- Bianca Andreescu (15 WTA), jucatoare canadiana cu origini romane, a invins-o pe americanca Taylor Townsend (116 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-2, și s-a calificat in sferturile de finala de la US Open. Andreescu le-a razbunat pe Simona Halep și Sorana Cirstea, jucatoare eliminate de Towsend in ultimele tururile…

- Bianca Andreescu mai face o victima in circuitul WTA. Jucatoarea de origine romana s-a calificat in optimi la US Open dupa ce a eliminat-o pe Caroline Wozniacki, scor 6-4, 6-4. Bianca Andreescu (20 de ani, 15 WTA) a avut nevoie de o ora și 33 de minute pentru a trece de fostul lider mondial Caroline…

