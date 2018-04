Stiri pe aceeasi tema

- Binecunoscuta cantareața Nico are o forma fizica de invidiat. Vedeta, insa, a marturisit ca a renunțat la diete. Nico, care a facut liceul la fara frecvența , este o cantareața de succes de pe piața muzicala din Romania. Ea nu este doar posesoarea unei voci foarte bune, ci atrage atenția și prin felul…

- O bunica de 50 de ani, din Sydney, Australia, a dezvaluit programul care a ajutat-o sa slabeasca într-un timp record fara sa faca niciun exercițiu fizic. Ana Reyes a dat jos numai puțin de 31,5 kilograme în doar 3 luni.

- Zac Efron a povestit intr-un interviu recent despre cum se mentine in forma, in ciuda faptului ca are un program foarte incarcat. Actorul in varsta de 30 de ani a spus ca nu e usor sa traiesti in lumina reflectoarelor si ca, pe parcurs, poti resimti unele efecte negative. Din acest motiv a luat decizia…

- Oana Sirbu are 49 de ani, dar nimeni nu-i da varsta reala, atat de bine arata. Verdeta are cateva reguli pentru a se menține in forma. Oana Sarbu, care are un baiețel care se numește Alex , pare ca a gasit elixirul frumuseții. In varsta de 49 de ani, artista nu-și arata nici pe departe varsta reala.…

- In intervalul menționat vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice mai scazute, in general, cu 10 grade fața de mediile climatologice specifice perioadei. Temperaturile vor fi negative noaptea și dimineața in toata țara, iar in cea mai mare parte a Moldovei și ziua. Pe parcursul…

- BANAT Pana in data de 23 martie temperatura aerului va continua sa scada, vremea se va menține deosebit de rece, astfel incat mediile valorilor diurne vor fi de 1...3 grade, iar ale celor nocturne vor cobori spre -5 grade. In intervalul 23-27 martie vremea se va incalzi, iar valorile termice…

- Loredana Groza are 47 de ani, dar arata incredibil de bine. Vedeta a marturisit, insa, ca nu ține nicio dieta pentru a se menține intr-o forma fizica de invidiat. Loredana Groza este una dintre cele mai renumite artiste din Romania, care a reușit sa ramana in atenția publicului de la debut pana in prezent,…

- Ajuns la 37 de ani, Vasile Maftei este un exemplu de urmat pentru orice tanar fotbalist. Desi este legitimat in Liga a IV-a, la Academia Rapid, fundasul a ramas un profesionist desavarsit. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- Aflata in ultima luna de sarcina, Kate Middleton arata minunat! Deși este gravida, abia ca a pus kilograme in plus, iar o marte parte din merit o are dieta urmata de Ducesa de Cambridge. Prin urmare, ce mananca mamica pentru a se mențina sanatoasa și subțirica?

- Ministerul Finantelor Publice a publicat propunerea oficiala pentru o noua modificare a Codului fiscal, privind persoanele fizice autorizate (PFA) si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati independente, drepturi de autor, chirii. Prin noul proiect de Ordonanta de urgenta privind masuri…

- O minte sanatoasa se gasește intr-un corp sanatos. Odata cu trecerea anilor, mișcarea este absolut obligatorie daca ne dorim ca varsta sa fie doar un numar. Varsta mijlocie este un punct critic al vieții, așadar trebuie sa prevenim boli precum diabet, hipertensiune arteriala, probleme cardiace, accident…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN al partidului, ca obisnuieste sa manance zilnic cate o eugenie, apreciind ca producator din tara le face ca atunci cand era el mic.

- Este una dintre puținele actrițe care arata atat de bine la peste 50 de ani, iar Elizabeth Hurley nu doar ca este posesoarea unui trup clepsidra, dar nu are pic de celulita și nu da semne de imbatranire. Are 52 de ani și un fiul adolescent care ii calca pe urme in cariera de actor, Damian Charles (15),…

- Wilda Fox este o mamica din Australia care fiind nemulțumita de silueta sa dupa naștere a decis sa se schimbe. Astfel, femeia a reușit sa slabeasca 26 de kilograme timp de 6 luni. În același timp, Wilda nu a mers la sala sau la un nutriționist pentru a-și atinge scopul. Mamica…

- Aproape opt din zece moldoveni care sufera un accident vascular cerebral raman cu dizabilitati fizice pe viata sau, mai grav, mor din cauza atacului. Cifra ar putea fi mult mai mica daca pacientii Asta, in timp ce medicamentele care i-ar putea salva raman nefolosite.

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- In conformitate cu H.C.L. nr.39/2018, Municipiul Sebeș scutește de la plata creanțelor fiscale accesorii (majorari/penalitați de intarziere) contribuabilii – persoane fizice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiții: a) achita/au achitat integral, pana la data de 31.05.2018, toate obligațiile…

- Ne dorim sa slabim, ținem tot felul de diete, mergem la sala și facem exerciții fizice. Incepem totul cu mare entuziasm, dar, pe parcursul activitații fizice, observam ca devine greu. Și atunci, apare tendința de a renunța, de a claca. Ei bine, nu te lasa! Trebuie doar sa iți impui cateva reguli motivante.

- Fost model profesionist, prima-doamna a Statelor Unite Melania Trump arata incredibil la varsta de 47 de ani si, desi extrem de discreta in general, a acceptat sa dezvaluie cateva sfaturi si trucuri privind dieta pe care o urmeaza.

- Polițiștii din Republica Moldova vor fi supuși unor teste fizice suplimentare, pentru a fi verificați daca au pregatirea fizica necesara. Cei care depașesc greutatea corporala ceruta de normele polițienești vor fi nevoiți sa practice sportul, ca sa ajunga in forma, comunica MAI.

- Persoanele fizice vor avea un singur formular de completat si speram ca acesta sa fie inteligent, iar in formula actuala va fi o surpriza placuta, a declarat, marti, 20 februarie, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor. „In legatura cu noua propunere care va…

- Dincolo de o constientizare a importantei respectarii si asigurarii drepturilor persoanelor vizate, interesul marit fata de prevederile GDPR a fost creat de sanctiunile usturatoare pe care noua lege le prevede. Concret, in functie de obligatiile incalcate si de gravitatea situatiei, companiile risca…

- Lidia Buble le-a aratat celor care o indragesc cum arata ea la varsta de 13-14 ani, scrie click.ro. Vedeta s-a amuzat de felul in care era la aceasta varsta, dar le-a transmis fanilor sa nu rada de ea. "Am primit niste poze cu mine de prin clasa a 7-a, a 8-a, daca ti le arat o sa ma lasi pe drumuri…

- Simona Gherghe a avut un weekend perfect si a tinut sa-l incheie pe masura. Frumoasa prezentatoare a fost in acest sfarsit de saptamana la munte, acolo unde s-a simtit bine, a schiat si a trait momente frumoase.

- Anca Serea face fitness pentru a-și menține silueta. Vedeta are cinci copii, insa arata perfect. Soția lui Adi Sina recunoaște ca metabolismul o ajuta foarte mult. Bruneta face fitness pentru a-si mentine trupul de invidiat. „E o chestie de metabolism, noroc si vointa. Ma ajuta sa imi dozez energia…

- Dupa ce a trecut prin momente dificile, Britney Spears a revenit la o silueta de invidiat. Tonica excelenta in care se afla se datoreaza exercitiului fizic si modului in care aceasta stie cum sa se mentina intr-o forma absolut speciala.

- Dupa ce frumoasa prezentatoare si-a schimbat culoarea parului, Mirela Vaida a facut public un filmulet in care arata cum se mentine in forma si cum reuseste sa arate impecabil. Indragita prezentatoare surprinde din zi in zi prin aparitiile sale senzationale. Mirela Vaida face sport pentru a-si mentine…

- Daca munca ta presupune sa stai pe scaun toata ziua, atunci este foarte important sa incluzi zilnic aceste exerciții fizice care te mențin in forma. Cite ore petreci la birou in fața calculatorului? Daca ai un job la care trebuie sa petreci foarte multe ore așezata atunci aceste exerciții fizice sint…

- Cantareața Paula Seling s-a destainuit la o emisiune de televiziune. Artista a dezvaluit cum se menține in forma. Indragita cantareața Paula Seling dezvaluie care este secretul siluetei ei de invidiat in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, unde vorbește pe larg despre stilul ei…

- Ministerul de Finanțe propune ca statul sa suporte plata contribuțiilor sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane, dar numai daca angajatorul majoreaza salariul brut cu cel puțin 20%. Potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat marţi seară de Ministerul…

- Laura Cosoi este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mama. Insarcinata in cinci luni, vedeta a dezvaluit ca nu s-a ingrasat mai deloc si este atenta tot timpul la ceea ce mananca.

- Silviu Prigoana a slabit foarte mult in ultimii ani, iar acum incearca sa se mențina in forma. Silviu Prigoana, care ani de zile a purtat exclusiv haine negre , a uimit pe toata lumea dupa ce a slabit foarte mult. Omul de afaceri nu s-a mulțumit doar sa scape de kilogramele in plus, ca incearca sa se…

- Izometria joaca un rol esențial in lucrarea musculaturii corporale. Daca vrei sa vezi rezultate frumoase intr-un timp bun apeleaza cu toata increderea la aceasta ramuri a sportului. Poți sa o faci oriunde, fie ca ai la indemana o canapea, o masa, fie un scaun sau doar propriul tau corp.…

- Ministerul Finantelor Publice anunta, joi seara, ca, in contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul institutiei este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice.…

- Gina Pistol este cunoscuta pentru aparitiile indraznete, insa vedeta nu se opreste doar aici, intrucat atunci cand a fost in Asia, ea nu s-a dat inlaturi de a incerca fel si fel de mancaruri care mai de care mai bizare.

- Legislația in vigoare imputernicește Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspecția fiscala la cetațeni este prevazuta in Codul de procedura fiscala și in legislația secundara, fiind stabilit cine poate verifica…

- A slabit, are un corp de invidiat, insa dezvaluie cate putin din secretele ei! Nicole Cherry a invatat cum sa se mentina in forma si spune ca nu doar sala sau regimul alimentar o ajuta.

- In timp, toate organele se deterioreaza si isi pierd capacitatea de a indeplini in mod optim sarcinile pentru care sunt responsabile. Creierul se numara printre ele. Vestea buna este ca acest proces poate fi incetinit.

- Activitatea fizica este importanta pentru oricine, dar mai ales pentru persoanele cu diabet. Sportul poate imbunatati starea de sanatate prin scaderea nivelului zaharului in sange si a tensiunii arteriale, prin cresterea nivelului de energie din organism si a somnului de buna calitate.

- Alexandra Stan pare ca o duce bine in America, departe de tara. Recunoscuta, in primul rand, pentru melodiile sale care s-au bucurat de un real succes, artista a castigat inimilor fanilor si datorita formelor sale de invidiat.

- Insarcinata in șase luni cu cel de-al treilea copil al sau, Ducesa de Cambridge nu sta deloc liniștita, ci este din ce in ce mai prezenta la evenimente pentru a-și respecta indatoririle regale. Miercuri, dupa ce a facut furori la Spitalul Great Ormond Street, imbracata intr-un superb palton roșu vibrant,…

- I-Min Lee, un profesor de medicina de la Harvard Medical School, sustine ca nu este necesar sa alegi la maraton pentru a avea un corp tonifiat. Specialistul spune ca "reteta clasica" nu este si cea mai indicata atunci cand iti doresti sa fii in forma.

- Peste 41 de tone de articole pirotehnice detinute ilegal au fost confiscate de Politia Romana pe parcursul actiunii nationale “Foc de Artificii”. Aproape 1.500 de persoane sunt cercetate penal pentru nerespectarea legislatiei privind articolele pirotehnice. Politia Romana, prin Directia Arme, Explozivi…