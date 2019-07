Stiri pe aceeasi tema

- ​​Simona Halep a prezentat miercuri seara trofeul cucerit la Wimbledon, în cadrul unei ceremonii la Arena Naționala. Simona și-a facut intrarea pe Arena Naționala alaturi de Ion Țiriac, pe piesa celor de la Queen "We are the champions", le-a mulțumit zecilor de mii de fani pentru prezența…

- La spada au fost peste 200 de copii, printre care și sportivii de la LPS Bihorul Oradea, antrenați de Nicolae ILLE. Spadasinii oradeni au reușit sa obțina cinci medalii la cele trei categorii de varsta! Echipa feminina de spada a LPS Bihorul Oradea (Popa Maria, Alexandra Dragan,…

- Comisia Naționala de Strategie si Prognoza (CNSP) a anunțat ca joi va fi deschisa sesiunea 2019 pentru depunerea Formularelor pentru finanțarea construcției gradinițelor cu profil sportiv. Este vorba de o schema de ajutor de minimis. Din comisia de evaluare fac parte cinci persoane: Gheorghe Hagi, Nadia…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, a anuntat joi ca din comisia de selectie a aplicatiilor pentru programul guvernamental privind construirea de gradinite sportive vor face parte mari nume ale sportului romanesc si i-a mentionat pe Gheorghe Hagi, Nadia Comaneci si Gheorghe…

- Ilie Nastase se pregatește de a cincea nunta, la aproape 6 ani de la precedentul moment cand și-a dus aleasa, Brigitte Sfat, la altar. Doar ca evenimentul monden nu va avea loc la data stabilita inițial, 8 august, ci cateva zile mai tarziu. "Pe 8 august 2018 ne-am intalnit la mare, iar pe…