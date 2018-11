Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a ajuns greu astazi la Calarași, cu o ora întârziere fața de programul anunțat, date fiind condițiile dificile de trafic cauzate de viscolul de afara, dar a meritat efortul.

- Pe un ger cumplit si cod galben de viscol, Simona Halep s-a deplasat miercuri, 28 noiembrie, la Calarasi, pentru a petrece alaturi de familie impreuna cu membrii comunitatii locale de aromani.

- Simona Halep, liderul mondial din clasamentul WTA, și-a intrerupt astazi sesiunile de antrenamente pentru a fi prezenta la Calarași, acolo unde a primit titlul de cetațean de onoare al orașului. Insoțita de parinți și cațiva prieteni, Simona Halep a ajuns in aceasta dimineața la Calarași, unde a primit…

- Simona Halep, numarul unu mondial la tenis, a primit, miercuri, titlul de cetatean de onoare al minicipiului Calarasi.Halep a fost ovationata de toti cei prezenti in sala de spectacole Barbu Stirbei. Citește și: SURSE Toți salariații din Romania sunt vizați! Ce se intampla cu creșterea…

- Simona Halep a fost ovationata de toti cei prezenti in sala de spectacole Barbu Stirbei. "Multumesc pentru aceasta zi frumoasa tuturor celor care au considerat acest titlu si familiei mele", a spus Simona Halep. "La multi ani, Romania!", a mai spus ea. La finalul evenimentului, Halep s-a prins…

- Castigatoarea titlului de Grand Slam de la Roland Garros in 2018, Sioma halep este asteptata la Calarasi peste o saptamana unde i se acorda titlul de cetatean de onoare al orasului de pe malul Borcei.

- Laura Avila, 36 de ani, din Dallas, și-a facut o programare pentru o rinoplastie in Mexic pentru ca operație costa mult mai puțin decat in SUA. Agentul imobiliar a mers pe 30 octombrie la Rino Center din Juarez pentru a se opera la nas. Logodnicul femeii, Enrique Cruz a mers alaturi de ea pentru a-i…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) va debuta la Wuhan marti, 25 septembrie, in jurul orei 16:00, intr-o partida in care o va intalni pe Dominica Cibulkova (Slovacia, 30 WTA), invingatoarea Monicai Niculescu in primul tur al turneului chinez, scrie Mediafax.Inainte de a lua in mana racheta, liderul…