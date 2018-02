Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul IKEA, Ingvar Kamprad, a lasat in urma sa o avere de peste 58 de miliarde de dolari, dar prea puțin din aceasta va fi moștenita de membrii familiei sale, scrie Bloomberg. La moartea sa, în urmă cu câteva zile, averea fondatorului IKEA, Ingvar Kamprad, depășea 58…

- La sase luni de la disparitia prematura a cantaretei de muzica de petrecere, Denisa, tatal vedetei, Emilian Raducu a ajuns de urgenta pe mana medicilor. Probleme de sanatate cu care se confrunta Emilian Raducu, de ceva vreme, par ca s-au accentuat in ultimele zile. Barbatul care sufera de o semipareza…

- Copilul tau primeste a doua alocatie! Vezi ce trebuie sa faci pentru a beneficia de acesti bani. Alocația pentru susținerea familiei a fost instituita de administratiile locale ca forma de sprijin pentru familia/persoana singura cu venituri reduse care are in creștere și ingrijire copii in varsta de…

- Cristina Balan este revoltata de cazul sfasietor al femeii injunghiate de sot intr-o gradinita. Cantareata a scris un mesaj pe Facebook, prin care trage un semnal de alarma dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala.

- Dr Mihaela Andreescu (foto), șefa Secției de Hematologie a Spitalului Colentina din București, alaturi de mai mulți medici sufletiști, au luptat sa salveze viața unui tanar bolnav de leucemie pe care niciun chirurg „de la stat” nu voia sa-l opereze pe creier. Și au reușit. Acestei povești, despre viața…

- Fosta sotie a militarului care si-a ucis concubina intr-un coafor din localitatea Titu , judetul Dambovita, spune ca acesta era violent si ca a facut nenumarate plangeri la politie impotriva lui, dar au fost luate in seama doar dupa ce militarul a atacat-o cu un topor. Reprezentanti ai Politiei Dambovita…

- Fratele militarului retinut dupa ce si a ucis iubita intr un coafor din Titu, judetul Dambovita sustine ca barbatul avea probleme cu bautura si spune ca parintii lui, batrani si bolnavi, sunt devastati. Si fosta sotie a militarului a sustinut ca problemele de comportament ale lui Florin Oprea erau cunoscute…

- Un bistritean de 45 de ani s-a trezit zilele trecute luat pe sus de catre politisti si instiintat ca a fost condamnat de un tribunal din Belgia la 4 ani de inchisoare cu executare pentru tentativa de omor. Potrivit familiei acestuia, barbatul ar fi fost atacat de doi moldoveni acum doi ani in Belgia…

- Politistii gorjeni ancheteaza conditiile in care a murit un barbat, de 59 de ani din comuna Calnic, ars ieri intr-un incendiu, in propria locuinta. Barbatul a fost gasit ieri de pompieri langa o soba dintr-o camera a casei sale, in care locuia singur. Cercetarile continua in vederea stabilirii cu exactitate…

- • Polițiștii Poliției orașului Babeni au dispus sambata, 20 ianuarie a.c., sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, reținerea unui barbat de 48 de ani, banuit ca și-ar fi agresat fosta soție. Polițiștii au reținut pentru 24 de ore, un barbat din orașul Babeni, banuit ca si-ar…

- Cantaretul Enrique Iglesias si Anna Kournikova au devenit parinti. Fosta jucatoare de tenis, in varsta de 36 de ani, a nascut gemeni, un baiat si o fata. Cei doi copii, Nicholas and Lucy, au venit pe lume la mijlocul lunii decembrie, in Miami, Florida.

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- Rochii si costume cu paiete sau din catifea, pentru doamne, si sacouri in culori tari pentru domni. Sunt tendintele pe care designerii mizeaza pentru seara de Revelion. Cei care vor sa straluceasca la miezul noptii scot din buzunare chiar si mii de euro, pentru hainele de petrecere. Sau inchiriaza tinute…

- Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la politie. La o zi dupa accident compania care detine supermarketul din Craiova a anuntat ca regreta cele intamplate si va fi alaturi de familia victimei.…

- Se implinesc 4 ani de la teribilul accident de schi al lui Michael Schumacher. Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1 este tratat in locuința familiei sale din Elveția, la 4 ani de la accident.Despre situația din prezent a lui Schumacher se știu puține lucruri. Ultimul anunț oficial a fost acum…

- Un barbat in varsta de 52 ani a murit, miercuri, 27 decembrie, dupa ce un container metalic a cazut peste el, intr-un magazin Selgros. Reprezentanții Selgros Romania transmit ca au contactat familia victimei decedate. Selgros Cash & Carry iși exprima regretul profund pentru pierderea…

- PENAL…Pentru Neculai Horobet cariera de avocat se apropie de final dupa ce a fost trimis in judecata, acuzat de trafic de influenta, de catre procurorii anticoruptie. Alaturi de acesta, in acelasi dosar, acuzat de cumparare de influenta, a fost trimis in judecata si Daniel Stanescu, un barbat din Grajduri…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut publice o serie de modificari referitoare la regulamentul de taximetrie din București, in cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de marți, 19 decembrie.

- Soția lui Ion Iliescu a afirmat, la Romania TV, ca medicii i-au schimbat tratamentul lui Ion Iliescu și i-au recomandat sa nu iasa din casa. Ion Iliescu a fost marele absent la Parada de 1 Decembrie. Bineințeles, el a lipsit și la funeraliile Regelui Mihai. Problemele de sanatate…

- Guvernul Statului Israel "impartaseste durerea familiei regale si a poporului roman pentru moartea Regelui Mihai I al Romaniei, un prieten al poporului evreu", afirma premierul Benjamin Netanyahu, intr-un mesaj transmis AGERPRES. Seful executivului Statului Israel vorbeste de dimensiunea istorica a…

- GROAZA…Satenii din localitatea Rediu Galian, comuna Codaesti, locul de bastina al barbatului decapitat in Italia, sunt ingroziti de ce s-a intamplat cu Costel Ciobanu, barbatul descoperit mort in Italia. Isi asteapta consateanul acasa pentru a fi inmormantat crestineste, dar vor sa fie prins si autorul…

- Tocmai pentru ca în perioada aceasta urmeaza o avalanșa de ocazii speciale, de petreceri tematice, festive, doamnele se simt puse într-o încurcatura estetica. Tocmai ținuta potrivita pentru astfel de cadre reprezinta un bun motiv pentru o noua sesiune de shopping. Așadar, Bobomoda…

- Jumatatea Dolce & Gabbana impresionat de Delia. Celebrul creator de moda, Stefano Gabbana a publicat pe contul lui de socializare o imagine cu artista noastra, care poarta o ținuta spectaculoasa. Celebrul creator de moda Stefano Gabbana a fost fascinat de aparitia Deliei intr-o tinuta Dolce & Gabbana,…

- Simona Gherghe se bucura din plin de fetita ei, care a venit pe lume in urma cu mai bine de sase luni. Atat vedeta, cat si sotul ei, Razvan Sandulescu, au parte de momente unice alaturi de micuta Ana Georgia, care le insenineaza fiecare zi din viata. ( CITESTE SI: Vedeta TV i-a chemat de urgenta de…

- Ambasada Germaniei la București transmite condoleanțe poporului roman și familiei fostului suveran la moartea Regelui Mihai, se arata pe pagina oficiala de Facebook a misiunii diplomatice. "Ambasada Republicii Federale Germania dorește sa transmita pe aceasta cale sincere condoleanțe…

- REGELE MIHAI A MURIT. Andreea Raicu si Simona Gherghe sunt doua primele vedete care au facut publice mesaje de condoleante la scurt timp de la aflarea vestii ca Regele Mihai I a incetat din viata. Dintre politicieni, fostul premier a asternut si el cateva ganduri pe internet.

- Romania a primit, recent, o noua condamnare la CEDO, intr-un proces privind tratamentul inuman aplicat unui detinut care suferea de cancer si care a decedat din cauza tratamentului inadecvat din spitalul penitenciar. Verdictul? Statul roman trebuie sa plateasca 9000 de euro fiului detinutului decedat.…

- Iarna nu-i ca vara si tinuta sau accesoriile trebuie sa fie in ton cu vremea de afara si trebuie sa se incadreze in tendinte. Astfel, piesele si accesoriile de vara nu mai au ce cauta la tinuta potrivita sezonului rece. Cu toate acestea, nu trebuie sa-ti sacrifici bijuteriile in favoarea salurilor,…

- Lumea teatrului a primit o noua lovitura la doar o zi de la inmormantarea indragitei Stela Popescu. Disparitia Cristinei Stamate a mai deschis o rana in sufletele celor care au avut ocazia sa o cunoasca sau sa lucreze cu ea, iar cei care au admirat-o si-au exprimat regretele si tristetea prin mesaje…

- Stela Popescu si-a dat ultima suflare neasteptat, in holul casei sale din Bucuresti, unde a fost gasita multe ore mai tarziu de fata ei adoptiva. Moartea uneia dintre cele mai mari artiste din tara i-a socat profund pe apropiati, iarA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat un detaliu care te…

- Monica Pop este foarte suparata fiindca cei care au fost langa Stela Popescu la ultima aparitie publica a actritei nu au chemat o ambulanta. Cunoscuta doctorita sustine ca se vedea foarte clar ca Stela Popescu nu era in apele ei si ca ar fi trebuit chemata neaparat o ambulanta.

- Teatrul National Radiofonic deplange plecarea marii actrite Stela Popescu, personalitate marcanta a teatrului romanesc, cu o cariera artistica prodigioasa, cu o remarcabila activitate radiofonica, pe scena sonora, unde a interpretat zeci de roluri memorabile, personaje de prim-plan, din dramaturgia…

- Actrita Stela Popescu a murit din cauza unul accident vascular cerebral masiv si era decedata de aproximativ 12 ore cand a fost gasita, au declarat pentru News.ro surse din Politie, care au invocat rezultatele necropsiei.

- Vicepresedintele Senatului, Mihai Gotiu, a declarat, joi, ca in copilarie negocia orele de culcare in noaptea de Revelion, pentru a rata cat mai putin din cupletele lui Arsinel si Stela Popescu, el afirmand ca, daca Raiul exista, atunci cu siguranta, de maine, va fi un pic mai vesel.El…

- Am primit astazi, cu profunda tristețe, vestea decesului marii doamne a teatrului romanesc de revista, doamna Stela Popescu. Moartea dumneai reprezinta o mare pierdere pentru teatrul și filmul romanesc.Pentru dumneaei, viata a fost teatrul de revista, a fost scena, a fost spectacolul. Toata…

- O femeie de 46 ani, din Oregon, SUA, s-a dus sa-și viziteze iubitul în închisoare și, așa cum discutasera, a reușit sa-i strecoare câteva pliculețe de droguri, pretinzând ca se saruta. Întâmplarea a facut ca doua din cele șapte punguțe cu metamfetamina…

- Eliminate din greseala mesajele de condoleante postate pe reteaua de socializare dupa moartea vestitului Capo dei Capi? Asa sa fie? Pentru ca Facebook si-a cerut scuze familiei lui Toto Riina pentru a fi eliminat mesajele de condoleante postate dupa moartea celui ce a fost NASUL mafiei siciliene.

- Mormantul Denisei Raducu este, in aceste momente, scena unui fapt greu de imaginat. Mai exact, acolo, pe langa florile și lumanarile care ard fara incetare, locul fiind ingrijit exemplar de parinții cantareței, iși facuse ”culcușul” și unul dintre ursuleții de pluș ai vedetei.

- Black Friday este cea mai așteptata perioada din an, mai ales de catre fashionistele convinse care au acum ocazia sa-și achiziționeze de la genți ieftine de Black Friday 2017 sau pantofi de dama de Black Friday 2017 si pana la rochii de seara elegante. De Black Friday 2017 este momentul sa-ți cumperi…

- Judecatoria Vaslui a emis un ordin de protectie pentru fosta sotie a unui avocat din cadrul Baroului Vaslui. Judecatorii au interzis avocatului Nicolae Horobet sa se mai apropie de fosta sotie si de copil la o distanta mai mica de 200 de metri.

- Marius Teicu a trecut prin clipe cumplite in vara, cand si-a pierdut fiica. Patricia a fost rapusa de o boala necrutatoare, iar artistul este, inca, in stare de soc. Chiar si asa, compozitorul isi respecta meseria. A