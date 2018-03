Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrice marți 45% din energia electrica a Romaniei, dupa ce a fost solicitata ca urmare a gerului care a cuprins țara noastra in ultimele zile . ”In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul orei 8, 4.380 MW, reprezentand 45,60% din necesarul al…

- Invitata in platoul emisiunii "Rai Da' Buni", Elena Ionescu, ex - Mandinga, a vorbit despre momentul in care si-a intalnit alesul, dar si clipa in care a stiut ca acesta din urma ii este sortit.

- Salvamontistii avertizeaza ca iarna se intoarce, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si jumatate de metru. Iarna se intoarce in forta in masivele montane, iar stratul de zapada poate atinge si jumatate de metru, motiv pentru care, intrucat exista riscul producerii unor…

- Daca ești in cautare de un telefon, e un moment bun sa profiți de reducerile eMAG. Telefoanele Samsung Galaxy S9 și S9+ sunt la oferta. Condiția este ca precomanda sa fie realizata pana pe 15 martie.

- Amenintati, batuti, jefuiți si izgoniti de acasa! Acesta ar fi tratamentul pe care doi bunici de 61 si respectiv, 70 de ani... l-ar primi de la fiul lor! Fiu care ar fi incercat chiar sa-si abuzeze propria mama, pentru bani! Acum, cei doi bunici dorm pe unde apuca. Langa o troița, ori intr-o magazie…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Medicii de familie funcționeaza in structuri independente și nu se incadreaza in marea categorie a bugetarilor. Acesta e și motivul pentru care ei nu primesc, de luna aceasta, salariile semnificativ mai mari, așa cum sunt prevazute in Anexa nr. II de la Legea salarizarii bugetarilor nr. 153/2017…

- Wilda Fox este o mamica din Australia care fiind nemulțumita de silueta sa dupa naștere a decis sa se schimbe. Astfel, femeia a reușit sa slabeasca 26 de kilograme timp de 6 luni. În același timp, Wilda nu a mers la sala sau la un nutriționist pentru a-și atinge scopul. Mamica…

- Elena Carstea refuza sa mai cante in Romania. Artista a trecut prin momente grele și a suferit mult atunci cand a venit in țara și nimeni nu a invitat-o sa susțina un moment muzical. Elena Carstea a vorbit pentru emisiunea „Rai Da’ Buni” despre cum si-a sarbatorit onomastica și despre momentul in…

- Troiene de un metru au acoperit drumuri si sate, in judetele din sud si est. Sute de oameni au cerut ajutor, dupa ce au ramas blocati pe sosele, in camp. In satele de unde au venit apeluri de ajutor de la oamenii bolnavi, doar senilatele au mai putut ajunge.

- O persoana anonima a restituit unei biblioteci publice din Spania o carte pe care centrul o daduse disparuta de peste jumatate de secol si care nu a putut sa fie recuperata, avand in vedere ca pe vremea aceea nu exista un registru informatic asemeni celui actual. Este vorba de romanul "HMS Ulysses"…

- Jennifer Aniston și Justin Theroux au șocat pe toata lumea cu anunțul desparțirii lor, iar la doar o saptamana de la declarația oficiala, cei doi se gandesc la partaj. Primele decizii au fost deja luate, caci fostul cuplu a pus deja in vanzare reședința din Bel-Air, locul in care a avut loc casatoria…

- Peste o suta de parlamentari PSD-ALDE au depus lunea trecuta, in Senat, un proiect legislativ de modificare a Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali potrivit caruia consilierii locali și consilierii județeni aleși pe listele unui partid absorbit prin fuziune de o alta formațiune politica nuși…

- Simona Florescu, fosta partenera de viața a actorului Ion Dichiseanu, a facut publica suma mare de bani pe care a incasat-o de la nemți pe vremea regimului comunist. Simona Florescu, fosta soție a marelui artist Ion Dichiseanu , a fost una dintre cele mai de succes cantarețe din țara noastra in anii…

- Imaginea cu ambulantierul care a transportat in spate o jumatate de kilometru o pacienta care suferea de insuficienta respiratorie si tensiune arteriala crescuta, dupa ce nu a putut ajunge cu masina la locuinta ei, aflata intr-un catun din Muntii Apuseni, a devenit virala pe internet. Un echipaj de…

- In luna iubirii, CFR Calatori pune in vanzare bilete la jumatate de preț pentru indragostiții sau partenerii de calatorie cu trenul. Oferta este valabila atat pentru ziua de 14 februarie, „importata” din Occident, cunoscuta drept Valentines Day, cat și in sarbatoarea romaneasca dedicata iubirii- 24…

- Politistii de la ordine publica au continua actiunile pentru protejarea fondului piscicol si prevenirea braconajului, constatand, in ultima saptamana, 37 de infractiuni. Peste o jumatate de tona de peste a fost confiscata.

- Artiștii au și ei, de-a lungul carierei lor, amintiri pe care nu le vor uita ușor. Simona ex-Dichiseanu este unul dintre acestia. Vara trecuta, a urcat amețita pe scena, dupa ce a consumat coniac, și a fost la un pas sa se impiedice in timpul dansului. Nu puțini sunt artiștii care inainte de a urca…

- CFR Calatori pune in vanzare bilete de tren la jumatate de pret pe anumite rute, in luna iubirii, pentru zilele de 14 si 24 februarie, cand sunt sarbatorite Valentine’s Day si, respectiv, Dragobetele. Prin oferta „Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi!”, reducerea este de 50% din tariful biletului…

- Bilete de tren la jumatate de pret vor fi puse in vanzare de CFR Calatori pe anumite rute pentru zilele de 14 si 24 februarie - Valentine’s Day si Dragobe. Indragostitii vor putea face, in aceste zile, declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord din Bucuresti.

- Mai mult de jumatate dintre europenii care declara ca sunt fericiti in relatia lor de cuplu (55%) isi pun si finantele la comun, comparativ cu 76% dintre cuplurile din Romania, potrivit studiului ING International Survey - Economii 2018, scrie Agerpres. Conform documentului, resursele financiare comune…

- Insa nicio autoritate nu face controale si nu da sanctiuni. Sesizarile catre primarii raman fara raspuns, pentru ca mai toti edilii considera ca e vina cumparatorilor, nicidecum responsabilitatea autoritatilor. Grav este ca multe dintre aceste blocuri nu sunt nici macar racordate la gaze, electricitate…

- Agentia spaniola de servicii secrete a descifrat un cod secret vechi de 500 de ani, folosit in corespondenta dintre unul dintre cei mai faimosi monarhi ai Spaniei si unul dintre comandantii armatei sale.

- Ministerului Sanatatii si Guvernul au in plan sa imbunatateasca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care trebuie extins pe mai multe paliere pentru a acoperi toate nevoile pacientului bolnav de cancer, afirma ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in mesajul…

- Daniel Gheorghe a solicitat acest lucru printr-o scrisoare deschisa, pentru organizarea referendumului in a doua jumatate a lunii martie, pentru a sarbatori Centenarul Marii Uniri „așa cum se cuvine”. Liberalii nu sunt de acord in totalitate cu aceasta propunere. Sunt o parte care il susțin…

- Suferința actorului Ion Dichiseanu, despre care puțina lume a știut. Acesta a vorbit in cadrul unei emisiuni despre cele mai grele momente din viața lui. Recent, Ion Dichiseanu a primit un trofeu din partea Antenei Stars, de care este foarte mandru. Pentru ca s-a grabit foarte tare, acesta a plecat…

- Peste jumatate dintre tinerii moldoveni recunosc ca absenteaza uneori de la ore. Baietii conduc detasat in topul chiulangiilor, in proportie de 75 la suta.Datele se regasesc intr-un studiu realizat de ”Magenta Consulting”.

- Daca pâna acum utilizatorii smartphone-urilor intrau pe site-urile magazinelor online în special pentru a se informa despre produsele de care erau interesați, 2017 a fost anul în care, pentru prima data, clienții eMAG au plasat mai multe comenzi de pe dispozitivele mobile decât…

- Competitie pentru startup-uri fondate de femei, organizata de un fond de investiții din Cluj Un fond de accelerare de afaceri din Cluj va gazdui in acest an o competitie dedicata firmelor aflate la inceput de drum, care au fost infiintate, sau au printre fondatori cel putin o femeie. Înscrierile…

- Mara Banica a vorbit pentru emisiunea "Rai Da' Buni" despre vacanta sa inedita din Thailanda. Cu toate ca fotografiile din cadrul retelelor de socializare sunt superbe, Mara Banica a sustinut ca nu s-a adaptat in excursia petrecuta alaturi de familia sa.

- Euro, la un nou maxim istoric pentru a treia oara consecutiv Deprecierea din ultima perioada a leului fata de euro vine pe fondul turbulentelor politice, dar si in contextul in care balanta comerciala si cea de plati inregistreaza deficite tot mai mari. Euro se afla marti la un nou maxim istoric,…

- Prapastia dintre cei mai bogati si cei mai saraci s-a adancit si mai mult anul trecut. 42 de pamanteni au impreuna avere cat jumatate din populatia planetei. Sunt doua dintre concluziile unui raport facut de o organizatie umanitara, cu cateva ore inaintea Forumului Economic de la Davos.

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de ninsori și viscol, iar in București e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. Meteorologii anunța un ciclon de aer rece, care va intra in țara sambata, pe 20 ianuarie, și ninsori abundente in sudul…

- Cei sase cetateni straini judecati in dosarul capturii de 2 tone si jumatate de cocaina au fost condamnati de Tribunalul Constanta la pedepse insumate de peste 100 de ani de inchisoare, informeaza rfi.ro. Cetatenii straini erau acuzati ca au introdus in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta,…

- Andreea Marin si-a deschis sufletul și a vorbit despre momentul in care a trebuit sa iși ia adio de la mama sa. Andreea Marin SE RESPECTA. Cu cat o plateste pe femeia care ii face CURAT si II GATESTE "Acum ca e iarna imi amintesc de cizmele tatei, aveau un sunet special, scrasneau prin…

- Acoperișul unei saune din satul Ratuș, raionul Criuleni a fost cuprins de flacari. Focul a izbucnit intr-o anexa a locuinței in care era construita baia.Pompierii au reușit sa stinga flacarile inainte ca acestea sa se extinda.

- Parlamentul European va recupera suma de 40.000 de euro cheltuita necorespunzator de eurodeputatul Nigel Farage, oprind jumatate din salariul britanicului timp de zece luni, relateaza The Guardian si AFP, citate de News.ro.

- Un incendiu puternic a izbucnit in vineri dimineata la garajul societatii de transport public din Tulcea. 14 autobuze din cele 24 ale societatii au ars. Zeci de pompieri intervin pentru stingerea incendiului.

- Dinamo a bifat primul transfer al iernii, mijlocașul croat Ivan Pesici, adus de la Hajduk Split. Clubul alb-roșu a anunțat pe contul de Facebook ca a ajuns la un acord cu mijlocașul lateral de 25 de ani, iar acesta a semnat un contract pe 1 și jumatate, pana in 2020. "FC Dinamo București și clubul croat…

- Cercetatorii finlandezi pun la punct un spray nazal care te scapa de dependența de jocurile de noroc. Studiul finlandez susține ca un singur puf si nevoia de a juca dispare, relateaza AFP. Sprayul contine naloxon, un medicament împotriva…

- Portarul Raducu Tamaș este decis sa renunțe la HC Vaslui, dupa un sezon și jumatate. HC Vaslui s-ar putea desparți de portarul Raducu Tamaș, care nu vrea sa mai continue aici, așa ca a anunțat conducerea ca vrea rezilierea pe cale amiabila a ințelegerii. Raducu Tamaș a fost adus la Vaslui de Sandu Iacob…

- In a doua jumatate a weekendului vom scapa complet de ploi, dar norii isi vor mai face simtita prezenta prin nordul teritoriului. Atmosfera va parea trasa la indigo in a doua jumatate a weekendului si luni. Soarele va straluci in majoritatea regiunilor, iar maximele vor ajunge din nou la 15, poate 16…

- Gabriel Trifu (42 de ani) si Catrinel Sandu (40 de ani) divorteaza dupa 11 ani de casnicie. Motivul separarii este infidelitatea, potrivit presei mondene. Fostul tenisman avea o viata dubla in Florida.

- 1 ianuarie. 2017 incepe cum nu se poate mai prost pentru fostul președinte al CJ Timiș, Constantin Ostaficiuc. Se publica sentința in Dosarul Poli, Ostaficiuc fiind condamnat la patru ani și jumatate de inchisoare cu executare. Tot cu executare, dar numai trei ani și jumatate, primește in același dosar…

- Guvernul a aprobat astazi o ordonanța de urgența care prelungește cu șase luni termenul de intrare in vigoare a normei privind efectuarea plații obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, respectiv de la 1 ianuarie 2018 la 1 iulie 2018.

- James Beagle, in varsta de opt luni, a fost rimul copil trimis prin Posta la bunici de catre parintii sai, Jesse si Mathilda, dupa ce, pe 1 ianuarie 1913, Serviciul Postal din SUA a introdus pe lista serviciilor sale coletaria.

- Aproape jumatate dintre germani sunt de parere ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ar trebui sa demisioneze din functie pana la data urmatoarelor alegeri, care vor avea loc in anul 2021, arata cel mai recent sondaj al institutului YouGov, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Miracol in preajma Craciunului intr-un oras din Romania. Totul s-a intamplat la Barlad. Un barbat care se inecase intr-o piscina a revenit la viata dupa aproape jumatate de ora de la inec. La piscina de la Centrul SPA din Barlad, un barbat de 68 ani a fost gasit pe fundul bazinului de inot. Barbatul,…