pentru tentativa la furt calificat dupa ce a fost prins de oamenii legii cand cauta bunuri de valoare intr-un autoturism, la care fortase sistemul de inchidere.

- Un consilier raional din Straseni si alti doi barbati, membrii ai unei grupari infractionale specializata in sustragerea din strainatate a mijloacelor banești in proporții deosebit de mari, au fost retinuti de PA, SIS si CNA.

- Un tanar de 28 de ani din judetul Vaslui, cercetat pentru furtul a peste 400 de ciocolate din doua supermarketuri din oras a fost prins de prins din nou in flagrant dupa ce a sustras tot ciocolata. Tanarul de 28 de ani nu fura orice tip de ciocolata, ci doar tabletele cu ghimbir. Angajatii magazinelor…

- Europarlamentarul Maria Grapini a vrut sa fie primul politician care le-a urat romanilor, de Ziua Nationala a Romaniei, “La multi ani, intru unitate, solidaritate, omenie si intelepciune!”.

- Fetele de la Botoșani iși continua periplul pe la televiziunile centrale. Daca saptamana trecuta au fost invitate ”La Maruța”, joi au mers din nou la Pro TV. De aceasta data insa la emisiunea Vorbește lumea.

- Cele peste 300 de actiuni derulate, de la inceputul anului, de catre politistii salajeni de la structurile de ordine publica pentru combaterea ilegalitatilor in domeniul silvic s-au lasat cu amenzi usturatoare si confiscari.

- In data de 20.11.2017, in jurul orei 10.20, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Șoimuș au depistat un barbat de 30 de ani, in timp ce incarca material lemnos intr-o autoutilitara, in curtea unui imobil, din localitatea Balata. Barbatul a declarat ca materialul lemnos l-a gasit taiat…

- Angajata a postat imaginile pe internet si spera ca cei doi hoti sa fie prinsi cat mai repede. Cei doi tineri au intrat in magazin si au vazut geanta vanzatoarei, care se afla dupa tejghea. Hotii au profitat ca angajata era ocupata in acel moment cu un client, iar unul dintre ei s-a intins si a furat-o.…

- Cei trei barbați reținuți dupa ce ar fi burat bani dintr-o sala de jocuri din Alba Iulia au fost duși, vineri, la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale. Politistii din Alba Iulia au depistat, in flagrant delict, 3 barbati banuiti de comiterea furtului sumei…

- Polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie calificata. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in data de 22 octombrie, George Mogosi, de 20 de ani, din comuna Draganu ar fi patruns…

- Un celebru magazin de whisky din Paris a fost pradat de hoti. Infractorii s-au dus direct la vitrina unde erau expuse licorile de colectie. Au incarcat in mai multe genti de sport 69 de sticle cu whisky si s-au facut nevazuti.

- Politistii din Cimpeni au identificat, cu operativitate, persoana banuita de comiterea unui furt de telefon mobil in valoare de 3.800 de lei. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 13 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Orasului Cimpeni,…

- Dupa ce, in urma cu puțin timp, Catalin Botezatu a anunțat ca sufera cumplit din cauza decesului matușii sale, designerul vestimentar pare sa iși fi revenit pe deplin. Sau, cine știe, se consoleaza cum știe el mai bine.

- Un tanar in varsta de 20 de ani, angajat al unui autoservice, a furat un autoturism pe care un client il lasase pentru reparații si a mers sa se plimbe prin oraș cu el, informeaza UNIMEDIA.

- Politistii din Aiud au retinut un barbat care este banuit de comiterea unui furt de componente metalice de la o centrala termica depozitata in anexa unei locuinte din Aiud. Potrivit IPJ Alba, politistii de investigatii criminale au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat…

- O femeie a surprins in casa sa o persoana necunoscuta care incerca sa sustraga bunuri, iar in urma apelului la 112 polițistii au descoperit ca persoana era deja condamnata pentru aceeași infracțiune.

- Andrei Efimov, in varsta de noua ani, a disparut ieri de pe terenul de joaca dintr-un sector al orașului Odessa, Ucraina. Baiatul ar fi fost furat de o tanara de 16 ani din Republica Moldova, scrie dumskaya.net, cu referire la șeful poliției din Odessa. Baiatul a fost gasit și este in siguranța.

- 22 de maicuțe de la Manastirea Colilia din județul Constanța, lacaș izolat, alimentat electric cu generatoare de curent, a ramas in pragul iernii fara caldura, apa și lumina. Maiculețe infrunta gerul și bezna dupa ce hoții au furat generatoarele electrice, cumparate de manastire in rate și neachitate…

- Trei barbati din Baia de Fier sunt cercetati de politisti pentru furt dupa ce au fost depistati transportand cu o autoutilitara peste doua tone de fier vechi, fara a detine documente de provenienta,...

- Doi tineri s-au ales cu catuse la maini dupa ce saptamana trecuta au dat o spargere la o casa din Telesti ai carei proprietari erau plecati la munca in strainatate. Indivizii si-au ales cu grija tinta, iar oamenii din sat sunt convi...

- Doi tineri, de 20, respectiv 29 de ani, din Telesti, Gorj, au fost retinuti aseara de politie, dupa ce au spart o gospodarie de pe raza localitatii si au sustras bunuri in valoare de 10.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, suspectii ...

- Romanul care a furat bijuterii in valoare de cinci milioane de euro de la Paris, cunoscut si sub numele ”Calu Machedonu”, e de-a dreptul ghinionist. Este a doua oara pentru el cand isi face bagajele sa plece acasa de la inchisoare, dar este obligat sa despacheteze din cauza interventiei procurorilor…

- Trei cetațeni ai Federației Ruse, tineri cu vârste cuprinse între 27 și 31 de ani, au sustras patru veste de salvare de la bordul unei aeronave. Totul s-a întâmplat la sfârșitul saptamânii trecute pe Aeroportul Internațional Chișinau, pe numele lor fiind inițiate…

- Evenimentul s-a petrecut pe raza comunei Breaza, intr-o padure, iar incidentul este anchetat de un procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Mureș, Andreea Pop, a declarat ca furtul de lemne a fost sesizat la…

- Un barbat de 36 de ani a fost reținut de polițiștii din capitala dupa ce a batut un taximetrist și i-a furat mașina. El este acum cercetat pentru talharie și distrugere. Polițiștii au fost sesizați prin intermediul 112, de catre un barbat, in varsta de 53 de ani, taximetrist, cu privire la faptul ca…

- Un clujean care a furat cutia milei a fost lovit de o ambulanța. Un tanar din Cluj, in varsta de aproximativ 20 de ani, a furat cutia milei dintr-o biserica aflata in centrul orașului Cluj-Napoca. Doar ca, atunci cand fugea cu prada, a traversat o strada in fuga și neregulamentar, moment in care a fost…

- Petru, fost concurent la "Mireasa pentru fiul meu", trece dintr-o problema in alta. Tanarul a incercat sa iși faca un viitor peste hotare, acolo unde a plecat sa munceasca. Din pacate, nu a avut noroc și de foarte multe ori a indurat situații care mai de care mai grele.

- Tribunalul Galati a emis mandate de arestare preventiva pe numele a doi tineri, de 20 si 23 de ani, iar un minor a fost plasat sub control judiciar. Cei trei sunt acuzati de talharie si tentativa la omor dupa ce au patruns in locuinta unui batran si l-au batut crunt ca sa le dea banii pe care credeau…

- Și-a lasat bicicleta langa magazin, iar cand s-a intors dupa 5 minute n-a mai gasit-o, așa ca a anunțat poliția. Faptașul este un minor in varsta de 14 ani, care se afla in grija rudelor.

- In dupa amiaza zilei de 7 octombrie, in jurul orei 16.00, pe strada Nicolae Iorga din Alba Iulia, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, au depistat-o pe o femeie, in varsta de 29 de ani, din municipiu, ce avea asupra sa un retroproiector si o cana, bunuri ce s-au…